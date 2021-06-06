近日国家队的热身赛多数球队进攻端无力，除了意大利4比0厄瓜多尔外，其余比赛都是小比分赢球或两队握手言和，这其中西班牙0比0葡萄牙更是如此。这场比赛斗牛士军团费兰-托雷斯和莫拉塔首发出战，打满全场却未能斩获进球。葡萄牙球王C罗打满全场也是哑火了，因为联赛末轮没有出场，所以国家队比赛主帅也是给予C罗足够多的登场机会，奈何核心球员还是寸功未力。

葡萄牙同样首发出场的若塔也令人失望，状态也不是最佳。不过大赛前核心球员留力也是必然的，只是近几天的热身赛多少比赛都是小比分和互交白卷就有一些奇怪了，所以也有人担心今夏的欧洲杯也可能很难有大比分的比赛。上一次欧洲杯葡萄牙三平局出线，本届欧洲杯如果还是那样低迷慢热，的确很难从小组中出线。

双牙相碰是被球迷寄予厚望的，人们都希望看到进球大战，很遗憾是一场闷战，这其中葡萄牙错失了一些了一些会更为可惜。开场不久双方拼抢达尼洛倒地，裁判判罚西班牙球员犯规，葡萄牙赢得任意球的机会，这次机会C罗得球后处在越位的位置，队友的传球还是差了一点点。随后西班牙的进攻被塞梅多解围后，拉波尔特低平球斜传找到队友形成威胁，若塔绊人犯规送定位球机会，不过这次进攻因为蒂亚戈手球而终结。

随后两队都有进攻，但是都没有制造出绝佳的进球的机会。拉波尔特还是保持着较高好的状态，每次传球都有威胁，奈何队友传球失误将皮球传出了界，队友之间的默契度还是有一些不足。这段时间C罗一直没有接到队友的传球，葡萄牙的进攻也总是被对手轻松解围，冯特的长传球到禁区也被门将没收了。之后拉波尔特抢断后也送出长传球到前场，托雷斯传球找加亚，后者传禁区被后防解围。本场比赛双方都强调防守，过于保守导致比赛的观赏性下降了。

随着时间的推进，双方更多时候选择长传球撕开防线，此外就是利用定位球传到前场，若塔得球后传给塞梅多，可惜被莫拉塔拦截了。这场比赛后，很多人都认为莫拉塔在防守端的发挥远远强于进攻端的威胁，这也是有点讽刺味道的说法，因为锋霸错失了绝佳的进球机会。

值得一提的是西班牙有一段时间持续施压葡萄牙，如果不是塞梅多卡位及时，球队的门前还是会有更多险情的。这场大战葡萄牙进攻乏力很明显，达尼洛积极拦截成功，佩佩分球给菲利克斯也没能威胁对手的球门。好不容易获得的脚气机会，佩佩透气也被裁判吹了犯规在先。上半场过半葡萄牙的进攻的确有限，西班牙制造的威胁也不多，莫拉塔好不容易得球是回传门将，因为葡萄牙逼抢得紧。随后门将开大脚球到中场，萨拉维亚传球被C罗拦截了，球王出现的时候是参与防守，C罗也和莫拉塔有相同的无奈。

比赛进入第22分钟葡萄牙的角球机会，冯特小禁区右角上头球破门却被判罚越位，这也是球队最接近进球的机会。费兰·托雷斯本场也比较活跃，最具威胁的进攻是半场末尾接队友传球头球攻门偏门了。C罗这段时间也有一脚抽射，可惜被西蒙抱住了，射门缺少力度也太正了。半场接近结束前传球数西班牙200多比葡萄牙80多，这也是两队的差距。桑谢斯先后两次给C罗做球，后者给达尼洛机会，后者完成一脚怒射，可惜打了高射炮。半场末尾定位球机会给到C罗脚下，但是裁判吹哨结束了比赛。

随着C罗年纪的增加，葡萄牙队内的确需要有站出来解决问题的人，进攻端能制造威胁才能笑到最后。下半场佩德罗出场换下了菲利克斯，但是进攻端也没有比上半场更犀利。冯特拿球被莫拉塔上抢踢出了边线，边线球桑谢斯再度传球找C罗，后者射门出了底线。此后莫拉塔也有一次射门机会被封堵，补射也偏出了，这也是西班牙下半场的良机，可惜萨拉比亚在门前混战中面对空门将球打高。

比赛末尾葡萄牙任意球机会C罗头球攻门未果，随后莫拉塔获得单刀球机会，但是锋霸的攻门却击中横梁弹出，他在效力切尔西的时候就曾屡屡错失单刀球机会，如今仍未克服浪费机会的毛病，的确是值得反思的。值得一提的是西班牙本次大名单没有皇马球员，马科斯略伦特曾是皇马一员，被弃用后加盟马竞，本场比赛他的表现也是可圈可点，这也是赛后热议的点，同样也是今夏欧洲杯的看点。不过如果今夏欧洲杯西班牙爆冷出局的话，或许会有人会认为是因为主帅弃用皇马阵中的国脚导致的。

接下来两队还有一场热身赛要打，西班牙将在6月9日凌晨2点45分对阵立陶宛，因为实力悬殊，斗牛士可能迎来一场大胜。葡萄牙将在6月10日凌晨2点45分对阵以色列，因为也是对阵弱旅，C罗有望有进球产生，球队也可能大胜提升士气。



