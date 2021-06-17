欧洲杯第二轮开战，意大利3比0力挫瑞士完成晋级，也成为两连胜且3球零封对手的球队，赛后被认为具备冠军相。球队在稳固防线的同时，进攻端场场有3球入账也的确是可喜可贺的。小组赛首轮比赛也是3比0赢球的只有比利时和葡萄牙，这三队的进攻端的确不俗，接下来第三轮的赛事意大利倒是可以让主力球员得到一定的休息，本场比赛基耶利尼因伤下场是隐患，寄望淘汰赛不会有伤病的影响。

意大利这两场比较建功的球员是因莫比莱、因西涅和洛卡特利，揭幕战对手球员德米拉尔送乌龙球，球队下半场连入三球。次轮的比赛上下半场都有进球，进攻的提升也很明显。两场比赛因莫比莱都打进一球，洛卡特利是次轮上演梅开二度的好戏，这两人是惊喜。

意大利对阵土耳其的首轮比赛中球队射门24比3，射正8比0，角球8比2，控球率63%比37%，越位4比2，球队的优势很明显。第二轮对阵瑞士的比赛，意大利射门13比6，射正3比1，射正就进球，这样的高效率的确比首战还好，也是本届欧洲杯第一位的球队。角球3比2，越位2比4，控球率49%比51%，这个数据的变化也是耐人寻味的，因为面对不同的对手球队都能赢球，这支意大利的确和此前不同，主帅对于球队的打造也是到位的。

瑞士首轮1-1威尔士，球队有18次射门但是只打进1球，64%的控球率优势也未能全取三分，实力和发挥上和意大利是有明显差距的。意大利防守是其他球队所羡慕的，本届杯赛的阵容后卫斯皮纳佐拉的表现极其的稳健，首轮比赛他的突破给予进攻端很多的帮助，直接制造了多次进攻机会，第二轮比赛中的表现也是比较稳的，只是没有首轮那样出色。

意大利本场比赛只做了一个人员上的调整，弗洛伦齐受伤被迪洛伦佐取代，因为首轮比赛后者下半场替补出场表现不错，其他位置和首轮比赛一样，曼奇尼也验证了赛前所说的不会对首发进行调整，他的意图也是要打造第一阵容。不过在确定出线后，第三轮的比赛应该是给部分主力休息的时间，首轮因伤缺席的意大利中场核心维拉蒂本场也没替补登场，主帅赛前承诺会给他替补机会，看来是需要等到小组赛末轮出场了。

瑞士的恩博洛在首场比赛极其关键，也打进一球，本场比赛则被意大利防线所限制，没有亮眼的表现。本场比赛他打满全场没有射门，传1次威胁球，5次过人，2次犯规，1次被犯规。最出镜的是比赛第78分钟，他在拼抢中放倒巴雷拉吃到一张黄牌。

本场比赛后意大利队的连续不败纪录达到29场，近10场比赛打进31球且保持零失球，接下来淘汰赛意大利的对手也应该会发抖，因为从目前来看这支球队的表现比夺冠热门球队更稳健。本场比赛意大利的进球是基耶利尼受伤下场2分钟后，球队的反击机会，贝拉尔迪得球后突入禁区右侧，倒三角回敲到门前助攻洛卡特利推射破门。

随后斯皮纳佐拉带球突破后完成一次射门，可惜偏了，球员的冲击力还是很好的，反击机会的确令瑞士防线很疲惫。下半场第52分钟洛卡特利接巴雷拉的传球，稍作调整直接射门得分，瑞士门将愣神了，这次射门太突然力道也足，2球领先也等于锁定胜局。第89分钟的进球是因莫比莱禁区外围拿球直接远射破门，球员们的自信心的确是爆棚，这样的优势局面也可能延续到随后的比赛。