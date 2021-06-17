欧洲杯第二轮第一场比赛B组的芬兰0比1不敌俄罗斯，米兰丘克打进全场唯一进球。双方实力相近，所以开场就开启对攻模式，双方的不设防也让锋线球员都有一些进攻的机会。芬兰首轮比赛1比0力挫丹麦，本场的优势心理是很明显的，开场第3分钟首轮功臣波赫扬帕洛就头球破门，如果不是VAR回放显示越位，俄罗斯就一球落后了，遗憾的是这也是芬兰半场最具威胁的进攻。本届欧洲杯VAR参与比赛的次数不多，这也让赛事的流畅性很到位。

比赛刚开始阶段芬兰的威胁不少，第15分钟球队还有一次进攻很有威胁，可惜锋线球员拿球仍处在越位的位置，本场的边裁慢半拍很明显，俄罗斯的防线则在发抖。芬兰本场比赛很善于改变进攻模式，随后球队利用长传球直接到前场制造威胁，所幸的是俄罗斯门将化解了险情。芬兰打法比较简单，长传球三人传球配合就能到前场形成威胁，可惜波赫扬帕洛的射门打了高射炮，开场进球被吹后，这位大将射门的脚感有点差，否则这次机会是该有进球的，也正是因为进攻球员低效率，所以芬兰没有连胜。

俄罗斯方面久巴的威胁度是被认可的，队友在边路传球，久巴禁区停球后不稳，皮球出了底线，这也是久巴有点失水准的表现。这次进攻后俄罗斯球员受伤倒地被担架抬了下去，主帅用卡拉瓦耶夫换下费尔南德斯，这个意外对球队不利。目前队内可以左右胜局的只有久巴，因为老将日尔科夫此前对阵比利时的比赛受伤，目前已经确定无缘本届欧洲杯了。

随后俄罗斯的进攻中，刚登场的卡拉瓦耶夫传中没传过去，两队在禁区前争夺球权，结果巴里诺夫进攻犯规还吃到第一张黄牌。俄罗斯这段时间控球时间是芬兰的两倍，上半场过半俄罗斯占据主动，芬兰则是坚持找反击机会，这也是典型的矛盾大战。俄罗斯本场最有威胁的进攻出现第29分钟，当时德兹基亚给库齐亚耶夫做球，后者传中到禁区久巴头球点给队友完成一次倒钩传球给队友，久巴头球没顶到错失了机会很是可惜。

这个时间段俄罗斯的威胁度提升了，但是多次的角球机会都没有威胁，这也是本届欧洲杯的一个通病，欧洲群雄靠定位球和角球机会破门的次数很少。俄罗斯的隐忧是吃黄牌比较多，第33分钟奥兹多耶夫放倒卡马拉，在中场的区域也放铲的确有点不理性。

本场比赛芬兰是主场，但是球场却是俄罗斯的圣彼得堡大球场，所以有主场优势的是俄罗斯。两队球员各有利弊，俄罗斯防守不稳，芬兰只是打防守反击容易被对手吃透，而且进攻机会到前场后，芬兰球员把握机会能力很低，有两次机会都射偏了。

久巴在预选赛的赛事中打进9球，送出5个助攻，头球能力强，但是本场比赛这个优势并没能彻底地发挥出来。欧洲杯首战门将舒宁、谢苗诺夫被认为表现最差，本场比赛都没有首发。俄罗斯在上半场第46分钟进球，这是长时间控球的优势造成的，当时奥兹多耶夫得球传弧顶，米兰丘克得球和久巴撞墙配合后起脚射门将球打进，皮球射入上角，久巴还是发挥了关键作用，这也是俄罗斯本届欧洲杯的首粒进球。

首轮比赛俄罗斯0比3不敌比利时，球队防守端的噩梦也是输球的主因，那场比赛俄罗斯5次射门只有1次射正，比利时9次射门4次射正打进3球也是太高效了。本场末尾芬兰反击机会传到右侧，长传球到禁区可惜队友越位在先。上半场俄罗斯7次射门2次射正打进1球，芬兰半场3次射门无射正表现很差。

芬兰最倚重的是波赫扬帕洛，不过前锋普基其实也是有实力的，他上赛季为诺维奇打进26球，波赫扬帕洛为德甲的柏林联合出战19场比赛贡献9球。上半场这两人的表现一般，普基没有射门，波赫扬帕洛只有一次射门。值得一提的是上轮比赛芬兰赢得欧洲杯历史上的首场胜利，本场比赛平局也是可以接受的，所以下半场两位核心球员的表现是重点。

下半场俄罗斯绝好的机会是在第66分钟，门将开长传球到前场中路，久巴拿球给哲马勒迪诺夫做球，后者推射远角擦着立柱偏出，的确太可惜了。反过来芬兰刚登场的考科得到一次射门机会，他的抽射打高了，这也是立功心切没有踢正部位。第71分钟久巴分球到禁区中路，库齐亚耶夫射门被门将扑出，队友的确浪费了太多久巴送出的机会。

随后俄罗斯对阵丹麦的比赛还是会有一些危险，球队本轮1球小胜对手后，球队也没有净胜球优势。丹麦输给芬兰是因为埃里克森昏倒下场受到影响，接下来的比赛调整到位的话，还是有机会在俄罗斯身上拿分的。俄罗斯1比0拿下芬兰后，两队赢球的比赛都是1球小胜对手，但是因为首轮俄罗斯0比3不敌比利时，失球数多也是弊端，这一点也可能左右随后的排名情况，所以本场比赛俄罗斯错失多次机会很不该。全场比赛俄罗斯14次射门3次射正，芬兰11次射门1次射正，两队的确都有一些低迷。