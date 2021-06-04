欧洲杯开赛的时间越来越近，国家队的情况却各不相同，这其中英格兰多人受到伤病的影响，也成为最不稳定的所在。对阵奥地利的比赛英格兰小胜，但是阿诺德却因伤离场，因为是在没有被侵犯的情况下突然倒地，所以伤情并不乐观，也基本无缘欧洲杯正赛。即便多数人认为这样的话林加德将得到再度被征召的机会，但是两人的作用和特点不同，英格兰若失去阿诺德影响会更大。

英格兰主帅索斯盖特对首发阵容的部署还是有一些保留的，这也是为了避免意外的伤病出现，且在1比0领先后做了换人调整，主帅更在意球员们的状态和战术的执行率，比分不是最重要的。目前距离正赛不足十日，阿诺德肌肉撕裂，国家队主帅也不会冒险让他继续随队征战，所以球队右后卫位置上的安排是重点，主帅极其可能安排一些多面手来补充这个位置，因为国脚中没有和阿诺德实力相近的右后卫，主帅可能加入阵容的球员人选只有两人，分别是林加德、普劳斯。

林加德在西汉姆的成功和惊艳是因为球队围绕着他来制定战术，这和在曼联以及国家队是不同的，所以主帅应该并不看好林加德，否则近期也不会将他排除到大名单之外。南安普敦的普劳斯在刚结束的赛季表现不错，联赛38场比赛打进8球，而且送出7次助攻，定位球直接制造杀机和破门能力也优于同位置的球员，刚结束的赛季他曾经4次利用定位球破门，所以英格兰主帅最终会选择这名球员。

索斯盖特近日公开表示队内还有一些伤情令人担心，因为目前乔丹-亨德森腹股沟肌肉拉伤，哈里-马奎尔是脚踝受伤，目前开始恢复训练并没有太长的时间，这样的情况参加世界级大赛的确是有后顾之忧的。这两人也可能因伤无缘欧洲杯正赛，这样的话防线的问题会更明显。接下来主帅一定会尽快的确定补充球员进入球队中，毕竟备战的时间不多了。

本周日英格兰将进行正赛前的第二次场热身赛，对手是克罗地亚，这也是欧洲杯小组赛的对手，英格兰也需要拿出像样的阵容和对手一较高下，自然一些年轻球员也可能被征召做最后的观察，相信比赛后将确定顶替伤病球员的人选，以备随后启用。目前可以确定无缘欧洲杯的只有阿诺德，另外两名球员主帅还需要一些时间最后的决定。

英格兰第一场热身赛1比0小胜奥地利，这也是令人有一些意外的赛果，因为从首发名单可以看出球队是多数主力球员出战，但是却只是一球险胜，这的确证明球员们的状态有一些慢热。那场比赛凯恩、萨卡、林加德首发，勒温替补登场，只有萨卡打进一球。

不过热身赛也可能是留力了，主帅也应该明白热身赛需要的是保持和恢复状态，此外杜绝伤病的产生，遗憾的是下半场第87分钟阿诺德突然在没有对抗的情况下倒地被换下场，这样的伤病是主帅最不愿意看到的，以往的情况证明这样受伤基本要伤停数周的时间。

那场比赛的唯一进球是在第55分钟打进的，当时凯恩左路传球，林加德得球后选择直塞球找队友，对手解围不彻底，萨卡推射空门得手。这次机会也是对手出错送分，有一些侥幸，总之这场热身赛的过程并不令人满意，随后主帅还需要调整球员们的状态。首场热身赛亨德森、菲利普斯、桑乔等球员替补备战并没有得到登场的机会，也是留力了。

萨卡的进球是他国家队生涯的处子球，对于悍将来说是满足的，门前的嗅觉还是很到位的，萨比策抢在格拉利什之前滑铲解围反而给了阿森纳小将机会。赛后相关的数据显示萨卡是历史上第三位为英格兰队进球的阿森纳U19球员，主帅对于年轻新锐的培养也是很明显的，接下来欧洲杯则要看这些小将们有没有关键的表现。进球当天萨卡的年龄是19岁270天，此前有相同数据的是2008年的沃尔科特和2012、2013年的张伯伦。

阿森纳也曾在雄霸英超，而近几个赛季已经无缘欧战，所以年轻球员也是被寄予厚望的人群，而世界级大赛也是得到磨练和成长的关键期。阿森纳主教练阿尔特塔很是力挺萨卡，并希望小将得到英格兰主帅的重用。萨卡的优势是多面手，能打多个位置的球员也是所有主帅所需要的。刚结束的赛季中萨卡表现很到位，也是阿森纳失败赛季的收获，因为在5月10日英超联赛阿森纳拿下西布朗的比赛中萨卡上半场助攻斯密斯罗率先破门后，他已经在枪手的一线队生涯中贡献19次助攻，也成为同期枪手队内所有球员助攻最多的球员。

对于豪门球队和国家队来说，助攻手更多时候比主攻手还要关键，因为他们是可以左右比赛结果的人，也可以给多位对手送出绝佳的机会，而且无私属性也是强队最为看重的一个点。因为林加德参与这场热身赛的进球，赛后呼声很高，多数球迷支持林皇能入选国家队最终阵容。

英格兰排名世界第4，奥地利排名第23，如此大的差距只是一球小胜的确需要反思。目前的英格兰大名单的确是有很多可造之材，但是热身赛雪藏部分主力，接下来正赛开启就希望他们以最佳的状态出战也是有一些过于乐观。刚结束的英超切尔西和曼城是欧冠和联赛的冠军球队，但是斯特林总是浪费机会，这个弊端还是需要注意的，国家队的赛事中可没有太多的机会被浪费，本场热身赛他并没有出场。

切尔西夺得欧冠的功臣不少，队内的奇尔维尔也是极其关键的一员，这位英格兰国脚本赛季在英超参与了8粒进球，其中打进3球，送出5次助攻。这个数据在后卫球员里只不及阿诺德，后者参与9球，所以在感叹奇尔韦尔的关键性外，也会为阿诺德因伤无缘欧洲杯而遗憾。如果阿奎尔无法出战欧洲杯的话，奇尔韦尔也将承担更多的责任。



