近日英格兰欧洲杯大名单公布令球迷吃惊，因为上赛季有高光表现的林加德落选，此外还有一些球员因伤无缘欧洲杯的赛事，因此各方认为主帅的选择有一些问题，球队的前景也不那样乐观了。以往当赛季表现出色的球员都会被委以重任，为国家队出战，而英格兰主帅反常规的选择备受质疑。

不过英格兰目前青春风暴，可选择的人才很多，或许主帅认为老将们即便在俱乐部表现出色，也未必能在国家队赛事中发挥作用。目前国家队的欧洲杯26人大名单中已经有凯恩、拉什福德、斯特林、桑乔、阿诺德、亨德森等攻防两端的大将，战术部署和球员彼此间的磨合也已经到位，所以不做太多的调整也是可以理解的。

门将方面是埃弗顿的皮克福德、曼联的迪恩-亨德森、西布朗的约翰斯通，前者是神扑手，曾铲出了斯特林的单刀球，整体发挥很稳健。后防线沃克、卢克-肖、斯通斯、马奎尔都是曼彻斯特双雄的球员，此外还有帮助切尔西斩获欧冠奖杯的詹姆斯和奇尔韦尔，这两人的确可以重用，前者防守到位，后者能进球还能助攻，是标准的带刀后卫。此外还有特里皮尔、明斯、考迪、狼队、阿诺德。

中前场是赖斯、亨德森、菲利普斯、芒特、贝林厄姆、格拉利什、凯恩、斯特林、拉什福德、桑乔、勒温、福登、萨卡。英格兰大名单的球员多数在英超效力，看看英超本赛季射手榜的排名，凯恩打进23球位列第一，勒温16球排第6，拉什福德11球，斯特林10球，福登9球。桑乔在德甲联赛打进8球，和以往相比是有一些减少。

这次因伤无缘欧洲杯的是曼联边锋格林伍德，本赛季这员大将为红魔出战52次，36次首发，打进12球，送出5次助攻，错失这届大赛的确很可惜，不过这也给其他球员一些机会，这个位置上还有萨卡、桑乔、福登等国脚，足以应对欧洲杯的赛事。目前内部的消息称林加德无法入选最终大名单受到各方质疑，也许主帅还会有一些调整，只是最终进入大名单的几率比较低。林加德在刚结束的赛事异常惊艳，进入2021年后，林加德为西汉姆出战19场比赛，贡献9球，送出5次助攻，最终球队也获得联赛第6的欧战席位，的确是一人挑起整支球队，这样的球员无缘国家队赛事的确可惜。

目前英格兰的前腰还有福登、芒特、格拉利什等球员，福登在曼城成熟不少，也有左右比赛结果的高光时刻。芒特是本赛季切尔西中场最为出色的球员之一，的确是首发第一人选，他不久前随切尔西登顶欧冠，也是夺冠的关键球员，能在大战中国夺魁也累积了更多的经验，的确可以成为英格兰斩获胜局。

从目前的阵容上看英格兰主帅也是有幸福的烦恼的，需要做出取舍。近期7人落选英格兰欧洲杯最终名单，除了林加德和格林伍德外，落选的还有谢菲联的门将拉姆斯代尔、埃弗顿的本-戈弗雷、布莱顿的本-怀特、南安普顿的普劳斯，维拉的沃特金斯，都是中下游球队的球员，可以看出英格兰主帅还是更喜欢豪门球队的核心球员们。

英格兰接下来欧洲杯的小组赛对手是克罗地亚、苏格兰和捷克三队，克罗地亚最为难缠一些。该队的最终大名单中也有一些知名球星，其中包括皇马的莫德里奇，切尔西的科瓦契奇、国米的布罗佐维奇，亚特兰大的帕萨利奇等中场球员。锋线上还有国米的佩里西奇，霍芬海姆的克拉马里奇，AC米兰的雷比奇，沃尔夫斯堡的布雷卡洛等。

捷克欧洲杯26人大名单中有绍切克、希克、扬克托、曹法尔等球员较为知名，这几位核心球员分别效力于西汉姆、勒沃库森、桑普多利亚，此外还有塞维利亚的门将瓦茨利克。苏格兰国家队也公布了球队欧洲杯的26人名单，罗伯逊、麦克托米奈、蒂尔尼等英超球员，这些人对英格兰国脚们的了解比较多，也需要好好应对。这个小组还是英格兰和克罗地亚晋级的几率高，但是也需要防备冷门，因为英格兰曾兵败冰岛

明晨02:45 有四场国家队热身赛同时开打，荷兰对阵苏格兰、英格兰迎战奥地利、德国对阵丹麦、法国对阵威尔士，因为正赛即将开打，所以本场热身赛也将展示多数主力阵容，此外还有一些位置需要考量最终的首发人选。奥地利世界排名第23位，阵容实力无法和英格兰相比，不过防守端的硬度是有的，不过英超赛场就是矛盾大战，所以英格兰面对严防还是有办法的，所以这场比赛无冷门的可能。欧洲杯D组首场比赛将在6月13日开战，届时英格兰将对阵克罗地亚。



