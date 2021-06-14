欧洲杯D组第1轮苏格兰捷克的比赛被认为是硬碰硬的比赛，因为两队打法都比较硬朗，苏格兰开场进攻速率比较快，意图也是想抢开局打破僵局，这样的模式很考验捷克的后防线，因为一旦有球员出错就可能失球。本届欧洲杯的比赛都不会在开场进行一段时间的试探，更多的还是加强进攻尽早的进球。或许就是因为苏格兰太急切，所以防线的不稳才导致球队丢了两球，半场末尾的进球是体能下降导致的，下半场开场不久的失球则是压得靠上，防线不稳送分，希克打进两球也是因为盯防他的防守球员无力导致的。

以往的比赛只会在比赛的末尾，球队比分落后的情况下才采用门将开大脚到前场制造威胁，而本场比赛开场不到10分钟，苏格兰门将就利用传球直接开到前场。苏格兰方面攻防两端都有效力豪门球队的球员，而捷克队方面的绍切克更多需要兼顾防守，加上苏格兰开场阶段攻得很猛，所以捷克全队都更专注与防守。

第12分钟捷克的定位球直接开到小禁区，可惜卡拉尔跟进出现失误，皮球出了底线，在场面不占优的情况下，捷克的最佳得分方式自然是定位球机会了。随后捷克开始制造威胁，扬克托得球后给希克做起，后者起角球射门被马绍尔化解，遗憾的是随后的角球就被苏格兰的罗伯逊解围了，杨科跟进的远射也高了。

苏格兰随后还是门将开大脚到中场，罗伯逊接队友传球回传队友，球队耐心的短传来控制比赛的节奏，可惜这次进攻并没能完成射门。随后麦克托米拦截了曹法尔的进攻，罗伯逊传球到中路，戴克斯垫射打偏了。苏格兰打法比较简单就是直接到中场，而且更快速的传球到禁区制造威胁，这样踢也很消耗体能，也是隐忧。

这段时间双方不断的更换球权，相比之下苏格兰的威胁更多一些，只是射门次数上也并不多。捷克方面也就三名球员传球配合是到位的，希克得球后给曹法尔做球，后者和队友配合后球没带好出界了，感觉球员持球后心态过于急切，所以这段时间也并没有绝对好的破门机会。两队打法变化都不多，所以一段时间内基本都是在中场附近进行缠斗。

第32分钟捷克门将做出一次精彩的扑救，克里斯蒂得球后分到禁区里，罗伯逊高速插上完成一脚爆射，可惜被门将扑出，角球机会麦金完成一次射门被挡，球员怀疑对手手球，可惜裁判没做任何判罚。慢镜头回放的确是手球，但是手臂是在肚子上，显示会收在身前，所以主裁不判点球也是可以的。

上半场的比赛苏格兰在30分钟后又开始提速，球队在左路突破制造机会方面比较多，而捷克的防线似乎无法快速的限制对手在禁区制造威胁。上半场第40分钟后双方体能都有一些问题，更多的时候是限制对手，所以两队中场争抢球权的时候比较多。捷克队好不容易传球到前场，球员在边路传球失误因而没能完成射门。比赛末尾捷克连续获得两次角球机会制造威胁，第41分钟希克就靠角球机会破门了。这次是角球开出被苏格兰解围，曹法尔得球后突破并在右路完成传中球，希克高高跃起头球破门。

这个时间点进球的确提升士气，苏格兰5次射门只有1次射正的确是徒有进攻的声势，队内的罗伯逊、麦克托米奈都是有大赛经验的，上半场前半段有太多消耗，反而在半场末尾有一些无力，防守端在角球被解围后盯防不到位，直接导致末尾失球。

伤停补时阶段苏格兰猛攻，罗伯逊传球给麦克托米奈，后者直接远射被挡，麦金得球继续在外围突破，但是却被放倒在地，但是主裁没吹犯规。上半场数据苏格兰6次射门1次射正，捷克只有4次射门2次射正就打进1球。角球2比5，控球率和其他数据也都比较相近，还是捷克进攻端球员把握住了一次机会所以取得了领先。

苏格兰下半场变化很明显，球队连续两次威胁球门，当时是亚当斯做球，亨得利完成一次射门，可惜击中了立柱。随后亨德利带球后选择传给罗伯逊，后者直塞球到禁区，捷克后防线差点送乌龙大礼。罗伯逊的作用更大化了，球队形成围攻，曹法尔连续两次解围极其的关键。苏格兰急于进球，防守再度出错了，两队拼抢中捷克抢到了球权，随后传中路，亨德利射门被挡出之后，还是希克得球后完成一脚吊射扩大了领先优势。

这粒进球打进后，苏格兰很受伤，苏格兰主帅也快速的进行了人员调整，球队改打四后卫，这也是加固防线，让进攻端有更多的威胁，因为如果再失球的话，这场比赛就无法扭转了。第76分钟苏格兰定位球机会，奥唐奈主罚，麦克托米奈停球后抽射打高了。第78分钟苏格兰四名锋线球员有三位在球场上，主帅换人也是搏命式的，随后弗雷斯特得球晃过对手直接射门被挡出去，罗伯逊给尼斯比特传球，后者没射门，而是向禁区中路一点被解围。罗伯逊和队友多次倒脚后被对手上抢失去了球权，球员也是尽力了，这个时间段已经接近伤停补时了。