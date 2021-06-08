



西甲最新的消息是皇马将迎来大变革，皇马在送走主帅齐达内之后，队长拉莫斯也将离队，俱乐部在准备为这位功勋大将准备告别仪式，但是球员本人却并不愿意，所以接下来还可能有一些问题需要解决。前段时间皇马官宣新帅安切洛蒂到任，因为安帅一向习惯于依赖队内老将，所以拉莫斯也被认为可能续约留队，目前的情况则是安帅要变革，送走队长也是为了纳入更强的新援。

主帅继任后首先表示俱乐部要尽早的确定后防线的新援，且需要两位强援到位，防备队内的拉莫斯和瓦拉内两大悍将离队。值得一提的是今夏拉莫斯是唯一一位合同到期可以离队的球员，他离开后，后防的领军人物需要确定，这也是关乎下赛季战绩的关键所在。近几个赛季五大豪门球队都意图加固防线，因为只有这样才能触及冠军奖杯。刚结束的赛季西甲冠军是马竞，欧冠得主是切尔西，都是防线极其稳固的球队，所以今夏豪门争夺后防球员也会异常激烈。

拉莫斯离队后，工资是必须降低的，因为疫情的影响，巨额的工资也是豪门球队的负担，所以拉莫斯的下一站并不明朗。此前和拉莫斯有一些传闻的球队是巴黎、曼城、曼联等球员，但是目前也没有切实的报价。目前相关的消息称拉莫斯为了阻挡俱乐部买姆巴佩，甚至给队友们打电话，希望队友们都拒绝降低薪水，这样的操作的确无法让俱乐部和他续约，目前也只有离队这一条路了。对拉莫斯感兴趣的俱乐部也可能会考虑到这一点，为了掌控更衣室，也可能放弃引进拉莫斯。

拉莫斯效力皇马16个赛季，的确是无二的功臣，他甚至兼顾防守和进攻解决比赛的结果，但是本赛季受到伤病影响后，状态和贡献锐减，这一点也是俱乐部不再续约的主因之一。拉莫斯想要2年的合同且不愿意降薪，皇马要求一年一签，而且必须降薪10%，所以续约因此中断。其实老将都会面临这样的问题，俱乐部都希望一年一签，但是老将都希望拿到2年的合同，这样的事情也是屡见不鲜了。

英超豪门切尔西曾挽留威廉，愿意给两年合同，但是球员索要三年合同，最终离队加盟了阿森纳，刚结束的赛季切尔西欧冠登顶，威廉所在的阿森纳排名联赛第8位，连欧联杯资格都没有，威廉一定会后悔当初的决定。

目前皇马还是希望给功勋队长举办一个告别仪式，就看拉莫斯是否接受了，有趣的是当年C罗离队也拒绝了告别仪式的想法。齐达内首次离任，皇马为其举办告别仪式，但今夏第二次离开皇马高层并没有为他举办告别仪式，或许提出了举办也会被齐祖拒绝的。

安切洛蒂希望俱乐部签中后卫，因为目前队内只有米利唐、阿拉巴和纳乔，目前皇马希望纳入的是保-托雷斯和孔德，但是比利亚雷亚尔和塞维利亚要求的转会费超出了皇马的预期，所以达成协议还需要一些时间。保-托雷斯的合同中有6500万欧元的解约金条款，黄潜最低要求是5000万欧元。塞维利亚给孔德转会费是8000万欧元，并没有降低的想法，这笔强援的难度更大。皇马和瓦拉内续约不成功的话，7000万欧元的转会费可以离队，看来皇马更多的选择送走球员来引援，或用球员加转会费纳入两位后防球员。

无论新援到位与否，其实都无法取代拉莫斯的作用，皇马新赛季还是需要更多适应的时间，安帅也将面临更多的问题。免签阿拉巴是皇马最睿智的引援，如何使用好这位球员也是焦点。如果接下来能拿下姆巴佩和哈兰德中的一人，皇马进攻端会更强，只是防守还是有隐忧的。

皇马对曼城大将拉波尔特也有想法，但是瓜帅是不可能让爱将离队的，球员本人也并没有意向加盟银河战舰，所以这笔引援也仅仅是想想而已。有趣的是巴萨也希望引进拉波尔特，所以皇马目前的经济能力的确很难兼顾姆巴佩和拉波尔特，所以球队舍了拉莫斯之后的确很难觅得合适的替代者，这也是一个隐忧。