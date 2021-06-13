欧洲杯第一日的比赛意大利3比0丹麦，威尔士1比1瑞士，土耳其0比1芬兰，这三场比赛都是下半场才有进球，比赛的激烈性不言而喻。今晨比利时3比0力挫俄罗斯，上半场就2球领先对手，欧洲红魔的进攻威力的确足，这还是在德布劳内伤停，阿扎尔替补的情况下打进的，足见卢卡库近期的状态正佳。

丹麦对阵芬兰的比赛也是很艰难的，因为第42分钟的时候，埃里克森突然倒地，因为并不是在对抗中受伤倒地，所以队医第一时间进行了急救，随后被担架抬下场。因为当时的情况比较严重，所以比赛被迫暂停。球场上所有人都在祈祷，希望埃里克森苏醒。所幸的随后传来消息埃里克森已经恢复意识的消息，而且已经已经没有生命的危险，并且送往医院，球队上下都经历了这个惊心的时刻，从比赛的赛果来看，核心球员突然离场也影响了球队的整体发挥。

因为这个突发事件，这场比赛并没有很快恢复，不过随后来自官方的消息2点30分比赛恢复进行，双方球员都重新开始热身后赛事得以重启，现场也为球队助威。这场比赛埃里克森没倒地前，丹麦占据绝对的优势，半场比赛芬兰0射门，丹麦12次射门4次射正。埃里克森在比赛中的表现可圈可点，依旧发挥着关键性的作用。

比赛开始两队都很积极的防御和拦截，所以双方都没有获得射门的机会，随后卡马拉犯规送丹麦定位球机会，克里斯滕森得球后传给瓦斯，再传球后被拦截了。随后丹麦队布莱斯维特得球后挑传禁区被解围后赢得角球机会，埃里克森将球开到禁区，德莱尼在后点头球摆渡，布莱斯维特完成一次射门，虽然被门将化解，但是这次进攻是很有威胁的，球员之间的化学效应也很明显。

丹麦队本场比赛很积极，因为芬兰门将手抛球被拦截后又是丹麦的进攻，经过耐心的倒脚后还是由迈赫勒传给埃里克森，后者直接起脚射门被门将扑出，同时赢得角球机会，球队多次角球没能破门也是很可惜，芬兰在禁区内的防守也是到位的。随后的时间都是丹麦在控球，队友们很耐心的倒脚，克里斯滕森得球直接传给瓦斯，后者挑传找到埃里克森再次完成一次射门。

半场中段瓦斯和埃里克森连线，经过多人传球配合最后交给埃里克森，球队的进攻都围绕后者开启，的确制造了不少的威胁。埃里克森随后选择长传球找队友，霍伊别尔头球攻门再被门将化解。埃里克森开出的角球被解围后芬兰形成反击，结果被丹麦断球后继续进攻。可以看出丹麦对于比赛的掌控是到位的，随后不久埃里克森在禁区外一脚抽射，这也是因为久攻不下后，悍将才选择的重炮轰门来进行多方尝试。

之后的比赛德莱尼浪费了一次机会，他的射门打了高射炮，角球的依旧是埃里克森开出制造了门前的险情。这位大将对于比赛的掌控和球队进攻端的组织是到位的，如果队友射术高一些早就破门了。之后芬兰队门将开大脚球到中场也被埃里克森得到继续组织进攻，第32分钟丹麦角球机会，埃里克森主罚被解围，随后埃神继续拿球威胁球门，但是这个时候奥肖内西受伤导致这次进攻被中断。

比赛进入上半场末尾阶段，两队都加强了防守，所以犯规增多，绝好的进攻机会也减少了，但是这不妨碍埃里克森带球后传中，芬兰防线球员抢先解围，丹麦球员慢了半拍。丹麦在第42分钟的一次反击机会，传到禁区被解围后，埃里克森突然倒地，也因为这次意外的情况无法继续和球队征战欧洲杯，而缺少了埃神的丹麦队在下半场丢球，而且还罚丢了点球，的确揭示了埃里克森对于球队的重要性。

延森换下埃里克森得到登场的机会，但是无法发挥出埃神的作用。芬兰的进球是从左路传中球，波赫扬帕洛头槌建功。第72分钟霍伊别尔直塞球找到波尔森，后者在禁区被放倒赢得了点球，霍伊别尔主罚被门将扑出，心态上有一些不自信，错失了扳平比分的机会，最终球队0比1不敌芬兰。