欧洲杯以土耳其一粒乌龙球开启，最终意大利3：0获得大胜，蓝衣军团迎来开门红！

今日凌晨，等待了一年的欧洲杯翻开新的篇章，本届杯赛也注定和往届完全不同，因为一年的等待让球迷们更迫切也更热情，球员们也会以更好的状态来回馈球迷，所以欧洲杯的赛事也会更精彩。从近期的热身赛可以看出强队进攻端火力更猛，因为参赛球队基本都完成了新老更替，年轻一代也更想在本届欧洲杯扬名天下，所以本届杯赛的惊喜不会少。

本届欧洲杯开幕战是在意大利罗马开启，吸引了全球无数球迷的关注。回顾往届的欧洲杯和世界杯的赛事，可以发现很多名场面，看台上各种肤色同来助阵，也揭示了足球的包容性，各个国家的球迷都齐聚关战也不乏中国球迷的身影。即便2002年韩日世界杯之后，中国足球再没有出现在世界级的杯赛决赛圈的比赛中，但是中国球迷从未缺席，而且其中的一些中国元素也总是令人印象深刻，那就是中国企业成为赞助商，并且屡屡出现在场边的广告屏幕上。

从2002年国足跻身世界杯决赛圈开始，很多人们都因此都成为了球迷，之后开始关注绿茵场的动态，即便国足总是遗憾的无缘决赛圈，但是仍有支持者在的等待着。中国经济领域的腾飞也是很明显的，所以在世界级的大赛中总是会出现一些熟悉的影像和图标在揭示中国元素的重要性。2016年欧洲杯的赞助商中就有中国企业中，海信作为第一个赞助欧洲杯的企业给中国球迷带来了不一样的感受，如今海信的口号是“买电视 选U7”更是带来无限的期待。





对于足球赛事来说，第一次也是很有意义的，同时还是无数次呈现的关键词，国脚们第一次为国家队出场，第一次为球队进球，第一次梅开二度或帽子戏法，坚持下去还可能第一次帮助国家队捧起奖杯。足球世界中坚持很可贵，海信5年前对欧洲杯的赞助创举引爆的眼球，也成为了更具影响力的中国企业，多年的坚持也收获了很多，与此同时也带动了一批中国企业随后纷纷赞助国际赛事。本届欧洲杯也有不少跟随者，而海信开启先河更为可贵。

对于中国足球来说最为难忘的是2001年10月7日，中国队在主场1比0阿曼队提前两轮出线进入2002年韩日世界杯决赛圈，打进唯一的是国脚于根伟，国足的小组赛6场比赛的战绩是5胜1平。值得一提的是末尾的两场小组赛国足主场3比0卡塔尔队，客场替补出场最终0比1乌兹别克斯坦队。小组赛的优势很明显，晋级决赛圈也令国人振奋。

近些年的诸多重量级的体育赛事都不乏中国元素，中国企业被认为是中国定律，中国球迷众多也是优势，大赛中的中国元素更是无可取代。





本届欧洲杯注定是独特的，因为翻看欧洲杯的历史场合都没有时隔五年后开战的杯赛，值得一提的是本届杯赛也是欧洲杯60周年的纪念之战，有着更多的意义，更为难得的是赛事将有部分球迷入场观战，足球的饕餮盛宴也将更近距离的呈现在球迷眼前，这样在以前司空见惯的事情如今足以令球迷兴奋和不停的呐喊，因为这样的体验也是久违了。

不能进入球场观战的球迷也会有身临其境的感觉，揭幕战中有传统强队意大利，意式防守也有固若金汤的感觉，必将掀起全球的收视狂潮，巧合的是国内在欧洲杯开赛期间有三天端午小长假，所以可以更轻松的观看欧洲杯的赛事，而作为夺冠热门的法国、德国、比利时、英格兰、荷兰等等球队的比赛也会成为焦点。





近些的世界级大赛的确有很多戏剧性，从2016欧洲杯葡萄牙神奇登顶，C罗以一种特殊的方式率队登顶，到2018世界杯法国队一血错失欧洲杯之耻笑傲登顶，神奇和年轻之师的强大也诠释的淋漓尽致。2020欧洲杯经过一年的等待，而今开启也将续写新的欧洲列强的传奇，而从2016年连续赞助全球顶级体育赛事的中国企业只有一个，海信成为国之骄傲，也体现了海信将成为世界级品牌的信心。

欧洲杯有56年历史，期间有许多传奇和神奇，欧洲杯有希腊神话和丹麦童话，这也是足球的魅力所在。欧洲杯历史上第一个中国赞助企业海信，当年还打出了“海信电视 中国第一”的口号，也印在球迷的心中，因为这样的口号的确太激励人心了。本届欧洲杯开幕首战，海信更大气，口号是“买电视 选U7”，因为“U7”是欧洲杯60周年官方定制款电视，谁都知道在足球的世界里有许多传球的7号，其中就有现役球王C罗，这也预示这海信在业内和外界的霸主地位。