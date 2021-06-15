



欧洲杯E组两场比赛都很冷，率先开战的波兰1比2不敌斯洛伐克爆出最大的冷门，更为重要的是这场比赛门将什琴斯尼送乌龙球，莱万打满全场比赛没有射正球门，德甲的射手王表现很低迷，这也令所有人无法理解。也有人认为老将在国家队的关键性会下降，队友无法给予足够的支持，加上对手包夹和重点盯防，30＋的老将就可能被隐形了。凌晨3点开战的西班牙0比0平瑞典，斗牛士哑火也令所有人吃惊，赛后多方认为西班牙走不远，莫拉塔就是英格兰的斯特林，浪费机会成习惯，难堪大任，主帅必须重新调整首发阵容，或启用其他球员。

莱万上赛季为拜仁打进41球，他在德甲收官战5比2奥格斯堡的比赛中打进一球，进球数达到41球的同时也超越了老穆勒，还刷新了德甲单赛季的进球纪录。这样大杀四方的锋霸在欧洲杯首轮哑火的确是意外，接下来则需要好好调整才可能帮助波兰从小组出线。

上半场的第一粒失球是罗伯特-马克突破防线后的射门，皮球击中立柱后击中门将转入球网，如果防线对球员有所限制，如果门将什琴斯尼可以判断正确化解危机，这次险情是可能化解的。近期的欧洲杯赛事中门将的表现很是关键，弱旅都是凭借门将的稳定才能顺利拿分，而什琴斯尼是有大赛经验，且在俱乐部有极其出色的表现，本场的错漏的确不应该。

本场比赛波兰上半场真正有威胁的进攻很少，下半场球队第一次进攻就由利内蒂扳平比分，本来以为接下来的时间就是波兰猛攻了，却没想到第61分钟克里乔维亚克对赫罗马达犯规吃到第二张黄牌，被主裁红牌罚下，波兰少一个作战优势也没有了，所以7分钟后失球也是必然的。

对于波兰来说，先是门将出错送分，随后锋霸半场零射正，下半场又吃到本届欧洲杯的第一张红牌，这的确是自作孽不可活，所以最终输球也是意料之中的。斯洛伐克的第二粒进球是在第68分钟，球队的角球机会，什克里尼亚尔得球后直接射门建功，什琴斯尼也只能望洋兴叹，其实丢了这一球波兰基本是缴械了。

波兰此后也有机会，但是球队的角球机会，门前没人抢到落点，普哈奇外围的射门没有威胁。随后的角球机会莱万头球后蹭给队友做球，那会格利克没碰到皮球，这样的门前嗅觉和无默契也揭示了目前这支波兰队的最大问题。上届欧洲杯波兰只是因为点球不敌葡萄牙止步八强，本届杯赛的前景的确是灰色的，小组能出线都应该满足了。

其实波兰队的问题一直存在，因为欧预赛中的战绩就不好，最终也是通过附加赛拿到欧洲杯的入场券的，而且波兰和斯洛伐克的历史战绩是处于劣势的，两队近5次交战波兰1胜1平3负，对手也算是波兰的克星，所以本场输球也不算冷门。莱万全场比赛5次射门没有射正，传1次威胁球，27次传球的成功率为77.78%，数据不好但是老将也是尽力了。

本场比赛开场哈姆西克任意球开到禁区制造威胁是莱万第一时间解围，随后还是莱万在门前完成一次射门被化解，之后被对手重点盯防，只能利用传球给队友制造机会，但是这样的配合不多。罗伯特-马克过了两位防线球员才建功，波兰的防线的确不稳。莱万在上半场末尾完成一次射门，这次机会是来自里布斯的传中球，不过莱万获得射门的机会有限，对手很好的掐断了锋霸和队友更多的连线。

下半场克利赫禁区直接传球给里布斯，后者倒三角传球助攻利内蒂破门，两队战成1比1。此后莱万还利用任意球机会直接威胁球门，可惜被化解了。关键时刻波兰的克里乔维亚克犯规吃到红牌下场，事实上身上有一张黄牌的话，主帅中场都该提醒球员要注意动作，此外下半场应该换下这些有危险的球员，避免少打一人，遗憾的是主帅没想到这个隐患。