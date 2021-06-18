欧洲杯B组第2轮丹麦1比2不敌比利时，欧洲红魔两连胜完成晋级，但是却暴露了自身的不足，如果不是下半场的德布劳内和阿扎尔等人登场，这场比赛可能是平局，甚至有可能输球。全场比赛打出血性气质的丹麦队友21次射门5次射正，进攻潮一波又一波，比利时的防线承受了巨大的压力，下半场末尾的射门被横梁阻挡，否则丹麦可以拿到一分。

本场比赛比利时有一些轻敌，所以开场就失球了。当时是德纳耶尔被断球，波尔森得球后推射建功。比赛进行到第10分钟的时候全场球迷鼓掌为埃里克森祈福，希望他早日康复，这一刻的确是很暖心的，这也是足球场上的温暖。蒂莱曼斯随后拿球斜传找到小阿扎尔，可惜后者没拿到皮球被门将没收。

随后是丹麦的两次机会，霍伊别尔妙传给迈赫了，后者晃过对手防守球员，可惜到射门时候已经没角度了，库尔图瓦也做出了扑救。之后布莱斯维特继续拿球进攻，他横传到门前被门将挡出，令人不解的是这次球门球库尔图瓦居然长传球直接给到了对手，丹麦长传球继续施压，迈赫勒斜传禁区，瓦斯完成一头球攻门，这次进攻差点就扩大了领先的优势。

令人遗憾的是库尔图瓦再度开球还是给到了丹麦队球员的脚下，克亚尔挑传禁区被库尔图瓦没收，这也是比利时门将第一次祭出真实水平的扑救。随后比利时逐渐找到一些进攻机会，队友传球给卢卡库，后者居然没控制好球，进攻机会再度错失。应该上半场的比利时有点梦游的感觉，全队都不在状态。

随后布莱斯维特拦截后带球施压，小阿扎尔将其放倒，这个动作也是在提醒队友加固防线。上半场前30分钟比利时控球率只有48%，而且只有1次射门且射正，而丹麦7次射门3次射正，这的确是令人无法想象的现象。必须承认的是丹麦队缺少了埃里克森后，多数人认为进攻端机会不会多，布莱斯维特也难以得到更多的支持，而事实上本场比赛的上半场丹麦全民皆兵，中场也给进攻球员制造了不少的机会，这其中也有主场优势的缘故。

第34分钟霍伊别尔得球给到中路，达姆斯高内切后完成一脚推射擦着立柱偏出，这也惊得库尔图瓦一身冷汗。随后比利时门将开大脚直接找到卢卡库，后者传球给穆尼耶，可惜再度横传队友的时候被解围。上半场卢卡库受困很明显，拿球的次数本来就有限，一旦拿球就遭遇严防和断球，半场末尾阶段赢得一次机会，但是被放倒在地。上半场丹麦进攻速率和回追的速度都很快，所以即便比利时想抓住反击机会也总是无功而返。

比利时首轮3比0赢俄罗斯太轻松，所以球员轻敌也是很明显的。比利时两场比赛都首发的是库尔图瓦、阿尔德韦雷尔德、维尔通亨、蒂莱曼斯、卡拉斯科、小阿扎尔、登东克尔、卢卡库、默滕斯。本场比赛穆尼耶、德纳耶尔取代博亚塔、卡斯塔涅，两名球员的变动就有一人出错送分，比利时落后比分的应变能力很差，经此一战这方面会有提升。

首场比赛卢卡库状态爆棚，本场比赛前有消息称德布劳内，维特塞尔将复出进入大名单，下半场换人主帅还是很多选择的。第一场比赛维尔通亨、卡斯塔涅、卡拉斯科、默滕斯被维尔马伦、穆尼耶、普拉埃特、阿扎尔换下，本场比赛下半场上来德布劳内登场换下了默滕斯，德布劳内第一次得球就被逼抢，迈赫勒断球后交给了队友。

穆尼耶下半场比较活跃，有一次头球攻门，还有一次给卢卡库做球都很到位。卢卡库这段时间更灵动，得球的次数多了，球队进攻端提速后施压球门的次数也在增多。第55分钟卢卡库发动反击到禁区分球德布劳内，后者无私横传中路助攻小阿扎尔推射空门得手，半场换上德布劳内的换人是奏效了。神奇的是3分钟后卢卡库再度得到反击机会，他连续过了两名球员，虽然失去了球权，但是后面的队友得球被放倒赢得了任意球机会。卢卡库脚下的感觉也回来了，这个时候阿扎尔登场换下了卡拉斯科，应该说主帅的换人很有针对性，扎球王登场能制造威胁，也能吸引防守，队友也会得到更多的进攻机会。

第67分钟阿扎尔得球分给德布劳内，遗憾的是后者没停好球。第69分钟卢卡库带球被逼抢，然后继续带球且过掉一位防守球员，随后传给德布劳内，后者将球打进反超比分。这段时间卢卡库可以摆脱防守，所以比利时进攻机会更多，比赛末尾后场球队穆尼耶出现失误很是危险，比利时还是更多的控球，但是传球的失误还是给了对手一些机会。