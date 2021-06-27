欧洲杯16强淘汰赛第一场的比赛，威尔士0比2不敌丹麦后出局，贝尔也是继莱万之后的又一次巨星挥别欧洲杯，这场比赛球队的确是高开低走，下半场糟糕的失误导致球队无法压力增加，因此没能扭转败局。

贝尔本届杯赛也是威尔士最为倚重的所在，小组赛中也发挥了关键作用，本场比赛开场还是威尔士占据主动的。比赛第9分钟贝尔自己带球内切后完成一脚远射稍稍偏出，这次射门的确是很有威胁，而此前两队始终没有绝对的机会。随后还是威尔士从左边路传中球到禁区，门前的乱战，遗憾的是没能完成射门。但是随后的慢镜头回放拉姆塞在禁区内的射门被克亚尔用手挡了一下，但是这次手球被裁判忽略了。因为本届本赛季一些判罚是有一些改变的，所以这次手球也没有球员抗议。

威尔士开场还是不断地制造机会的，进攻端占优的同时，防线也比较稳健，并没有给对手更多的机会。丹麦的防线有上赛季欧冠冠军得主切尔西的克里斯滕森，在对手频频施压的时间里，这位大将的表现也很稳健。前20分钟丹麦只有1次射门，对手这有6次。切尔西被誉为开倒车的球队，后防线球员建功也是常事，克里斯滕森也是有得分能力的，所以球队连续两次角球机会，门前的威胁还是很明显的。丹麦4-1击败俄罗斯的比赛中，第79分钟丹麦队连续射门，俄罗斯球员将球挡出，克里斯滕森在禁区外围抽射建功，比分改写为3比1，也等于锁定了胜局。

上半场过半两队都有攻势，也是到了20分钟后威尔士才有第1次射正，不过第27分钟丹麦第4次射门就进球了。当时达姆斯高左侧带球，随后传给多尔贝里，后者在弧顶左侧直接抽射建功。从不占优势，到率先破门，丹麦童话的精神气似乎仍要在这支球队身上体现出来。

值得一提的是威尔士是在A组以小组第二出线的，丹麦队是B组的第二，两队都被称为本届欧洲杯的黑马，威尔士除了战胜土耳其外，小组赛其余两场不胜，赛前多数人是看好威尔士的，但是本场比赛的过程却是丹麦更为出色。相关的数据显示，3场小组赛总射门是28次，单场不到10次，不过效率高也是可以拿分的。本场比赛进球前丹麦3次射门，第4次射门就进球了。威尔士7次射门只有1次射正。

丹麦逆转俄罗斯一战很提升士气，队内也有很多有经验的大将，进球后场边的主帅已经开始进行随后的部署，他和身边的助教在交谈着，很明显他在积极的做准备。丹麦的核心球员是埃里克森，但是后者揭幕战休克离场，虽然目前恢复中，但是终究缺席欧洲杯所有赛事，但是核心意外并没有影响丹麦队，球队反而更为血性。队内还有一些很好的球员，这其中包括布莱斯维特、波尔森、赫伊别尔、克里斯滕森、小舒梅切尔等球员，球队本场比赛的表现的确是有望更进一步。丹麦8届欧洲杯中，曾在1992年瑞典欧洲杯夺冠，丹麦童话也被球迷一直记忆着。

上半场第40分钟罗伯茨因伤被内科威廉姆斯换下，这样的情况对威尔士不利。半场结束前两队在威尔士的后场不断头球传球6次，这也是很鲜见的，由此可见两队争夺球权的激烈性。失球后威尔士的进攻的确受到影响，看来开场的三板斧之后，球队很难制造绝对的威胁，贝尔这段时间也很少出现在镜头前。

半场补时阶段，丹麦从左路转移到右路，随后传到禁区左右形成了足够的威胁，迈赫勒的射门赢得角球，可惜角球机会莫雷尔顶了一下没有威胁到球门，随后被解围。半场数据丹麦射门5比7，射正3比1，角球7比1，控球率61%比39%，黄牌0比2，任意球5比7。

下半场丹麦抢开局得手，当时是威尔士后场失误导致的，当时布莱斯维特前场右侧拿球然后杀入禁区，随后选择横传球到中路，内科解围出现失误直接给到多尔贝里脚下，后者起脚射门扩大比分。这个失误太致命，也让威尔士下半场针对性的进攻思路受到了影响。

下半场威尔士最具威胁的是詹姆斯得球直接起脚凌空抽射，可惜击中了对手防守球员克里斯滕森。第59分钟两队都有换人调整，诺加德换下达姆斯高，哈里威尔逊换下了莫雷尔，德莱尼被延森换下，这也是下半场随后30多分钟最后的博弈。延森登场后就有威胁，他的射门的确令对手门前告急，换人针对性方面也是丹麦这边更好。比赛末尾丹麦的反击机会，科内柳斯被三人包夹，随后被放倒。第88分钟丹麦锁定胜局，球队左侧的边线球机会，延森得球后转移找到前场右侧，迈赫勒爆射得手。威尔士的哈利威尔逊此后还吃到红牌下场，这场比赛对于威尔士来说太过于惨烈，镜头还给到场边的阿姆帕杜，因为后者也是吃到红牌本场停赛的，威尔士两场被判红牌也是很无奈的。