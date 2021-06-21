欧洲杯A组第三轮意大利1比0小胜威尔士，赛前各方都认为意大利可以三连胜，不过曼奇尼轮换8名球员的确令球迷有一些担心，更有人认为主帅这样做是想送分拿到小组第二。事实上意大利主帅是艺高人胆大，轮换阵容也是一举两得。既可以留力随后的淘汰赛，同时也积攒一些人品，此外还可以锻炼替补球员，发挥球员们的潜能。

意大利前两轮都是3比0赢球，球队先后力挫土耳其和瑞士，本场仍保持零失球也证明替补出场防线依旧稳固。这场比赛后曼奇尼的球队保持11连胜的战绩，更为重要的是球队全部零封对手。此外球员还创造意大利历史30场不败纪录，曼奇尼的确是居功至伟，本届欧洲杯的确有机会触及冠军。

因为本届欧洲杯强队频频爆冷，所以曼奇尼也是做足了准备的，接下来对阵更强的对手，绝对的主力出场才能有更多的胜算，保存体能拒绝伤病的增加也是第一位的。本场比赛很多球员表现不错，接下来的确可以用在随后的比赛中，一旦淘汰赛遇到难题的确可以启用板凳奇兵。

本场比赛意大利上半场得到不少机会，但是却总是差之毫厘。前25分钟两队数据是一边倒的，意大利5次射门有2次射正，威尔士居然没有射门。球队利用反击机会形成进攻也没有起脚射门的机会，这和意大利的差距的确有点大。第26分钟威尔士的角球机会，詹姆斯开球到禁区，冈特头球险些就洞穿了意大利的球队，可以看出球队这段时间逐渐找到了状态。

威尔士的意图就是少输当赢，或平局也是可以接受的，全线防守的情况下进攻端能制造的威胁的进攻机会就少了。意大利打法比较简单，不会在中场有更多的缠斗，而是更快速的从边路突破制造机会。意大利方面埃莫森得到登场机会，表现很活跃，他和博努奇的传球配合撕开了防线，相信赛后主帅也会对这位球队另眼相看。

本场比赛意大利更多选择长传球到禁区，所以开场阶段多次进攻被对手防线解围。随着比赛的深入进攻端的威胁提升，若日尼奥中圈拿球都被放倒，可以看出威尔士是丝毫不给对手制造威胁的机会。意大利的进球是任意球破门，这也是比赛中陷入僵持中的最佳得分利器。当时维拉蒂被对手踢倒获得定位球机会，他主罚传到禁区，佩西纳跟进将球打进。这个时候的数据显示意大利射门，8比2，射正2比1，威尔士刚刚获得一些进攻机会就被打回了原形。

进球后意大利差点短时间再度破门，当时埃莫森和队友传球配合后斜传到禁区，佩希纳跟进射门滑门而过，后者差点就梅开二度了。贝尔此后拿球无法形成突破，只能回传队友，随后不久贝尔再度尝试停球，皮球居然出了底线，这样的镜头也让人感叹大圣老矣。

回看意大利前面两场比赛的阵容，第二场比赛只有一个人员上的调整，球队也以3比0的相同比分力挫了瑞士，这也说明主帅很坚持自己对阵容上的安排。因为基耶利尼伤退，本场比赛若日尼奥更为重要，这也是多面手的优势，在曼奇尼的帐下若日尼奥是很重要的一员虎将，本场比赛若日尼奥传2次威胁球，2次过人，1次抢断成功，的确是稳健的。

本场比赛意大利轮换8人，中场休息后博努奇也被阿切尔比换下，主帅很大胆，球员们也很放松，有趣的是球队的进攻端仍不落下风。意大利在小组赛的表现的确近乎完美，进攻端的锋利得到提升，传统的稳固防守也很出色，基本是替补阵容出场仍能有效的限制贝尔和其队友的发挥，这一点也令人更加信服，本届欧洲杯意大利的确可以创造佳绩。

值得一提的是意大利下半场任意球配合也很有设计感，队友跑位迷惑对手，贝纳德斯基低射击中了立柱，接下来的赛事意大利还可能给予更多的变化和惊喜。威尔士的阿姆帕杜是在第55分钟拆到贝纳德斯基的脚踝上被直接红牌罚下，这也是本届欧洲杯第一张直接红牌。因为少一人作战，所以威尔士踢得也更困难，更多的是全力防守拒绝再度失球。