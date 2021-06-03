近日最为重磅的消息是皇马官宣安切洛蒂为主帅，安帅是第二次执教银河战舰，在球队和前任主帅齐祖分手后，新帅的人选就成为了热门话题，但是安帅重返伯纳乌的确是多数人没有想到的。目前球队和主帅签约至2024年，未来几个赛季可以看皇马在新帅的带领下如何重拾霸气和触及冠军奖杯。因为巴萨今夏也将纳入诸多强援，下赛季也更有冲冠的希望，所以这个时间执教皇马的确需要迎接更多的考验。

安帅曾执教AC米兰、切尔西、拜仁、皇马、埃弗顿，期间为4支球队都带来多座冠军奖杯，这位老帅最大的特点是可以按照球队目前的人才储备来祭出更好的战绩，这一点也可能是皇马高层看重的点，否则可能邀请孔蒂入主伯纳乌。此外上赛季安帅执教埃弗顿是较为成功的，上赛季太妃糖排名英纳格超第12位，38轮积49分，战绩是13胜10平15负，打进44球，丢了56球。本赛季最终排名第10位，38轮积59分，战绩是17胜8平13负，打进47球，失48球。球队对阵强队的表现是很到位的，队内的多位球员也被激活，虽然没能拿到欧战资格，但是处子赛季的成绩也是不错了。

刚结束的赛季埃弗顿对阵6大豪门的战绩很出色，揭幕战就在客场1比0掀翻了热刺，随后豪取7连胜，期间有5场比赛打进3球以上，这样的进攻火力的确给力。随后埃弗顿在主场2比2平利物浦、1比3曼联、1比0切尔西、2比1阿森纳。进入2021年之后，球队1比1逼平莱斯特城、客场3比3曼联、足总杯5比4淘汰热刺、1比3曼城、客场2比0利物浦、0比2切尔西、足总杯0比2曼城、主场2比2热刺、客场1比0阿森纳、客场0比5曼城。可以看出球队对战强队的战绩是极好的，虽然也有败仗，但是拿分的比赛较多。如果对阵中下游球队的战绩也能保持住，球队一定可以拿到欧战资格。

J罗随着安切洛蒂加盟埃弗顿，也有高光时刻，只是如今安帅离开，J罗的去留也是一个问题。目前相关的消息揭示安帅在皇马的年薪约600万欧，球队高层的确是在全面分析后作出了决定。安帅首次执教皇马是在2013-2015年赛季，这两个赛季安切洛蒂率队取得89胜14平16负的战绩，先后获得1次欧冠冠军、1次国王杯冠军、1次欧超杯冠军、1次世俱杯冠军。

安帅在2019年12月执教埃弗顿，在67场比赛中取得31胜14平22负的战绩，他与埃弗顿的合同是在2024年到期，但是皇马的橄榄枝还是令安帅心动了。其实当初选择到埃弗顿执教也是因为英超诸多名帅执教豪门球队，而且第一联赛不乏中游球队跻身豪门的例子，当年的切尔西雄霸英超两个赛季的冠军，莱斯特城也制造了蓝狐奇迹，近几个赛季也位列前四，所以安帅也是希望自己率领埃弗顿跻身前列，甚至触及冠军，所以才会有长约，可惜这些原定计划被皇马打乱了。

因为欧洲超级联赛的事情，皇马、巴萨和尤文可能被禁止参与下赛季的欧冠赛事，所以皇马的确可能面临新赛季只专注国内的赛事的情况，不过这对于安切洛蒂来说并没有太大的影响，因为他执教皇马期间唯独没有拿到的就是西甲联赛的冠军，这次重返皇马可以帮助球队拿到联赛冠军。安切洛蒂执教生涯中先后担当五大联赛豪门球队的主帅，这也是其他主帅没有的经历，期间也累积了足够的经验，如果下赛季皇马还能继续在欧冠征战的话，安帅也可能帮助球队走得更远。

今夏的热门主帅还有孔蒂等人，不过这位主帅脾气比较暴躁，可能会不满俱乐部的投入和其他方面的工作，也可能有更衣室失和的问题，皇马队内有一些问题的确需要主帅来解决，所以皇马选择安帅是正确的。去年夏天埃弗顿投资5400万英镑引进J罗、阿兰和杜库雷，的确也是很大的投入，遗憾的是球队主场战绩不佳，导致末尾没能拿到欧战资格。从离开皇马后，安帅在其他联赛的经验也有助力球队下赛季取得很好的战绩，所以目前新帅到位后的皇马是被各方看好的，接下来就看今夏欧洲杯后，皇马高层能引进哪些球员来支持安帅了。



