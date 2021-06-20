欧洲杯德国4比2葡萄牙也算是解除了球队的危机，因为首轮输球，次轮已经是背水一战，即便是平局也是无法接受的，而大胜C罗率领的葡萄牙的确是双喜临门。第一球队全取三分，第二年轻球员建功也提升了士气，末轮对阵匈牙利大胜的话就能锁定晋级名额。

虽然德国队首轮输球，但是本场强强对话勒夫并没有调整阵容的，这也说明他信任自己制定的首发阵容。哈弗茨继续被委以重任，本场比赛也证明了自身的含金量。开场比赛不久德国队进球被判越位在先，随后哈弗茨就在禁区内完成一脚射门，这也足以令葡萄牙的后防线发抖，球队随后送两个乌龙球也是因为门前危机不断，所以慌乱下出错了。

哈弗茨不断制造威胁的同时也遭遇了严防，所以一些进攻也是无功而返的。吕迪格是哈弗茨的俱乐部队友，本场也传球给后者，但是佩佩贴身盯防还是占据了优势，因为这次拼抢哈弗茨给了葡萄牙的定位球机会，年轻球员还是要交一些续费的。随后基米西传球给哈弗茨，两人传球配合也是寄望撕开防线。哈弗茨本场得到了队友的很多支持，他也敢于带球突破，而且在前场推进后完成一脚远射，这也是大战中所需要的一些尝试。

格雷罗是本场送出乌龙球的葡萄牙球队，其实那并不是他第一次犯错，上半场开场不久他发边线球直接发给了哈弗茨，后者带球后再度尝试远射威胁球门。因为久攻不下，德国队门将开始利用开大脚到中场来施压，胡梅尔斯得到皮球后直接传给前场的哈弗茨，后者杀入禁区遭遇严防没能完成攻门。

德国队开场进攻频频，压得太靠上也给了葡萄牙反击的机会。失球前是德国队的角球机会，没能形成威胁后，葡萄牙的贝尔纳多带球后传给若塔，后者无私传球助攻C罗轻松破门。大赛也是小将成长的好机会，若塔首战是独狼，本场比赛就懂得如何合理的处理球队威胁的进攻机会了。

德国队失球后加强了抢断，球权也基本在球队的脚下，这样进攻机会也会增加。哈弗茨接基米西的传球突破到禁区被迪亚斯阻拦，前者的经验有限，所以在这次对抗中被吹进攻犯规。葡萄牙有段时间形成了一些威胁，哈弗茨在防守端也很努力，终结了对手的一次进攻。

德国队的首粒进球哈弗茨有参与，而且起到了绝对的作用，当时还是门将开大脚，穆勒分球给基米希，后者传中球给到后点，格森斯传球后，哈弗茨包抄到位，迫使迪亚斯在慌乱的情况下送乌龙球。德国队的第二球是格雷罗送乌龙球，穆勒在左路突破后传都门前，帕特里西奥扑球不远，基米希再分球，格雷罗在乱战中将球送入自家的球门，和第一粒乌龙球相比，这次的送分球更愚蠢。

完成反超后哈弗茨继续拿球杀入禁区完成一次射门，可惜被封堵，不过哈弗茨还是为德国队赢得角球机会，角球开出后吕迪格禁区内的头球差之毫厘。本场比赛中前场的德国队几名球员的配合很是灵动，哈弗茨也给队友做球，他传球给格森斯，后者传到点球点帮助格纳布里完成一脚射门。下半场葡萄牙开场就换人，加强进攻的意图很明显，哈弗茨也更多参与防守。

两队各有进攻，哈弗茨还是在进攻端不断施压，终于在下半场斩获进球，当时基米希传球给京多安，后者分给哈弗茨，经过穆勒和格森斯传球配合，末尾哈弗茨门前包抄扩大领先优势。这粒进球也是锁定胜局的关键球，无论德国队最终能否出线，本届欧洲杯都让所有人看到了德国队的新锐们的表现，的确是未来可期。

进球后哈弗茨给格纳布里制造机会，德国队的第4球也跟哈弗茨有关。但是金特尔传球给哈弗茨，后者给基米希做球完成传中助攻格森斯将比分改写为4比1，可以看出哈弗茨本场的关键性，同时也证明勒夫对小将的信任是正确的，萨内被哈弗茨压在板凳上也是有道理的。

葡萄牙阵中不乏效力英超的球员，这其中-鲁本-迪亚斯、贝尔纳多-席尔瓦、布鲁诺-费尔南德斯、若塔都是效力曼城、曼联、利物浦的球员，但是这几人都没能扭转败局，除了贝尔纳多和若塔表现不错外，其余球员都很一般，迪亚斯送乌龙球赛后评分很低。赛后各方的言论都认为哈弗茨还有更关键的表现，且有理由在第三轮对阵匈牙利的比赛中大开杀戒。



