国足拿下两场关键战，武磊也获得最佳，虽然在上赛季的西乙被更多的放在板凳上，但是效力西班牙人几个赛季武磊还是得到了成长的，从洞穿了巴萨的球门，武磊的关键性很明显的揭示出来，这样的能力还是存在的，需要的是被委以重任的时候发挥威力。事实证明去国外踢球还是正确的，接下来赛季开启武磊还需要做出选择，是继续为重返西甲的西班牙人征战，还是重返上港为球队再夺联赛冠军。

在世预赛亚洲区40强的比赛中武磊制造点球，并亲自主罚命中为球队打破僵局，最终国足2-0菲律宾，近两场比赛武磊都获得最佳球员，的确证明了他的关键性。虽然近两场比赛的对手都弱一些，但是菲律宾的阵容中也有很多归化球员，应该是比之前的实力更强了，所以这场比赛国足还是展示了球队的实力。以往国足爆冷输给弱旅也是有的，所以李铁执教的国足还是有很多可取之处的。

世预赛还有更强的对手，想要拿下更多的对手还需要攻防都给力，上半场张琳芃在门前有一次关键解围极其的关键，国足如果先失一球的话，很难短时间反超对手。此后艾克森也有一粒进球，可惜被裁判吹罚犯规在先进球无效，半场没有进球也说明对手防线稳固，武磊的远射也偏出了球门，客队的高温天气也是困住国足。

国足本场比赛获得不少定位球机会，遗憾的是无论是定位球还是角球都没能制造绝对的必进球机会，这一点也是需要加强，毕竟遭遇更强的对手，定位球还是最轻松的进球机会。下半场张稀哲开出角球，艾克森头球摆渡，武磊头球没能制造进球。

取得进球前武磊也有建功的机会，当时吴兴涵左路传中被席普曼扑出，武磊直接射门打在艾克森身上出了底线，紧接着艾克森斜塞球找到武磊，后者带球被席普曼扑倒获得点球，并取得领先。随后的第二球也是武磊挑传找到唐淼，后者传中到后点助攻吴兴涵推射破门锁定胜局，武磊参与两球的确无人能及。

这场比赛首发是门将颜骏凌，后防线王燊超，张琳芃，蒋光太，唐淼，中前场吴曦，张稀哲，金敬道，吴兴涵、武磊、艾克森。替补席于大宝和张玉宁等球员都没获得登场机会，对于这两人没有登场机会，外界也是有一些微词的。

虽然都赢球了，但是两场比赛开局都很困难，如果不是武磊的个人能力，球队赢球也会更难，所以接下来解决球队的问题也是必然的，队内的几位攻击手还是需要提升进球的效率才行。以往国足都是上半场生龙活虎，下半场疲惫后导致失球，近期则是半场会显得没有章法，进球效率低，这也是很费解的地方，新帅继任也需要和球队完成磨合期，下一场比赛可以看出球队和主帅的一些变化。

这两场比赛球员之间传接速度不快，所以无法撕开防线，所以球队制造必进球机会自然不会多，此外部分球员的表现很一般，也是需要时间和队友产生化学效应的。这其中吴兴涵、唐淼的个人带球能力不高，所以总是受困于对手的防线限制。此外关于艾克森和阿兰的使用问题，其实可以给予相近的登场时间，这样才能发挥两人的优势。从本场比赛来看艾克森表现不是他的正常水平，其实应该更早被换下，如果让阿兰首发的话，也可能进球会更早一下，上半场也有可能取得领先。

李铁目前的不足是战术上相对保守，而且换人调整上有一些迟疑和针对性不足，所以随后的比赛球队和主帅同样面临考验。近两场比赛球员们的传球配合也有点默契不足，出球不果断，导致真正的机会并不多。对手射术不精也错失了一次得分机会，这也是国足没有失球的一个主因，总之两场比赛上半场都慢热是最大的问题。

国足每一次换帅后，新帅也都会做出一些改变，但是却不是很奏效，且有漏洞被揭示出来，这样的情况下如何摒弃用人和布阵的问题就很重要了，下一场比赛国足还有充分的备战机会，国足下一轮比赛对阵马尔代夫，球队必须尽可能的大胜才能确定小组第二排名靠前，最后一战将对阵叙利亚，这将是检验国足实力的一战，球队必须保持不败才行，如果能拿下叙利亚，李铁治下的国足才能有希望。