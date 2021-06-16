欧洲杯迎来了最重量级的两场大战，葡萄牙拥有球王C罗，所以球队对阵匈牙利的比赛也成为全球的焦点，这场比赛葡萄牙3比0力挫对手，C罗再度扮演匈牙利的克星，同时成为欧洲杯正赛的历史射手王。因为F组三强齐聚一起，所以这个死亡之组的首轮比赛对于每支球队来说都至关重要。葡萄牙作为上届欧洲杯的冠军得主捍卫了霸主的尊严，首场比赛C罗和拉法席尔瓦极其的关键。

这场比赛一开场葡萄牙就赢得绝佳的机会，若塔接队友传球吸引了多位防守球员，但是他选择直接射门被扑出，而在左路跑位的C罗身边没有人盯防，如果若塔传给C罗的话就是直接面对门将了，遗憾的是小将立功心切，根本没看到旁边跑位的C罗。随后定位球机会B费主罚，可惜队友在禁区被吹犯规，因此没能形成射门。格雷罗给C罗做球，最终达尼洛佩雷拉被放倒赢得定位球机会，B费主罚到禁区中路，若塔完成一脚射门居然打飞了。当时他的身边没人盯防，可以看出小将的确太想进球了，所以太过于用力反而失了水准。

随后葡萄牙长传球找C罗，后者下底想传球的时候遭遇严防，对手将球解围出边线，匈牙利对于C罗的盯防是到位的。C罗随后有一次绝佳的射门机会，可惜处于越位的位置。葡萄牙进攻频频但是迟迟打不开局面，C罗还紧逼对手后防线球员，试图断球后直接面对门将。本场比赛葡萄牙有很多变化，球员换位也是平常事，后腰位置的球员甚至到边路传中，踢的是贝尔纳多的位置，这样的偶尔换位的多次出现也是试图迷惑对手尽早的取得进球。

比赛中C罗被对手抢断后马上夺回球权，个人的状态还是不错的。半场最好的机会是若塔得球后在禁区形成威胁，他没有很快起脚射门，所以被对手绊倒，裁判也没判罚点球。紧接着若塔断球后给C罗做球，后者踩单车后横传弧顶处被挡了一下，不过还是葡萄牙在控球，B费得球后也遭遇严防被断球，匈牙利的防守还是到位的，同时体能消耗也很大。

半场过半贝尔纳多从右路传到禁区，C罗在中路高高跃起头球攻门偏了。随后若塔在门前有一次得球转身抽射的射门很有威胁，对手门将只是下意识的将球挡了一下，因为速率快都不敢贸然抱球。随后格雷罗传球给B费，后者地平球传到中路，C罗近距离射门居然打高了，这也是葡萄牙最佳的得分机会。

C罗本场比赛对进球很渴望，因为再进一球的话，葡萄牙球王就可以创造新的纪录，C罗也将超越普拉蒂尼成为欧锦赛历史射手王，队友们半场也数次给C罗制造机会，可惜没能进球。

上半场葡萄牙5次射门2次射正，匈牙利1次射门且射正，角球2比0，越位1比1，控球率67%比33%，成功抢断15比9，占据绝对优势的葡萄牙没进球的确是运气不济，但是球队制造了不少的机会。上半场若塔、B席、贝尔纳多和C罗的表现都不错，球队也是寄望在下半场对手体能下降的情况下斩获进球。半场数据若塔3次射门都有威胁，但是独狼意识很明显。C罗有2次射门，1次抢断，15次传球11次成功。B费15次传球12次成功，传2次威胁球，1次犯规。

下半场葡萄牙受困对手全线回防，并没有获得更多的绝佳的机会，第67分钟威廉卡瓦略拦截到位得球后传给B费，后者直接远射很有威胁，遗憾的是古拉次飞身扑救力保球门不失。本场比赛葡萄牙角球机会不少都没有制造威胁也是很遗憾的。第70分钟贝尔纳多被拉法席尔瓦换下，后者登场后和队友传球配合，可惜最后被对手拦截。C罗这段时间拿球比较少，威胁度降低。

葡萄牙的问题在下半场暴露了出来，匈牙利的针对性反而很到位，还赢得了一些进攻机会，其中打进一球被吹越位。不过比赛末尾匈牙利就被打回原形，葡萄牙8分钟连入三球的确很神奇。第84分钟替补登场的拉法席尔瓦接B费传球，随后横传禁区助攻格雷罗推射破门，皮球击中对手球员折射入网，这个时间能进球的确不易。第85分钟桑谢斯传球给拉法席尔瓦，后者杀入禁区被对手放倒赢得点球，C罗主罚命中，比分改写为2比0，这粒进球后C罗成为了欧洲杯正赛的历史射手王。本场比赛C罗率队三次对阵匈牙利打进4球，送出2次助攻，也是对手的克星，本场比赛再虐对手。

本场比赛更为精彩的是伤停补时C罗完成梅开二度，当时拉法席尔瓦禁区内直塞给到C罗，后者单刀球过掉了门将古拉茨将球打进，球王末尾的表现的确足够关键。全场比赛C罗4次射门2次射正打进2球，3次过人。此外本场比赛换人很奏效，主帅换上拉法席尔瓦也是本场的关键先生。



