欧洲杯第二轮D组克罗地亚1比1平捷克，也印证了赛前各方的预测是正确的，多数人表示克罗地亚本场难赢，倒是有平局的可能。本场两粒进球分别由希克和佩里西奇打进，克罗地亚上半场0比1捷克，客队的进球是获得点球机会，这一球也将克罗地亚逼上了绝路。因为首轮0比1不敌英格兰，本轮再输的话基本就出局了，所以中场主帅的调整还是到位的，下半场开场不久佩里西奇就扳平了比分，遗憾的是随后两队均无建功，捷克严防限制了克罗地亚核心球员的发挥。

捷克半场领先后，下半场就是加固防线，加上过早被扳平比分，球队更加注重防线的质量，所以力保球门不失。因为首轮球队2比0力挫苏格兰，捷克队在积分榜上的优势很明显，次轮1球小胜也是满足的。

首轮比赛中希克的表现堪称完美，而克罗地亚当家球星莫德里奇就有一些低迷，那场比赛这位核心球员只有1次射门和传2次威胁球，2次过人和1次抢断的数据。老将虽然有经验，但是本届杯赛中莫少的关键性减弱，这也是球队最终输球的主因之一。本轮对阵捷克的上半场克罗地亚真核也曾给队友制造机会，遗憾的是禁区中路队友的射门速率不足，而且打得太正，所以被门将没收。

半场中段捷克的角球机会，队友将球给到右路的希克脚下，后者传中被对手头球解围，但是绍切克还是完成一脚爆射，此后希克倒在的草坪上，鼻子因为和洛夫伦相撞而出血了。本来这是一次双方球员的冲撞，但是裁判听了耳机传来的声音之后判罚了点球，即便克罗地亚球员都表示质疑，但是主裁坚持了自己的判罚，希克也将点球罚进。

世界级的大赛点球的判罚是相当谨慎的，和俄罗斯世界杯相比，本届杯赛的一些判罚是做出了调整的，但是本场比赛裁判很坚决，而这次判罚的确是可判可不判的，所以克罗地亚也因此受困了。因为捷克是年轻军团，体能上更为充沛，而克罗地亚老将居多，下半场体能也会影响老将们的发挥，所以这次点球判罚也可能左右了本场比赛的赛果，事实证明这次点球的判罚的确是起到了关键作用。

下半场上来克罗地亚就闪电进球，佩里西奇在前场左侧接队友的长传球，随后快速的进入禁区后晃倒曹法尔起脚射门将球打进，这球一气呵成，老将发威也等于稳定军心了。上半场比赛克罗地亚5次射门2次射正，捷克5次射门1次射正打进1球，角球2比2，控球率48%比52%，任意球14比7，下半场进攻机会明显是增加了。

值得一提的是2016年欧洲杯克罗地亚就和捷克同组，第二轮交手2比2握手言和，佩里西奇在第37分钟打破僵局，下半场拉基蒂奇在第59分钟扩大比分，但是莫德里奇在第62分钟被换下后，捷克在第75分钟和第89分钟连入两球，什科达打进一球，克罗地亚送了点球大礼，内西德命中点球扳平比分。时隔多年两队再度交手，还是有很多相同的点，佩里西奇打进克罗地亚的第一粒进球，球队送捷克点球大礼，末尾还是平局收场。

捷克队的绍切克和希克是球队的关键先生，事实上克罗地亚有效的限制后者的发挥，球队就有逆转比赛的机会。下半场克罗地亚传球配合还是很耐心的，球员们的脚下技术是优势，此外部分球员的站位也有一些调整，所以捷克的体能优势并没有制造更多的机会。第72分钟佩里西奇带球后挑传小禁区抢眼，队友头球摆渡帮助弗拉西奇完成一次射门，可惜射高了，这次机会错失的确很可惜。

捷克主帅看到两队陷入僵持中就选择了连换两人，希克和扬克托被卡门迪和赛维克换下，这样的换人也是有求变的意图的，也可能主帅也满足于一分，而不想输球。事实证明换人后捷克的防守思路更为明显，克罗地亚的进攻被多次化解。这期间赛维克的一脚爆射打高了，科瓦西奇的长传球到前场，双方争顶中，主裁判罚克罗地亚球员犯规，之后克罗地亚的边线球也被维达拦截了。

随后弗拉西奇拿球给佩里西奇，后者斜传球到门前被门将抱住。伊瓦努舍奇在右侧拿球被伯利尔放倒吃到黄牌，克罗地亚获得的定位球也被解围。随后球队的边线球找到了莫德里奇，后者分球给福萨里科后，经过多名球员的传球配合还是曹法尔拦截了，后者比赛末尾化解了格子军团三次进攻机会，的确是很关键的。莫德里奇给福萨里科的传球也被卡尔拉断球，此后和佩里西奇两次配合都无功而返。弗拉西奇的一次射门机会被赫罗泽科放倒在地，也因此吃到黄牌，但是很明显捷克主帅的预定目标是达到了，不过克罗地亚本届欧洲杯前景则是灰色的。