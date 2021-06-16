



今晨欧洲杯F组葡萄牙2比0力挫匈牙利后施压同组的德国队和法国队，因为两强随后开战就必须赢球才行。果然德法大战极其的激烈，双方都加固防线，射门的机会并不多。令人意外的是半场比赛胡梅尔斯送乌龙大礼，法国队得以一球领先进入下半场。

很明显葡萄牙赢球给了对手压力，德国和法国都更寄望取得开门红，因为如果首轮失分的话会陷入被动中，也极其可能因此导致最终无法从小组出线。赛前德法大战被认为决赛提前上演，毕竟两队在欧洲杯夺冠赔率上排名第一和第二位，所以这场比赛的确有万人空巷围观的感觉，球员们也会承受很大的压力。德国队上半场进攻端没有打出自己的特点，这其中核心球员受困于坎特的防守。

因为葡萄牙3球取得开门红，所以德法大战进球少的话也将排名小组第二的位置，所以本场比赛球员也都想更早的打破僵局。因为德国队阵型是343，勒夫坚持的三后卫的阵型的确有点压力，因为法国强大的进攻群的确是不断的施压的。

这场比赛的开场后德国队持续进攻，但是队友之间的传球配合还是不顺，法国队的防守很专注，所以德国队并没有很快的向对手施压。京多安得球后传给穆勒，但是坎特及时出现将球破坏出边线。京多安拿球比较多，他选择传给格纳布里，但是后者被严防无法转身，回传给基米希再度被坎特上抢，不过这次裁判判罚犯规德国队赢得定位球机会。

法国队方面博格巴比较活跃，他积极参与防守，在争顶的时候和克洛斯有接触被吹犯规，德国队第二次获得定位球机会，所幸的是德国队的任意球威胁都不大，所以也没能威胁到球门。法国队开场传球配合成功率不高，瓦拉内接球不稳皮球出界，慢热也是很明显的。

半场落后，很多人认为主帅勒夫的排兵布阵是有问题的。德国队首发中有克罗斯、京多安、穆勒、格纳布里、哈弗茨，后者取代萨内也说明主帅勒夫更看好这位新锐的表现。戈雷茨卡因伤没有进大名单，主帅还是有所保留的，因为赛前曾公开表示这位球员可以出场的。

个人认为首发名单并没有问题，球队的症结在于应变能力的不足。上半场德国队开场界外球，哈弗茨得球没有队友接应，自己带球却将皮球带出了底线，球员之间的默契度不足。上半场部分时间两队中场争夺球权比较多，所以都没有制造绝佳的机会。

法国队的进攻多数是在左侧，但是无法突破到禁区形成威胁。和其他比赛不同的是这场比赛两队都不急切，更多的是希望通过传球配合撕开防线，不太多的消耗体能。第12分钟德国的反击机会，哈弗茨带球被坎特断球，后者分球给本泽马想传给姆巴佩没有成功。

上半场前半段两队防守都太严密，进攻端的核心球员在门前制造的威胁不多。第15分钟法国队不断制造威胁，博格巴持球后传给帕瓦尔，后者传门前，金特尔解围出底线，随后角球机会博格巴顶高了。德国队方面胡梅尔斯传球给哈弗茨，可惜队友停球不稳，年轻球员还是有一些不稳。

法国队上半场的进球是在第20分钟，当时博格巴分球到禁区左侧，卢卡斯横扫中路，胡梅尔斯出错送乌龙球。失球后京多安利用个人能力为德国队赢得位置不错的定位球机会，克洛斯擅长的位置也没能制造进球。随后的比赛中坎特无所不在，德国队想制造绝佳的机会不易。第41分钟德国队的进攻，哈弗茨制造威胁被金彭贝解围，随后德国队继续控球给到克洛斯，格纳布里没有带球突破完成射门，而是选择再传克洛斯，这个意图被对手识破，姆巴佩拦截后继续进攻。

其实德国队应该更多的尝试射门，而不是更多的传球配合，这样的话很可能被消耗，最终输球。本场比赛的上半场末尾博格巴因为边裁吹越位而找裁判理论，可以看出1球领先的法国队仍不满足，上一场葡萄牙对阵匈牙利的比赛中，有球员和边裁辩论吃到黄牌，本场比赛的裁判也算是给博格巴面子了，并没有做出判罚。

半场比赛德国队射门6次没有射正，法国队2次射门1次射正，德国队角球0比3，控球率59%比41%。下半场勒夫的确需要进行换人调整，参照葡萄牙的模式下半场发挥威力。下半场双方都没有换人，勒夫还是坚持自己的首发。下半场第51分钟姆巴佩直塞球到禁区，拉比奥特小角度攻门击中了立柱，德国队侥幸逃过一劫。

随后德国队制造了一些机会，诺伊尔得球直接开大脚到前场，穆勒给基米希做球，后者横敲中路，穆勒完成一脚射门被挡出，基米希得球再传球找队友被门将及时化解了。随后哈弗茨连续两次制造威胁，他得球后直接射门制造角球机会，随后再度得球选择传球给基米希，后者横传进球被解围再度赢得角球机会，遗憾的两次角球机会都制造威胁。