热身赛英格兰1比0罗马尼亚留下了遗憾，事实上以球队的实力是可以大胜对手的，进攻端的效率不高也是令球迷担忧的一个方面。近日的国家队热身赛强队大比分赢球的比较多，因为都是对阵较弱的球队，欧洲杯正赛开启前的确需要大胜来提升士气，所以英格兰进攻端的问题仍是很明显的，即便不是全主力阵容也不该屡失良机，接下来需要主帅解决。

近期的热身赛中葡萄牙4比0以色列、法国3比0保加利亚，西班牙4比0立陶宛，德国更是7比1拉脱维亚，荷兰3比0格鲁吉亚，所以英格兰只是一球小胜的确该反思。英格兰的这场比赛有两次击中了立柱，运气不济也是明显的，年轻球员心态也比较急，所以适得其反。英格兰的这场比赛上半场勒温、桑乔的射门先后击中了门框，上半场也因此没有进球产生，反而因为压得靠上被对手打反击，门前也有一些险情，所幸的是没有失球。

英格兰下半场的进球是格拉利什制造的点球，拉什福德主罚命中，这个比分也维持终场。这场比赛备受期待的林加德替补等待，第75分钟他的登场换下拉什福德，遗憾的是林加德并没有扮演板凳奇兵，关键性还是不能和俱乐部相比。勒温在比赛末尾制造地球，但是亨德森罚丢了，球队也在没有制造出更多的威胁。

此前打进国家队处子球的萨卡本场因伤缺席，所幸问题不大，这名球员不会因伤缺席欧洲杯正赛，还是被球迷期待的。桑乔本场比赛首发出战，但是表现一般，开场不久的一次机会，他过掉防守球员的射门未能威胁到球门，很明显这一脚射门有失水准。随后不久桑乔给戈弗雷做球，后者的射门偏了。英格兰第一次击中立柱是定位球机会，队友开到禁区，勒温抢点头球击中横梁弹出。之后格拉利什传球给桑乔，后者踢出弧线球再度击中门框，英格兰国脚们的确是运气不济。

下半场亨德森伤愈复出登场备受期待，可惜后者的表现一般，还罚丢了点球。勒温本场比赛比较活跃，但是没能进球，制造点球是突破能力导致对手防守犯规送点。不过英格兰的球员之前通过传球配合撕开防线制造绝佳机会的次数比较少，更多的还是靠自身的能力强突，这可以说是有一些留力，也可以说成团队默契度不足。

英格兰本场首发是1-约翰斯通、2-戈弗雷、6-怀特、5-明斯、3-卢克-肖、10-格拉利什、4-菲利普斯、8-沃德-普劳斯、11-拉什福德、9-勒温、7-桑乔。替补出场的有特里皮尔、亨德森、赖斯、林加德、沃特金斯、贝林厄姆下半场出战，主帅还是寄望观察一些球员们的状态和表现，才会派遣这样的额首发阵容。凯恩本场替补等待没出场也有一点意外，缺少了这位核心球员，英格兰的进攻还是有一些无力。不过本场的惊喜是格拉利什，后者的表现可圈可点，也算是边缘球员中可以委以重任的球员。

本场比赛给林加德登场的时间也是为了考察，不过这位球员的表现的确令主帅不满，所以被多数球迷支持的林皇是不太可能搭上欧洲杯的末班车的。本场比赛用来考核部分待定球员也说明主帅还有一些想法，所以比赛中的表现也是很关键的。拉什福德本场的表现也比较中庸，并没有成为撑起球队进攻大旗的关键球员，这多少和俱乐部上赛季的表现不稳定有关。

最近的几场热身赛，主帅并没有派出多数主力的阵容，这也是球迷们担心的所在，毕竟欧洲杯正赛很快开打，球队还在观察球员的状态，给一些边缘球员和不被征召的球员又有什么意义。本场比赛凯恩和皮克福德替补，斯特林、芒特、福登、莱斯、沃克、齐威尔、斯通斯、马奎尔都没在，这的确是令人们失望和猜不透的做法，即便是平时的热身赛也不太可能是本场的阵容，何况大战在即。

本周六6月12日凌晨3点欧洲杯揭幕战就将开打，土耳其将对阵意大利，所有国家队还有2天的备战时间，英格兰的主力首发阵容也令人难以预测，因为主帅明显有一些不走寻常路的感觉。英格兰的首场欧洲杯正赛是在6月13日21点开打，球队将对阵克罗地亚。6月6日的热身赛中比利时1比0小胜克罗地亚，克罗地亚明显慢热，科瓦契奇在禁区内回传失误，球队随后抓反击机会，雷比奇远射被化解。比利时先后两次击中立柱运气不济，否则会更早进球。第38分钟梅尔滕斯右路传中，德纳伊尔头球后蹭助攻卢卡库破门，布罗佐维奇解围不彻底酿悲剧。

下半场佩特科维奇先后两次威胁球门，不过比赛却没有再度出现进球，两队都有一些不在状态，克罗地亚的机会更少。比利时有16次射门6次射正，克罗地亚有8次射门4次射正，两队的确有差距。克罗地亚球员年龄偏大是问题，即便拉基蒂奇、苏巴西奇、曼朱基奇都退出了国家队，但是球队的核心球员仍是老将们，所以英格兰对阵克罗地亚，如果主帅部署阵容到位的话，胜算是会更大一些。



