欧洲杯E组第三轮的两场赛事都很关键，西班牙3比0力挫斯洛伐克一扫此前两轮不胜的阴霾。西班牙第70分钟就5球领先了对手，除了两粒乌龙球，队内三名球队各进一球，多点快开花也是明显的。目前为止这场比赛也是本届欧洲杯进球最多的比赛，拉波尔特、萨拉维亚、费兰-托雷斯先后为西班牙建功，对手门将和库茨卡送出的乌龙球是本场比赛的第一球和末尾进球。

西班牙此前在E组只排名第三的确是令球迷们不满，所以此役可以大神也是很提气的。斯洛伐克前两轮2战1胜1负平局就能出线，所以西班牙也是必须全力赢球的。这场比赛开场不久西班牙就形成威胁，莫拉塔接队友传球直接射门被门将扑出，萨拉维亚补射再被封堵。因为高位逼抢导致斯洛伐克防线吃紧，所以西班牙的进攻都很有威胁。

第9分钟赫罗马达上抢断球的时候踢倒科克送西班牙点球，遗憾的是被莫拉塔罚丢了，对手门将杜布拉夫卡判断正确，他在右侧扑出了莫拉塔的点球。斗牛士本届欧洲杯已经获得两粒点球，但是莫拉塔和莫雷诺都没罚进，球员的心理问题很明显，接下来淘汰赛难免有点球大战，所以西班牙更多需要在常规时间解决对手才行。

此后是科克拿球传球给中路的布茨克茨，后者传到禁区，莫拉塔得球转身射门很有力道，但是对手门将速度够快化解了这次危机。本场比赛西班牙进攻端和此前的比赛有一些不同，因为进攻端的威胁增强了，遗憾的是锋线球员把握机会的能力不足，所以才没能更早的破门。莫拉塔在效力切尔西时期就曾多次空门不进，所以遇到问题如何自我调整很重要。斯洛伐克明显是求平的迹象，这样的情况下西班牙想赢球更不容易。

相关的数据显示西班牙在2021年的7场比赛取得4平3胜的战绩的确不理想，因为平局的确有点多，这也意味着球队进攻端的无力。值得一提的是此前西班牙平局的对手分别是波兰、瑞典、葡萄牙、希腊，强队和弱旅都有，这也说明西班牙的不稳定。如果都是强强对话平局的话，倒是可以理解的。西班牙目前依旧有一些固有的短板，这其中进攻端多名球员的进球效率都不高，球队的控球率的优势无法帮助球队赢球，这也是很郁闷的一点，更被球迷认为是令人瞌睡的比赛。

本场比赛第30分钟斯洛伐克门将犯错送乌龙大礼，当时萨特卡后场失误，萨拉维亚断球后，带球到弧顶位置射门击中了横框，皮球落下来的时候门将杜布拉夫卡想将皮球拍出，却因为光线的问题拍进了自家的球门。门将的处理很像打排球，这也令人想到当年2010年世界杯中苏亚雷斯的排球手，当时是1/4决赛乌拉圭对阵加纳的比赛，苏神用拦网的打法将对手必进球拍出送点球大礼，但是对手没罚进，苏亚雷斯反而成为了功臣。

本场比赛这粒失球前，斯洛伐克门将是如有神助的，但是这次失误却足以致命。斯洛伐克球员连续两次送分，西班牙点球不进，还能再度收获乌龙球，这运气的确不错。西班牙后防线有几位经验丰富的老将，所以对手少有的一些威胁都被防线稳稳化解了，这一点也很重要，否则失球了西班牙就要面对更大的压力。

西班牙的第二球是上半场伤停补阶段，西班牙角球机会，科克开到禁区，皮球被蹭了出来，杰拉德-莫雷诺停球后挑传中路，拉波尔特门前头球攻门为球队扩大比分。这次角球机会对手门将杜布拉夫卡出击也没碰到皮球，的确不该，频频判断失误的确很伤士气，不过对手的不稳定也让西班牙半场就基本锁定胜局了。

赛前有一些数据耐人寻味，因为有数据显示自1994年至2018年，西班牙队的比赛中身穿白色球衣出战就没赢过球，球队先后在意大利、尼日利亚、葡萄牙、芬兰、克罗地亚、意大利身上失分，本场比赛算是打破了这一魔咒了。

斯洛伐克本场基本没有威胁的进攻。半场比赛只有1次射门，而在第54分钟的时候西班牙有13次射门，其中6次射正，两队的差距的确蛮大的。目前的西班牙队内当家球星是莫拉塔、托雷斯等新生代球员，进球效率的确是不足。西班牙首轮比赛有17次射门没产生进球，第二轮轮有12次射门只有一球入账。本场比赛火力全开，西班牙19次射门9次射正，打进5球，斯洛伐克3次射门0射正。

这场比赛的下半场第55分钟科克禁区外挑传左路，阿尔巴得球后传中，萨拉维亚在无人盯防的情况下将球打进，这球进得漂亮。或许经此一战后，西班牙的进攻群集体爆发后，还是有可能在随后的淘汰赛中赢球的。

西班牙3球领先后不久主帅将莫拉塔换下，费兰托雷斯登场1分钟后就进球了，这球还是科克开出的角球机会，萨拉维亚前插后传球，费兰托雷斯脚后跟破门。4球领先的确是赛前各界很难预估的，3名球员都有一球入账的确提升士气，事实上费兰托雷斯在曼城的表现就不错，本届杯赛也寄望能提升实力。

随后的比赛中斯洛伐克再送乌龙大礼，当时西班牙左路任意球开到禁区被顶出来，球员在禁区外传到禁区，球员们连续头球争顶后球落到门前右侧，保托雷斯头球攻门被库茨卡碰进自己球门。一场比赛两次送乌龙球的确也是少见的，西班牙的运气的确不错，接下来淘汰赛还需要更拼命才行，毕竟球队擅长打顺风球，而面对更强的对手也必须能打逆风球。

同组的另外一场比赛瑞典3比2波兰，莱万打进两球，防线不断出错送分，瑞典末尾绝杀对手，莱万也就此挥别欧洲杯，这个凌晨的确有各种的情绪，防线对于一支球队的重要性不言而喻。



