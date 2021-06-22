欧洲杯第三轮C组的两场比赛北马其顿0比3不敌荷兰，奥地利1比0力挫乌克兰，两支客队都赢球了，荷兰也证明了自身的优势。荷兰的这场比赛也是小组榜首和榜尾的较量，所以北马其顿也只是为荣誉而战，球队前面两轮全败已经出局，但是本场比赛仍很顽强，如果不是荷兰队没有大范围换人，这场比赛的确有平局的可能。

荷兰前两轮比赛全胜，本场也不想放水。开场不久北马其顿的一次进攻就将球打进，但是慢镜头显示进攻球员越位，不过只是脚尖越位一点点，这球没进也是很可惜的。荷兰此后不断施压，两队踢得都比较放松。前两轮比赛荷兰的进攻端表现不错，但是防线因为没有范戴克坐镇，还是出现了一些问题的，本场虽然是已经提前晋级的比赛，但是球队主帅还是需要检验一下防线的表现。

北马其顿在第21分钟再度制造威胁，潘德夫传球给特拉科伊夫斯基，后者起脚射门击中了立柱，荷兰的防线的问题的确暴露无遗，所幸的是关键时刻进攻端就斩获了进球。但是是荷兰队的反击机会，德佩直塞球给到马伦，后者杀入底线后选择回传球到禁区中路，德佩跟进射门得分。这两位大将的化学效应还是很明显的，只是防线始终是隐患。

荷兰队淘汰赛的对手很可能是克罗地亚、斯洛伐克和葡萄牙，所以主帅坚持没有大面积换人，这也是为了磨合目前的这套阵容，本场比赛他用前锋马伦轮换维格霍斯特是正确的，因为马伦和德佩联手所制造的机会的确都有威胁。格拉文贝奇获得登场的机会也有不错的表现，他利用个人能力突破后传球，马伦完成一脚推射很有威胁，门将慌乱中只是挡了一下皮球，最终后防线球员才化解了这次险情。

虽然德容有一张黄牌，但是本场还是首发出战，主帅也是寄望将这套阵容磨合得更到位。比赛中德容的表现也是极其关键的，他得球后传给格拉文贝奇完成一脚射门，可惜后者用力太猛打飞了，小将还是很想建功的，可惜适得其反。半场末尾格拉文贝奇多次和马林连线制造威胁，因为频繁得球进攻，所以北马其顿也对格拉文贝奇进行了双人包夹，关键时刻老将潘德夫将球解围出了底线。

潘德夫此前打进了北马其顿欧洲杯首粒进球，本场比赛也是这位老将的告别战，因为本场比赛后他宣布退出国家队，所以此役他的表现也是焦点，他打了69分钟的比赛，攻防两端都很积极，个人数据方面传1次威胁球，2次被犯规，19次传球的成功率为63.16%，赛后所有球员为他鼓掌和致敬，这也是功臣老将的最高待遇。

本场比赛的上半场末尾潘德夫在小禁区抢眼拿球冲刺，但是被德里赫特化解，球队的角球机会开到走路，阿德米万恒一脚射门可阻挡，但是依旧是北马其顿的球权，最终巴尔迪起脚再射打高了。德里赫特这段时间很是忙碌，先后四次化解危机，对手也是寄望半场前可以扳平比分，可以说北马其顿是赢得了尊重的球队，也很顽强。

上半场荷兰射门6比6，射正2比0，角球4比2，任意球6比6，控球率54%比46%，北马其顿还是制造了一些威胁的，倘若开场不久的进球不吹越位的话，比分极其可能只是平局。下半场荷兰换人，主帅还是寄望下半场能扩大比分。下半场虽然防守球员拉拽德佩，但是仍然没能阻挡后者参与进球。荷兰前场边线球到中路，维纳尔杜姆拼抢得球后直塞到禁区，德佩走底线倒三角回传球助攻维纳尔杜姆推射破门，荷兰两粒进球都是倒三角传球助攻的确也是屡试不爽。

从历史交战数据上看荷兰此前四次对阵北马其顿取得了2胜2平的战绩，对手是很顽强的。相关的数据显示荷兰近15场欧洲杯和世界杯有一场0-0平局外，其他14场比赛下半场全有进球，本场比赛下半场打进2球，德佩在禁区左侧直塞，射门被扑后，维纳尔杜姆跟上补射将比分改为3比0，这也延续了球队下半场发威的惯例。德佩在第65分钟换下，接下来可以为淘汰赛蓄力了。

潘德夫为北马其顿效力20年，他是国家队队史射手王，本届欧洲杯也是球队首次跻身正赛，潘德夫打进第一球也是给年轻球员树立了榜样，本届杯赛三场比赛也会让年轻球员得到成长。37岁的潘德夫上赛季为热那亚出场30次，打进7球，送出3次助攻。他的职业生涯先后效力国米、斯佩齐亚、拉齐奥、那不勒斯等球队，职业生涯也有欧冠冠军、意甲冠军、土超冠军在手。

潘德夫本场在第67分钟被换下，球员们列队欢送老将下场，这一刻很令人动容。潘德夫之前曾想退出国家队，但是被主帅挽留，欧洲杯附加赛也是他进球帮助球队跻身正赛，三场赛事中有进球也创造历史，此役后也将激励国脚们在未来的赛事中取得佳绩。无论是欧洲杯还是世界杯，很多老将都将赛事结束后挥别国家队或退役，所以每届大赛也都是有一些伤感的。