本届欧洲杯黑马不少，匈牙利1比1逼平法国的确令人吃惊，这也让F组的死亡之组更具悬念，如果随后开打的比赛葡萄牙力挫德国的话，就将留下德法两大强队竞争另外一个名额了。如果随后开打的葡萄牙平德国的话，末尾倒是可以和法国默契平局携手出线。总之法国队的平局让随后的比赛更具悬念，死亡之组的每一场比赛都堪称决赛级别的较量。

这场比赛匈牙利比想象的顽强，且能制造威胁，球队利用远射和定位球机会制造威胁，此外反击也令法国队无法全力进攻。上半场本泽马先后两次送给队友机会，可惜姆巴佩的头球始终无法洞穿球门。第30分钟洛里传球给金彭贝，后者分到前场右侧，格里兹曼带球后挑传禁区，姆巴佩外脚背传到中路，本泽马插上直接射门，可惜没有踢正皮球导致射门偏出了，这次机会极佳，错失了很是可惜。

第34分钟还是姆巴佩反击从左路传给本泽马，后者得球后想传给右路的格列兹曼却没传过去，锋霸连续两次浪费机会的确令人无语。上半场法国队久攻无果，姆巴佩在外围来了一脚远射，匈牙利的确给法国队制造了难题，这也让夺冠热门队有点疲惫和无奈。本届欧洲杯本泽马再度得到征召的确是受到一些质疑的，比赛中的表现证明他把握机会的能力比较差，这样下去的确会影响球队的整体发挥，姆巴佩应该更多自己突破形成射门，而不是每次都传给本泽马来射门。

第38分钟博格巴被对手凶狠犯规，不过这个动作没吃到黄牌。第41分钟本泽马边路带球被吹越位。匈牙利全线回防，好不容易在上半场末尾获得反击机会，但是克莱因海斯勒分球找到萨拉依，后者直接起脚射门被击中积极跑位的队友身上，这也揭示了球员彼此的默契度不足。事实上这个位置传给跑位的队友更多威胁，但是萨拉依根本没看队友的跑位，而是直接起脚射门。这个情况和此前葡萄牙的比赛也很相似，当时队友传给若塔，后者没看到C罗的跑位直接起脚射门未果，赛后也被质疑。

法国队久攻不下后压得太靠上，匈牙利觅得了进攻的机会，帕瓦尔后场出现停球失误，菲欧拉得球后选择自己突破，之后杀入禁区爆射近角得手，瓦拉内在身边盯防却没敢于在禁区做动作，也等于护送着对手破门。上半场伤停补时失球的确令法国队沮丧，本泽马错失多次机会也该反思。上半场比赛法国射门7比3，射正1比2，角球1比1，进攻99比29，危险进攻36比6，越位1比0，控球率70%比30%，可以看出球队的无效进攻比较多，绝佳的机会有一些均没有完成射门。

下半场法国队没有做出人员调整，姆巴佩还是更多给队友传球，博格巴也利用自身的优势突破后制造机会，可惜球趟大了。此后迪涅的头球摆渡，姆巴佩跟进停球停大了被门将化解危机。法国队下半场进攻频频，心态更为急切，这也是几次停球不稳的主因，几位核心球员都先后尝试射门，但是均无建树。为了防止对方打反击，洛里弃门出击化解危机，法国队的防线还是令门将担心，所以才会冒险出击。

匈牙利防守严密，姆巴佩回接球都被放倒，这个区域并不算危险区域，可见姆巴佩是下半场匈牙利重点盯防的球员。下半场中段主帅做出换人调整，登贝莱换下比拉奥特，替补奇兵登场后突破后内切完成射门，可惜被门将化解，不过皮球击中立柱弹出也令匈牙利人胆寒。随后不久还是登贝莱突破后斜传，但是被对手断球了。坎特再度给登贝莱做球，后者给本泽马分球，这次进攻还是被拦截了。

法国队的进球是在第65分钟产生，洛里的长传球，姆巴佩得球突破后下底传中，奥尔班解围出现失误，格列兹曼得球推射破门。本场两粒失球都是对手出错送出的机会，不过法国队扳平比分后迟迟无法再度进球，但是登贝莱登场后的表现可圈可点却意外的在第85分钟被勒马尔换下，他是下半场第57分钟被换上的，法国主帅连续换上又换下的做法的确令人不解。下半场法国队还换下了博格巴和本泽马，最后的15分钟主帅给了托利索和吉鲁机会，吉鲁登场后给姆巴佩做球，后者斜射后被门将扑出，这次进攻是有威胁的，令人遗憾的是球队最终没有再度进球。