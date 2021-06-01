近日金球奖赔率引发热议，排名前四的分别是姆巴佩3.25、莱万多夫斯基5.5、坎特6.0、梅西8.0，德布劳内和C罗分列其后，梅罗排名靠后也意味着新生代的崛起。姆巴佩所在的大巴黎本赛季战绩不佳，但是他的个人数据绝对傲人，所以成为金球奖热门人选，法国队今夏欧洲杯前景也被看好，所以姆巴佩位居赔率第一位也是必然的。坎特是切尔西本赛季欧冠夺魁的关键人物，在国家队也有不可动摇的位置，所以成为金球奖热门也是实至名归。

切尔西欧冠颁奖时刻是热血沸腾的，球员们庆祝期间有一个细节更能折射坎特在队友心目中的位置。因为卡特身高只有1米69，所以队友祖玛将坎特高高托举起来，这一刻也令球迷们动容。如果没有坎特极其关键的表现，本赛季的切尔西难以笑傲群雄，联赛也未必能拿到前四的位置。

本赛季切尔西能夺冠的确有很多感谢的人，坎特当年选择加盟切尔西是因为前主帅孔蒂，因为彼此欣赏而选择为蓝桥而战，而且当赛季就发挥作用，帮助蓝军夺得英超联赛的冠军。坎特在莱斯特城崭露头角，在切尔西成为全球都注目的焦点，不过他当时更多是在防守的拦截上和所防守的范围上，也是球队夺冠的无二功臣。

切尔西从崛起之后，频繁换帅就被各种质疑和看低，很多人认为老板阿布有一些冷血，但是从切尔西的战绩和斩获的奖杯来说，老板的选择也是极其正确的。本赛季不是临时换帅，图赫尔也无法帮助球队第二次登顶欧冠。坎特的多元化也得益于前任主帅萨里，后者独辟蹊径让坎特出任前腰的位置，彻底激活了坎特在进攻端的能力。这个尝试从开始被质疑，到如今被肯定，近三位蓝军主帅都成就了坎特的神奇多能属性。

坎特在本赛季两场欧冠半决赛对阵皇马的比赛和决战曼城的三场比赛当选最佳球员，足见他的表现惊艳和关键。在这三场比赛中有诸多球星都成为了坎特的陪衬，这其中克罗斯、莫德里奇、德布劳内等人都显得暗淡了，坎特的拦截和控制以及对比赛的掌控都很到位，三场比赛均展示了他的优势和高光的表现，这其中有直接参与进球，也有全活全场的贡献。

坎特的品质也是有口皆碑的，欧冠赛后有人问及坎特成为金球奖的热门了，没想到法国人却回答自己没关注这些，也不在乎这些，重要的是切尔西拿到了欧冠冠军，接下来就只是为国家队参加欧洲杯。可以看出坎特更专注比赛和球队的荣誉，个人的数据和荣誉不是重点，这也是很珍贵的品质，也是豪门球队所需要的。前队友阿扎尔也是如此，更注重球队的荣誉，遗憾的是比利时球王选择离队，坎特选择坚守，同样的诱惑后者经受住了，前者加盟皇马也没能施展能力，今夏还可能被抛售。

坎特此前分别效力法乙球队卡昂队和英超的莱斯特城，也成为狐狸城夺得首座英超冠军的功臣，加盟切尔西之后斩获更多奖杯，其中包括英超、足总杯、欧联杯冠军、欧冠冠军，的确是大赢家。坎特的出色不仅仅是在努力和拦截以及抢断上，目前他已经成为核心，组织进攻和阻碍以及破坏对手的进攻都需要他，这的确是多元化的真核。此外和一些年轻的队友配合，还需要克服队友经验匮乏这一点不足，毕竟带着一支年轻球员居多的球队前行，老将们所付出的东西会更多，应变能力也需要更强，而这些坎特都可以做到，所以有没有坎特的切尔西很明显，所以俱乐部想续约也是合理的。

金球奖赔率的排名中，位居第二的莱万在波兰国家队中，德布劳内为比利时而战，对比下法国队今夏夺得欧洲杯冠军的几率要高于前面的两支球队，坎特的确是可以在俱乐部和国家队都能触及奖杯的球员，所以获得金球奖的几率的确大一些，不过今夏也可能会是坎特和姆巴佩竞争这项荣誉。

因为坎特在俱乐部表现出色，近期切尔西会和坎特续约，此外还包括蒂亚戈席尔瓦以及主帅图赫尔，球队和坎特的合同要到2023年到期，提前续约也是认可未来几年坎特的状态。



