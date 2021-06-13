欧洲杯D组首轮英格兰1比0小胜克罗地亚，因为同组的另外两个对手苏格兰和捷克也很顽强，所以本场比赛赢球的一方可以占据优势，随后的赛程会更轻松一些。本场建功的是斯特林，小快灵还是把握住了一次机会，也算是为己正名了，因为此前两队交手英格兰输球，所以克罗地亚也被认为是英格兰的克星，所以此役也是复仇成功了。

有趣的是英格兰是一支年轻的球员，平均年龄只有 25.4岁，而克罗地亚目前还没有完成新老更替，莫德里奇是队内绝对的真核，年纪偏大的球队下半场是会有问题的，本场比赛唯一进球恰恰是出现在下半场。英格兰的球员身价是欧洲杯参赛球队中最高的，所以这个豪华之师的首场比赛也是赢得了更多的关注，事实证明年轻化的球队还是有更多的胜算的。

英格兰阵容中有6名球员效力切尔西和曼城，因为这两队晋级欧冠决赛，也是赛季中表现出色的球队，所以球员们保持着更高的水平和更好的状态，这些球员也有很好的表现，同时被主帅器重。全场比赛英格兰射门8比8，射正均为2次，但是进攻端的威胁明显英格兰更多也更频繁，角球1比1，英格兰击中一次立柱，任意球9比8，可以说把握机会的能力英格兰更高。

芒特本场比赛很是灵动，多次利用个人能力突破制造进攻机会，半场中段曾利用传球送斯特林射门机会，但是后者得球后遭遇严防后，选择转移球到右侧，结果对手没能接到皮球，错失了一次射门的机会。全场比赛芒特有1次射门，传1次威胁球，3次过人，2次抢断，2次被犯规，28次传球的成功率为92.86%，随着比赛的不断深入，芒特也可以给予球队更多。

斯特林在俱乐部被认为是快乐足球的代表，因为他错失了不少进攻机会，但是个人能力是被认可的，国家队层面斯特林的作用更为明显一些，本场比赛的第一球就是斯特林打进的，赛后也赢得了各方的喝彩。当时沃克在主场拿球后选择传球给菲利普斯，后者妙传禁区，这一传的确精妙，斯特林跟进抢射破门。斯特林的跑位也是恰到好处了，小快灵和沃克作为曼城队友彼此的默契度是十足的，这一点也令国家队获益良多。国家队中效力曼城的球员多达4人，分别是斯特林、福登、沃克、斯通斯，本场比赛都是首发出战的，由此可见国家队主帅对曼城诸将的信任，切尔西有2人，分别是芒特和詹姆斯，但是本场只有芒特首发了。

英格兰此前战绩出色，保持着6连胜的佳绩，上半场也是占据一定的优势，尤其开场15分钟的猛攻的确令对手有一些慌乱，好在随后克罗地亚凭借经验稳住了阵脚，半场也力保球门不失。上半场英格兰最具优势的是福登的射门击中了立柱，当时是开场阶段，球队的一次界外球机会，斯特林分到右路，福登直接射门击中立柱，这次机会没能进球的确是运气不济，否则英格兰可能在半场就锁定胜局。

凯恩本场比赛中更多的是在给队友做球，斯特林接他的传球完成一脚射门，可惜没能洞穿门将的五指关。菲利普斯本场比赛也很活跃，他攻防的表现都很到位，他还利用角球机会在外围威胁球门，可惜被对手门将化解了。凯恩随后也有一些立功心切的感觉，球队的定位球机会开出后，凯恩抢先跑位处在越位的位置，所以错失了良机。

克罗地亚虽然是2018俄罗斯世界杯的亚军，球队有丰富的比赛经验，但是27.9的平均年龄也是弊端，球员的灵动性和体能也都欠缺一些。莫德里奇上赛季当选皇马最佳球员，还和球队续约一年，这也是俱乐部对于老将的尊重和信任，所以克罗地亚队也寄望莫德里奇帮助球队在欧洲杯取得佳绩。上赛季莫德里奇为皇马出行48次，打进6球，送出4次助攻，不过36岁的他状态的确在下滑，本场比赛更为明显。