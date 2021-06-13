欧洲杯第二场的比赛同样精彩，巧合的是威尔士1比1平瑞士的两粒进球也都是在下半场打进的，这和揭幕战意大利3球力挫土耳其如出一辙，同时揭示出欧洲杯的激烈性，上半场谁都很难取得领先，主帅中场的应变和部署也是至关重要的。本场比赛末尾瑞士的进球因为越位在先被VAR吹掉很是可惜，越位也是毫厘之间却错失了一场胜局。

这次进攻是扎卡制造的机会，他得球后选择挑传到禁区，加夫拉诺维奇得球后一脚爆射将球打进，此后球员们狂奔庆祝，看台的球迷也很是雀跃，但是主裁判的脸色却有一些忧疑，经过VAR的确定，主裁亲自去看了回放确定球员越位进球无效，所以两队只能握手言和。

本场比赛的两位进球功臣是恩博洛和基弗-穆尔，瑞士在第48分钟进球，威尔士的基弗-穆尔则是在第73分钟扳平比分。恩博洛上半场起码浪费三次进攻机会，中场也被认为是浪射王，可能被换下，但是下半场开始不久就进球了，这也揭示出了球员的关键性。恩博洛效力德甲的门兴，这位悍将为球队出场43次，打进5球。本场比赛也是恩博洛第一次为瑞士在国际大赛中建功，国家队的进球数也提升到6球。值得一提的是恩博洛最近5场比赛为瑞士队打进2球，送出3次助攻，的确是可以撑起球队的进攻大旗的。

和瑞士相比威尔士新锐的表现也不错，只是球队整体实力和发挥不及瑞士，本场比赛对手进攻更多，而威尔士的防守反击的威胁也不足，所以被动的局面是很伤士气的。对于威尔士来说，本场的惊喜就是进球功臣，基弗-穆尔效力卡迪夫城，有趣的是基弗-穆尔曾经和中超北京国安、江苏队传出过归化意向，只是最终没能成功。上赛季英冠赛事中穆尔代表卡迪夫城出战 42 场，贡献 20 球，位居射手榜第四，进攻端的实力是得到印证的。本场比赛也是基弗-穆尔代表威尔士国家队的欧洲杯首秀，本场比赛首轮就有进球，的确也是后生可畏。

本届欧洲杯延续了上半场颗粒无收的模式，本场的平时对于双方都是压力，因为A组次轮的形势更不乐观，土耳其、威尔士和瑞士都不能再失分了，否则可能更早的出局。回顾这场比赛的过程，上半场两队都有一些机会，只是并没有绝佳的进球机会，进攻端的老将贝尔和沙奇里都没有制造绝对的威胁，这也是心有余而力不足的体现。

威尔士半场获得一次定位球机会，贝尔主罚威胁不大，因为他并不擅长这个位置的定位球，同时揭示了球队缺少定位球大将的这个弊端。因为世界级的大赛定位球得分是事半功倍的，本场两队都没有这方面的优势。全场比赛数据显示，任意球方面威尔士14比5，占据优势却没有绝对威胁对手球门的机会。贝尔擅长的是边路突破和脚下的带球能力，定位球建功还需要其他队友来增加威胁度。

全场比赛威尔士射门9比18，射正2比4，半场两队各有一次射正，瑞士8次射门1次射正的确是徒有攻势而无威胁。上半场两队的不足都很明显，因为这两支劲旅都不是擅长运动战的球队，所以很难通过配合撕开防线并取得进球。贝尔的年纪也不复当年之勇，所以没能左右赛果也是必然的。

上半场瑞士进攻次数占优，但是射正的次数太少，只有一次射正球门也说明进攻端的无力。球队真正有威胁的进攻是恩博洛在第35分钟的一次脚后跟射门，脚法很是灵巧，可惜差之毫厘，当时给他传球的是扎卡，这两位球员还是有一定能力的。

瑞士队方面总是希望在前点做文章，角球机会由沙奇里开出到前点，可惜被防守球员解围，主要瑞士总是如法炮制的想在前点制造威胁，自然会被对手警惕起来，所以这个优势也没有了。半场接近尾声还是瑞士的角球机会，没能形成攻门，沙奇里在禁区内带球，因为脚下拌蒜被解围出来，这位大将的确是老了。半场结束前三位悍将的配合，瑞士多人传球配合，最终恩博洛传球到位，可惜的是塞弗洛维奇根基的射门高了，这的确是半场最佳的得分机会，塞弗洛维奇也的确该反思一下。

本届欧洲杯多数球队是完成了新老更替的，但是也有一些球队还寄望老将发挥预热，贝尔俱乐部表现有高光也有低迷期，国家队首场比赛的状态很一般。曾经的贝尔无所不能，威尔士排在世界前十的位置，拉姆塞和乔阿伦也是绝对的利器，而今这些优势都在弱化，的确需要年轻球员站出来解决比赛。

A组第二轮的比赛瑞士将对阵土耳其，意大利决战威尔士，相比之下威尔士的压力更大，所以本场比赛惊险平局之后的确需要反思。威尔士队内还有些新锐可以寄予厚望，这其中包括丹尼尔-詹姆斯、戴维-布鲁克斯和哈里-约翰逊，贝尔可以给队友制造机会，通过个人能力吸引防守才能帮助球队安分。贝尔上赛季为热刺在联赛中打进11球，位列英超射手榜第17位，接下来还需要看他的自我调整。



