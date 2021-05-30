本场唯一的进球是来自芒特的直传球，哈弗茨冷静地挑过门将埃莫森将球打进，这位高价新援本赛季的确是备受质疑的，但是此役他为己正名了，或许他的到来只是为了这一战用进球帮助切尔西夺冠，可以说这笔转会费是超值的，更为利好的是经此一战，哈弗茨还有潜力可挖，下赛季还可以有更多 的作为。

兰帕德是这支切尔西的缔造者，他将新的切尔西串联起来，但是战术打法和临场指挥还是没能彻底激活这支新蓝军，而图赫尔的到来则提升了球员们的实力，他几乎让所有球员都发挥了自身的能量。应该说今晨的这座奖杯有很多人的功劳，萨里对于坎特的使用，让后者尝试新的位置，激活了这位大将的潜能，而图赫尔则将这位球员彻底激活，达到了前所未有的高度。本场比赛坎特的作用很大，几乎是无所不能，也被队友所信任，这一点也是球队的取胜之匙。

合理使用球员，这一点对于球队很重要，图赫尔从三后卫体系，到对哈弗茨委以重任，到对维尔纳的绝对信任都是极其正确的，因为这些并不是在没有压力的情况下做到的。外界对于这两位新援的评论都是制造了一定的压力，但是主帅的做法依旧故我，所以才能取得本赛季的佳绩。

本赛季是切尔西第2次夺得欧冠冠军，上一次登顶蓝军是先后力挫巴萨和拜仁登顶的，当时德罗巴和切赫极其关键。本赛季再度登顶，坎特和哈弗茨的表现堪为重点。当年德罗巴在场上控制局面，尽可能的控球施压对手，今晨的坎特同样靠着自己的持球能力尽可能的拖延时间，甚至就等着对手对自己犯规，因为7分钟的伤停补时的时间必须很好的处理，才能保持住1球的优势，这也是大赛的经验。

坎特本场比赛三次抢断成功，都是极其关键的时刻，他的拦截和抢断能力让对手很难适应，也无法进入自己的进攻节奏中，坎特的确是全能斗士。本场比赛多数进攻都会将球权交给坎特，由他来做选择，这也是主帅的战术意图，球员们很少单干，甚至连远射的次数都很少，更多的还是会通过配合撕开防线，还有就是球队抓反击机会的能力很突出。

切尔西的成功赛季都是齐心协力，而失败的赛季基本都是队内有一些失和和缺乏沟通导致的问题，直接影响了战绩。本场比赛坎特有1次射门，传1次威胁球，2次解围，2次被犯规，34次传球的成功率为85.29%，全场跑动高达12.4km，这个数据也是切尔西全队当中跑动最多的球员。

比赛中的作用也不是数据可以揭示的，赛后坎特毫无悬念的成为最佳球员，加上此前两回合对阵皇马的比赛也都是全场最佳，这也说明这座奖杯看你特在其中的关键性。曾经是阿扎尔左右全局，而前者离队之后，坎特取而代之，并且发挥着更关键的作用。曾经有多家球队对坎特有意，但是他很坚定的选择留队，接下来也可以率领这支年轻的球队斩获更多的奖杯。

本场防线小将的表现也是关键点，詹姆斯防守斯特林到位，从而有效的限制了曼城的进攻。开场门将直接传球找到斯特林所制造的威胁的确最大，但是詹姆斯冷静的防守的确有大将风范，如果这个位置是老将未必能有如此好的效果，体能上也会面临更大的问题，所以图赫尔的运筹是睿智的。

因为蒂亚戈席尔瓦因伤下场，克里斯滕森替补出场，后者在本赛季的比赛中有一些致命的失误，但是本场比赛却有着极其稳健的发挥，伤愈后的他还是不错的，本赛季同样得到了成长。阿兹皮利奎塔赛前曾表示2012年的时间自己不在队里，加盟切尔西之后就想复制当年登顶欧冠的那一幕，9年的等待终于迎来了机会，希望可以把握这次机会。事实证明老队长做到了，他也是铁血队长的延续，对于切尔西有着无可取代的地位。

图赫尔接手切尔西之后三次战胜曼城，这也是其他球队做不到的，对于本那场比赛的备战也是图赫尔更为充分。瓜迪奥拉赛前公开表示对手没有优势，自己做了足够的准备。事实说明瓜帅对于阵容的微调是失败的，连续换人，最终希望阿奎罗可以左右胜局，最终也没能成功。事实上阿奎罗此前对阵切尔西进球比较多，还有就是本场因伤下场的德布劳内，这两人一个伤退，一个末尾才替补出场，也间接的预示了本场的赛果。

瓜帅执教生涯7次不敌切尔西，蓝军也是这位名帅的克星。本赛季是切尔西第三次杀入欧冠决赛，三次分别是2008年、2012年和2021年，后面两次都最终在欧冠夺魁。曼城首次杀入欧冠决赛，交一些学费也是必然的。图赫尔赛前曾表示去年欧冠决赛失利的总结有利于本赛季的这场大战，他真的做到了，这就是成败的关键。