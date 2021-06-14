欧洲杯C组第1轮荷兰3比2乌克兰的确是各种滋味在其中，诚实的说这还是熟悉中的橙衣军团，攻强守弱，两球领先的情况下可以很快丢两球，末尾是靠着替补的小将救主，本场比赛后荷兰的确需要反思，否则随后淘汰赛还可能出现本场的险情。

这场比赛刚开始就踢得很开放，这也和此前的6场比赛完全不同。荷兰方面的进攻速率也很快，对手疲于应对，但是乌克兰也没有全线的防守，还是希望伺机找到进攻的机会。虽然半场进攻频频，但是荷兰并没能取得进球，到了下半场橙衣军团连入两球，但是乌克兰却突然爆发，球队先是一脚世界波破门，随后利用定位球扳平了比分，荷兰的防守问题还是暴露了出来，即便赢球也乐不起来。

这场比赛末尾的进球是替补登场的阿克传中球助攻邓弗里斯头球破门，津琴科被力压，失球后也很是恼火，而同为曼城队友的阿克却送出一次助攻，这也是悲喜两重天的感觉。其他的四粒进球中，荷兰的进球是维纳尔杜姆和魏霍斯特打进的，乌克兰方面亚尔莫连科世界波破门，亚列姆丘克利用任意球扳平比分。

回看比赛的过程的确是一波三折，比赛开始不久的一次角球机会，禁区内荷兰球员射门击中对手的手臂，但是裁判没有做出判罚。本届欧洲杯在这方面的判罚比较宽松，因为自然的张开手臂不会被判罚，故意的阻挡皮球才会判点球。荷兰队开场更多的是在右路做文章，也是屡屡制造险情。

维纳尔杜姆作为进攻核心总是拿球制造射门机会，也会选择射门，可惜击中了禁区内的防守球员身上，因为进攻速率太快，乌克兰球员在第10分钟有受伤的迹象，随后就被队友换下了。比赛进行到第15分钟的时候，荷兰已经有7次射门2次射正，乌克兰只有2次射门无射正。

第17分钟乌克兰的米克伦科突破后传中到禁区有一定的威胁，可惜球速太快，队友并没有拿到球。荷兰队坚持在右路进行威胁，对手也明显加固了防守和拦截，所以20分钟后荷兰的威胁度减弱了，球队也开始在左路进行传球配合，寄望撕开对手的防线。荷兰队两次进攻多人倒脚后传到禁区就被破坏了。乌克兰的反击机会也是到禁区就被化解，并没能完成射门。

荷兰的反击机会，德佩得球突破后内切射门，但是被对手防守球员破坏，虽然荷兰继续控球，并传到禁区内，可惜还是没有完成射门。这段时间两队都有机会却都没有绝对的良机。津琴科是曼城球员，也被瓜帅所器重，本场比赛得球后也只是传给队友，并没有参与射门的机会。

上半场荷兰的得分机会是德佩直塞球找到魏霍斯特形成单刀机会，可惜门将出击将球化解，荷兰悍将的动作还是慢了一拍未能威胁到球门。随后不久乌克兰亚列姆丘克得球传给亚尔莫连科，后者杀入禁区倒地，范安霍尔特跟防到位并没有犯规，这也是乌克兰最好的得分机会。

上半场后半段荷兰也放慢了节奏，德佩利用长传球到禁区右侧，可惜禁区内的对手跑位差了一点点，皮球出界了。本场比赛德佩的表现可圈可点，也很有多方位制造威胁思路，奈何乌克兰防守端不犯错，所以荷兰无法破门。半场末尾魏霍斯特射门赢得角球机会，荷兰定位球制造威胁的能力不高。

随后的比赛中德佩挑传禁区被顶出来，维纳尔杜姆得球后直接射门却被门将扑出，邓弗里斯的补射也被化解。这段时间荷兰围攻，德佩传中球帮助邓弗里斯头球攻门，这是在无人防守的情况下攻门却顶偏了，也成为半场最好机会，可惜被浪费了。

半场末尾马洛斯直塞球给亚列姆丘克，后者脚后跟做球，亚尔莫连科带球有点大被门将出击解围，这次进攻没有获得角球，球员面对绝好的机会还是有一些犹豫，错失了良机。半场比赛双方都浪费机会，荷兰队更多一些。半场数据显示荷兰射门10比4，射正3比2，角球3比1，任意球5比3，控球率67%比33%。

本届欧洲杯下半场进球的确很多，多数比赛半场都是0比0收场。本场比赛下半场33分钟内两队贡献5粒进球，而且都很精彩。首先是荷兰的两球出现在第52分钟，当时邓弗里斯横传球到禁区内，门将布什察出击扑出不远，维纳尔杜姆直接抽射打破僵局，这也是对手犯错送分。第59分钟荷兰的进攻，乌克兰球员解围没踢远，韦霍斯特射门扩大领先优势。