欧冠冠军落定后，有一些球员一战成名，有一些老将则留下了遗憾。德布劳内和蒂亚戈-席尔瓦先后伤退，前者落泪的确令人动容，因为伤病是球员之痛，更是大战中最可能影响发挥的一个方面。德布劳内本赛季对阵切尔西先后两次因伤下场，球队最终输球和失冠，所以这方面带来的压力和遗憾会更多一些。事实上欧冠决赛前德布劳内还公开谈及老东家，并表示和切尔西没矛盾，当年也仅仅是因为想有更多的登场时间，这也证明他与球队之前也并没有恩怨的。

虽然球员这样表明立场，但是在两军对垒的比赛中，球员们还是想用进球说话，并且证明当年不得重用的不满，不过本场比赛的德布劳内是有心无力。他踢了60分钟的比赛，没有射门，只传出1次威胁球，4次过人，1次抢断成功，2次被犯规，24次传球的成功率只有66.67%。吕迪格对他的严防还是到位的，两人相撞后倒地德布劳内因伤下场。

德布劳内加盟曼城后得到了认可，也获得了国内的所有冠军，只是唯独缺少欧冠奖杯，本赛季再度错失的确很可惜。球队上赛季被里昂3比1淘汰无缘半决赛，之前的两个赛季分别被利物浦和热刺淘汰，本赛季还是被英超球队拿下失冠，欧冠赛事中曼城内战的战绩的确太差了。

本赛季欧冠曼城先后淘汰了门兴、多特蒙德、大巴黎，且保持小组赛不败战绩。切尔西本赛季欧冠小组赛不败，淘汰了马竞、波尔图、皇马后晋级决赛，两队的确是不分伯仲，都先后淘汰争冠热门球队。因为疫情影响，足球比赛很少有球迷观战，本场则有14110名球迷到场观赛，图赫尔更是多次鼓励球迷呐喊助威。

本场比赛两位门将都制造杀机，埃莫森传球直接找到斯特林，可惜后者被詹姆斯严防，因而没能斩获进球。切尔西的进球同样来自门将的长传球，芒特得球后选择直塞，哈弗茨单刀球过掉埃德森打破僵局。此外新科欧冠冠军切尔西的门神门迪本赛季表现极其出色，他欧冠处子赛季有9场比赛完成零封，包括欧冠决赛在内，的确是极其的稳健。

此外和德布劳内因伤下场不同的是切尔西对阵阿兹皮利奎塔和吕迪格也都受伤倒地，但是却都能坚持打满全场。克里斯滕森被认为是切尔西的漏勺，但是本场比赛他一次关键解围，让福登的射门无果，同样是为己正名了。

因为在欧冠赛事中受伤，所以接下来国家队欧洲杯的备战也会受到影响。欧冠比赛前比利时主帅马丁内斯表示会给德布劳内7天的额外假期，不过因为受伤估计还需要更多的时间。赛后德布劳内表示自己的鼻骨和眼眶骨折，但是目前感觉还好，言外之意不会影响国家队的赛事，目前德布劳内也已经到达国家队集训地备战欧洲杯。

接下来的国家队大战中，曼城和切尔西队内的国脚们也会有继续在比赛中拼战。德布劳内和坎特被认为是球队的关键先生，只是前者近期的表现一般，后者却有了更多的优势面，坎特的抢断和拦截的确是球队夺冠的关键。德布劳内赛前曾表示要踢出“我们的比赛”，事实证明他和队友都没有做到。近三场对阵切尔西的比赛曼城的阵容都有不少改变，末尾一战也是祭出了瓜帅认为的最强也最具针对性的阵容，结果却都是失利，这也从侧面揭示了曼城的问题，为下赛季筹谋的话，瓜帅的确更需要反思。

德布劳内在大战前提及了往事，其中涉及了切尔西上一次夺得欧冠的事情，德布劳内表示自己当时被租借到其他球队，但是却没有看新东家的这场决赛，这也是表明了当时的德布劳内并不关心刚签下自己的球队的战绩。和曼城这位大将不同的是阿扎尔看了这场比赛，而且加盟切尔西也是因为看到球队在欧冠夺魁，所以想到蓝桥继续为冠军而战。

阿扎尔效力切尔西期间的确帮助球队取得很多奖杯，唯一没有的就是欧冠奖杯，但是他为这家俱乐部贡献很多，并成为绝对的功勋球员。两位球员不同的态度也决定了彼此的命运，德布劳内在受挫后转战加盟到曼城，并且获得尊重和认可，只是本赛季他却没有办法证明自己是关键先生，他的职业生涯也可能会因为伤病受到影响。