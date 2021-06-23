欧洲杯D组第3轮赛后，捷克0比1不敌英格兰，克罗地亚3比1苏格兰，英格兰的比赛是斯特林建功，球队三轮小组赛打进两球全部来自斯特林，不过这场比赛的过程和0比0苏格兰的比赛都不好看，很多人认为这样的英格兰拿分也丑陋，更不看好球队的前景。因为接下来英格兰要对阵由B组E组F组的排名第三的球队，B组第三是芬兰，E3和F3则可能是西班牙和葡萄牙，淘汰赛英格兰的确可能出局。

这场比赛芒特和奇尔韦尔无法出战，因为两人曾和感染新冠的吉尔摩有一些接触，所以需要隔离至6月28日，接下来淘汰赛没有妨碍，寄望英格兰能祭出一场令球迷们满意的比赛。本场比赛前也有很多人看衰英格兰，认为球队残阵难赢捷克。预测平局也是因为预判英格兰会希望以小组第二的身份进入淘汰赛，可以避开淘汰赛过早碰到争冠集团的球队。

目前D组英格兰积7分排名第一，克罗地亚和捷克都积4分排名第二和第三，捷克下一轮对手也很强，这也是球队没预料到的事情。英格兰碰F组的话也会遭遇最大的难题，这个死亡之组有法国、德国、葡萄牙，目前的排名未定，其实无论哪支球队碰到这三队都很困难。关于淘汰赛随后的对阵形势和遭遇对手的分析，英格兰位居小组第一和第二都有利有弊，按照竞技赛的要求任何球队都渴望赢球，暂时会抛开下一轮遭遇的对手。

英格兰在被苏格兰0-0逼平后的确令很多人失望，主帅的压力也很大，所以本场比赛全取三分后也缓解了各方的压力。英格兰的这场比赛虽然有伤停的球员，但是也有两位大将复出，中场亨德森本场替补出场打了半场比赛，后卫马奎尔首发出场打满全场，这两人的复出对于随后的淘汰赛也有利。

令人遗憾的是凯恩前两场都没有进球，本场比赛是希望有进球的，遗憾的是依旧颗粒无收。本场比赛他参与了进球，第11分钟是凯恩分球到左路，格拉利什传中球助攻斯特林头球破门，所以没有进球并没有更多的对凯恩质疑。全场比赛凯恩有2次射门1次射正，2次过人，1次被犯规，32次传球的成功率为59.38%。斯特林本场比赛打了67分钟，2次射门全部射正打进1球，1次被犯规，22次传球的成功率为77.27%。开场2分钟他接卢克肖传球直接挑射击中了立柱，如果运气好一些就是梅开二度了，接下来的比赛斯特林仍比其他人更关键。

全场比赛英格兰射门5比7，射正3比1，角球6比4，任意球都是10次，抢断3比11，捷克拼得很凶，英格兰还击中一次立柱，控球率56%比44%。英格兰被吐槽也是有理由的，因为从目前各支球队的进球数来看，打进2球以下的球队只有A组的土耳其三轮打进1球，B组排名第三的芬兰打进1球，战绩是1胜2负，净胜球的缘故也基本出局。C组排名第4的北马其顿三连败出局，但是球队也有2球入账，还打入球队欧洲杯首粒进球。

D组的苏格兰也只有1球入账，已经出局。有趣的是E组的西班牙两轮战罢打进1球，如果第三轮无进球的话就出局了，排名第四的波兰战绩1平1负还有2球入账。F组的匈牙利目前2轮打进1球，虽然只积1分，末尾爆冷力挫德国也有晋级的可能。可以看出英格兰进攻端的无力，接下来淘汰赛能否开启进攻端的火力也是一个问号。

英格兰三场比赛零失球，防线的表现还是不错的，揭幕战球队首发的后防线是斯通斯、明斯、沃克、特里皮尔，小组赛次轮是卢克·肖、里斯·詹姆斯，本场比赛是卢克-肖、斯通斯、马奎尔、沃克，这一点也是球队的优势。目前球队只需要开启进攻端多点开花就可以，进攻端凯恩、斯特林、芒特、福登在前两场比赛首发出场，本轮比赛斯特林、萨卡、格拉利什、凯恩首发，锋线球员也都得到了足够的机会，遗憾的是只有斯特林进球。本场比赛桑乔、拉什福德和贝林厄姆替补登场，也没有形成足够的威胁，接下来主帅需要利用变阵来激活进攻端的火力，只有多点开花才能确保球队最终晋级。



