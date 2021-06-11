欧洲杯将在6月12日凌晨02:30开启，开幕式后的揭幕战将在3点开战，这是A组第1轮的比赛，由土耳其对阵意大利，赛前各方看好意大利小胜，不过土耳其的顽强和血性也是不容忽略的所在，意大利式防守加固的话，还是可以小胜对手的，无论如何揭幕战是拒绝爆冷的。6月13日凌晨开战的是B组的两场比赛，丹麦对阵芬兰、比利时对阵俄罗斯，晚上21点英格兰迎战克罗地亚备受关注。

本届欧洲杯热门的夺冠球队是法国队位居榜首，西班牙、德国分列第二、第三是比利时和英格兰，两队的赔率相同，上届欧洲杯冠军葡萄牙排名第6，可以看出德国队也被看好的。德国队近两场热身赛1比1平丹麦、7比1大胜拉脱维亚，必须承认的是欧洲杯开启前大胜的确是有诸多利好的。因为本届欧洲杯后主帅勒夫就将离任，所以接下来的赛事中主帅也会进行各种尝试，和以往大赛相比也会更多的不同，这一点也是值得期待的。

平丹麦一役德国队先进一球，随后失球导致平局，攻防两端都有问题。对阵拉脱维亚的比赛德国队火力全开，半场就5球领先，基本是锁定了胜局，两场对比的确有很大的不同。即便个别人并不看好德国队本赛季欧洲杯的夺冠前景，但是主帅的运筹和决心的确是不容忽略的一个关键点。

这场大胜的上半场比赛中戈森斯、京多安、穆勒、哈弗茨和格纳布里先后进球，半场比赛就令对手臣服，两队上一次交手可是平局收场的，所以可以确定近期的德国队状态提升不少。事实证明德国队的进攻群一旦打顺了的确是无敌的感觉，大比分领先后，主帅勒夫派上维尔纳登场，后者也有进球，萨内同样替补登场末尾也锦上添花，这样的德国队让人们似曾相识。

因为上赛季切尔西欧冠登顶，哈弗茨建功也成为大众关注的焦点，本场比赛首发出战也是得到了勒夫的绝对信任的，果然一开场就哈弗茨就完成一脚射门，可惜稍稍偏出了球门。随后不久还是哈弗茨传中球帮助穆勒完成一次射门，遗憾的是这位大将也打偏了。之后哈弗茨利用个人能力突破到禁区，然后选择倒三角回传助攻戈森斯率先破门。

可以说上半场的哈弗茨无所不能，他随后给京多安做球，后者遭遇严防，但是最终还是将球打进。第三球是穆勒接戈森斯传球扩大分差的，3球领先后德国队遭遇对手的严密防守，这段时间的确的威胁减小了，关键时刻还是哈弗茨接穆勒传球后过掉防守球员，最终破门的同时还穿了奥佐尔斯的裆部，皮球最终进入球网，比分也写为3比0，上半场末尾进球的是格纳布里，当时哈弗茨参与了5球中的3粒进球，堪为第一功臣。

下半场维尔纳和萨内换下哈弗茨和格纳布里，4分钟后德国队就再度进球，这一次是维尔纳接基米希传球将球打进的，萨内也参与了这粒进球。拉脱维亚的进球是一脚世界波破门，的确很难提防，但是失球后不久穆勒就助攻萨内破门，这的确完美的定格了比赛。可以看出德国的国脚们有游刃有余的感觉，接下来正赛开启也有望延续高效率。

从本场比赛的换人调整和首发阵容的安排，可以看出勒夫对这支球队的把控是到位的，自然也吸取了上一场平局的教训。德国队国脚中在英超踢球的不少，其中切尔西球员有吕迪格、维尔纳、哈弗茨，还有曼城的京多安，还有前曼城球员萨内，这几人的表现也将是今夏欧洲杯能否取得佳绩的关键。

目前欧洲杯的夺冠赔率最高的是法国队，随后是西班牙、德国、比利时、英格兰、葡萄牙、意大利和荷兰，所以德国队想夺冠可能要遭遇法国队，两军对垒还是旗鼓相当的。近日哈弗茨谈到了切尔西队友坎特，后者是法国队的核心球员，哈弗茨德很担心坎特作为对手，因为彼此太了解了，而且对方是很多能的球员，所以面对这样的对手是有一些困难的。

虽然德国队大胜了弱旅，但是欧洲杯首场比赛派遣什么样的首发还不能完全确定，除了格纳布里和穆勒等球员是没疑问外，萨内和哈弗茨需要竞争一个首发名额。诚实地说前者有经验，后者是有关键作用的球员，能进球能助攻，且保持着较好的状态，因为俱乐部夺得欧冠，球员本人的自信方面也更足，主帅的确需要费神思考。

因为欧洲杯分组德国队在死亡之组，F组的对手分别是匈牙利、葡萄牙、法国，所以开赛后的每一场比赛都是生死战，所以主帅勒夫还是应该更倾向派遣萨内首发。如果萨内表现不佳，下半场给哈弗茨机会，体能和实力都更能在下半场发挥作用。不过必须承认的是萨内有的时候是有独狼感觉的，这一点不如哈弗茨，所以主帅还需要好好权衡才能最终确定。

因为上一届大赛德国队爆冷出局，勒夫也将在本届欧洲杯后卸任，所以主帅也会在小组赛首场比赛力求稳一些，这样才能有更多必胜的把握。随后的比赛中才可能做更多的尝试，以期待取得好的成绩。近日德国主帅勒夫也公开表示自己制定的首发阵容只有一个位置还在优选，看来萨内和哈弗茨谁能首发只有在开场比赛前看到。