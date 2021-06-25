欧洲杯淘汰赛将在周日凌晨开战，淘汰赛的分组中强强对话增多，加上本届杯赛弱旅也不弱，所以每场比赛会有更多可能性。本届杯赛小组赛阶段最为劲爆的就是死亡之组，16强对阵葡萄牙遭遇欧洲红魔比利时，对于C罗来说这也是极难过的一关，因为目前的比利时伤员基本恢复，阿扎尔和德布劳内以及卢卡库正常发挥的话，球队赢面的确更大一些。

C罗近期公开鼓励球迷要像球员一样继续相信葡萄牙队，其实有上届欧洲杯夺冠的奇迹，本届杯赛球迷们的确可以给予球队更多的期待和支持，葡萄牙只要度过这一关，随后的对手要更容易一些。其实F组第三轮葡萄牙2-2法国的比赛也是很危险的，如果没有两粒点球护佑，球队很难最终晋级。死亡之组的另外两支球队法国和德国的淘汰赛对手分别是瑞士和英格兰，法国将的对手较弱，球队顺利晋级的几率很大。

德国对阵英格兰也有各种可能，德国队此前三场比赛只有对阵葡萄牙继续扮演了克星，其余两战都暴露了不足，所以此役多数人看好英格兰。虽然三狮军团目前三场比赛也只有斯特林有进球，其余进攻球员都哑火了，但是这也可能是慢热，一旦进入淘汰赛的生死战球队就会发力，进攻端的实力是很明显的。本届欧洲杯主帅的部署也有循序建功的感觉，对阵德国是会当决赛来踢的，优势面也会提升。

从目前上下半区的球队来看，瑞典、乌克兰、英格兰、德国、荷兰、捷克、威尔士、丹麦所在的下半区压力是比较小的，无论是德国和英格兰谁晋级，随后的对手都更容易一些。回看上半区则有夺冠热门球队的对碰，比利时对阵葡萄牙，意大利对阵奥地利，法国对阵瑞士，克罗地亚死磕西班牙，首轮淘汰强队都晋级的话，随后的对阵更劲爆。

目前16强对阵如下：威尔士VS丹麦、意大利VS奥地利、克罗地亚VS西班牙、荷兰VS捷克、比利时VS葡萄牙、瑞典VS乌克兰、法国VS瑞士、英格兰VS德国。目前的欧洲杯射手榜上C罗打进5球位列第一，莱万、福斯贝里、卢卡库、希克和维纳尔杜姆都打进3球，这其中莱万已经随波兰出局，进攻端表现出色的进攻球员都还将继续征战淘汰赛的比赛。

葡萄牙想过掉比利时必须多点开花，并不能只依靠C罗祭出关键性。回看葡萄牙此前的三场比赛，球队3比0完胜匈牙利比分华丽，其实过程也不易，若塔开场独狼错失良机，球队半场颗粒无收。下半场第71分钟换人奏效，所以有人不理解匈牙利险些就拿下了德国，却能0比3不敌葡萄牙，而事实上葡萄牙是换人后战术对路，加上匈牙利球员体能下降，C罗才率队取得了开门红。

那场比赛拉法的确是如神兵一般，登场13分钟就助攻队友进球，他的传中球偏转，格雷罗打破僵局。随后拉法被放倒赢得点球，C罗命中，末尾还是拉法和C罗配合斩获进球，后者也上演了梅开二度的好戏。令人遗憾的是拉法在随后的两场比赛中并没能延续首战的关键性，所以接下来对阵比利时还不能靠他来救主。

葡萄牙2比4不敌德国，拉法只得到32分钟的登场时间，但是作用不大。这场比赛C罗和若塔产生化学效应，但是球队半场先后送两次乌龙球，下半场哈弗茨和戈森斯连续进球，葡萄牙主帅再度派上替补奇兵，但是拉法并没有参与球队随后的进球。登场后拉法只有1次过人，1次抢断成功，2次被犯规，11次传球的成功率为63.64%，可以看出面对强队，这柄利器是失灵了。桑谢斯替补登场也同样没有首轮比赛的关键性，更为重要的是在俱乐部无所不能B费在葡萄牙国家队并没有绝对出色的表现，他出场64分钟只有传出1次威胁球，1次过人的数据。

葡萄牙2比2法国的比赛有三粒点球，这也是今后比赛中很难出现的事情，所以即便最终平局晋级，葡萄牙的问题还是存在的，接下来对阵比利时的比赛还需要运动战和定位球制造进球。对阵比赛桑谢斯获得首发机会，B费替补。比赛中防线承受了很大的压力，即便C罗点球命中打破僵局，但是姆巴佩的进攻次次都令葡萄牙陷入惊魂时刻。下半场博格巴助攻本泽马反超比分，随后C罗造点扳平比分，但是其他队友在这场比赛的表现是令人失望的，主帅轮换两名球员的表现也是差强人意的。

比赛中获得首发的桑谢斯有1次射门且射正，传1次威胁球，3次过人，2次抢断，2次犯规，3次被犯规，74次传球的成功率为93.24%。拉法则没有得到机会，获得首发的穆蒂尼奥表现尚可，他登场73分钟有2次射门，传2次威胁球，46次传球的成功率为95.65%。C罗5次射门3次射正，2次过人，1次犯规，3次被犯规，禁区内头球攻门的威力还在，只是此前三场比赛的头球攻门都没能斩获进球，这也说明球王头球建功的效率不高了。