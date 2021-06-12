等待了很久的欧洲杯正式开启，开幕式中意大利著名盲人男高音安德烈 - 波切利演唱了今夜无人入眠，这首歌曲的确是深入人心的，也揭示了球迷们等待了一年的世界级赛事的迫切心情，今夜球迷们注定是无法入眠的。简短的开幕式后意大利对阵土耳其的比赛开启，意大利半场围攻无法破门，下半场短时间连入两球，也掌控了比赛，曼奇尼在进攻上还是花了点心思的，下半场开始就进行了换人调整，明显是奏效了。

这场比赛意大利开场占据主动，且差点先拔头筹，因为土耳其有点冒进，压得靠上了一些，所以意大利有一次射门的机会，可惜没能产生进球。赛前各方都认为土耳其是难缠的对手，因为这支球队并不胆怯而选择全线防守，所以如果无法早早破门的话，还是会被对手抓住机会，所以意大利的防线也是不能轻敌的。

事实证明土耳其上半场的临场应变还是不错的，因为随后球队就加固了防守，意大利随后的好机会是门将开球后，若日尼奥得球后选择头球给队友，可惜被第一时间化解。随后的很多进攻都被土耳其防线所终结，球队也是寄望守住半场，下半场才开始发力的。

不过土耳其方面的配合也出现了失误，约库斯鲁和队友的传球配合出现了问题，恰尔汗奥卢也暂时无法发挥关键作用。意大利上半场第一次极具威胁的射门是第一次角球机会，基耶利尼在禁区找到落点，可惜头球攻门差之毫厘，皮球擦着门柱出界。本届欧洲杯还是老将有关键的发挥，只是运气不济罢了。

土耳其的进攻还是有一些问题，好不容易带球到前场，进攻端球员伊尔马兹还处在越位的位置，球员本人是有一些感觉的，但是还是选择了拿球，结果被边裁吹罚越位。意大利方面基耶利尼给若日尼奥做球，但是土耳其防守针对性很足，所以若日尼奥并没有时间好好带球，而队友弗洛伦齐给贝拉尔迪做球后再找巴雷拉，后者过人被拦截，这次进攻也无功而返了。

随后是博努奇和若日尼奥的配合，因莫比莱拿球传给队友，但是这次进攻进行传球配合后最终还是被化解了，之后巴雷拉的倒三角传球被解围了。本那场比赛上半场意大利的进攻意图被对手猜得很准，所以禁区内总是无法真的威胁到球门。第31分钟第二次角球机会意大利选择了战术角球，可惜这样的配合根本无法威胁到球门。

意大利队有63%的控球率，所以威胁是在不断增多的，贝拉尔迪的传中球，因莫比莱头球攻门也是顶偏了，当时身边并没有人贴身盯防，这次机会有点可惜，距离球门也有点远。土耳其抓反击机会的意图是明显的，遗憾的是意大利门神及时化解了险情，多纳鲁马对皮球的预判力还是很足的。

半场末尾土耳其全线防守，这样的防御也让意大利只能尝试远射来威胁球门，这样的僵持持续下去的话的确有平局的可能，对意大利不利。因为久攻不下，基耶利尼都杀到禁区边和对手对抗倒地，想为球队赢得前场定位球机会，遗憾的是主罚并没有吹哨。

半场结束前土耳其禁区手球，但是裁判组却没有提示主裁有手球犯规，结果是土耳其逃过了一劫。当时斯皮纳佐拉过人后传中，塞里克有明显手球犯规，但是却被裁判组忽略了，主裁也和VAR有交流，但是最终也没有判罚，这一点也是令人遗憾的。上一届世界级的大赛点球的判罚因为VAR的出现而增多，也被认为有过多的判罚，而本届欧洲杯视频裁判却有一些无为，这对意大利是不公平的。

欧洲杯揭幕战上半场数据显示意大利射门14比0，射正3比0，角球3比0，犯规4比1，控球率67%比33%，过人3比0，抢断2比6，拦截5比9，土耳其是全力防守，这方面做得不错。

下半场一开场两队都进行了换人，意大利迪洛伦佐换下弗洛伦齐加固防线，因为半场防守压力有点大。而土耳其方面则加强了进攻，云德尔换下亚兹奇也是有想法的。没想到第52分钟意大利进球了，贝拉尔迪接基耶利尼传球后，进入禁区右侧选择横传中路，德米拉尔门前解围却送乌龙大礼，欧洲杯的首粒进球居然是乌龙球，这也的确是令人感叹不已！

随后意大利越来越有威胁，贝拉尔迪在禁区左侧拿球后，选择长传转移到左侧，还是斯皮纳佐拉得球后选择射门，恰基尔将皮球挡了一下却被因莫比莱补射得手。第66分钟就两球领先，这场比赛也被认为是被定格了。可以看出意大利的实力和发挥都优于对手，而且下半场更游刃有余了。