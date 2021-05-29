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欧冠曼城双将存疑，切尔西进攻端双刃剑，两名帅对垒谁将笑傲

(2021-05-29 21:23:33)
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欧冠

切尔西

曼城

 分类： 欧冠沙场点兵
欧冠曼城双将存疑，切尔西进攻端双刃剑，两名帅对垒谁将笑傲

   欧冠决赛一触即发，双方也是做足了准备的。因为欧联杯决赛曼联点球大战不敌比利亚雷亚尔，点球大战拼到11轮，最终是德赫亚射丢了点球，所以曼城门将埃德森特也在加练点球，而不是扑点球。门将这样的行为也折射出曼城的备战是准备充分，并且为点球大战做足了准备。切尔西方面更侧重进攻端的攻击力，此外多名球员也都发声为欧冠助威。
   曼城门将埃德森表示自己很乐意在点球大战中主罚点球，这也是施压对手，同时会令曼联门神德赫亚有一些尴尬。埃德森主罚了11粒点球，只罚丢了一粒。其实埃德森的行为也是对决赛有一些紧张，因为他不想重蹈德赫亚的覆辙。本赛季英超38轮联赛打进83球，丢了32球。切尔西打进58球，丢了36球。不过切尔西最近两次力擒了曼城，蓝军门将门迪更有心理优势。
   足总杯切尔西1比0曼城，赛后数据切尔西射门5比11，射正均为3次，角球3比6，扑救3比2，曼城门将在第55分钟失球，当时芒特直传球找到维尔纳，后者传中造成出击的斯蒂芬出现失误，齐耶赫直接破门。这场比赛曼城主力门将没有登场，所以也是无可奈何。
   随后不久两队在联赛中碰面，结果是切尔西2比1力挫曼城，埃德森首发，两队门将都有3次扑救，但是埃德森两次被洞穿球门。全场比赛曼城射门16比12，射正4比5，角球6比2，数据的优势并没能帮助到球队。第一球是曼城在第44分钟打进的，来自迪亚斯长传球造成克里斯滕森拦截失误，热苏斯传中助攻斯特林破门。吉尔摩犯规送点球大礼，但是阿奎罗罚丢了，目前相关的消息是本场欧冠阿奎罗会替补备战。
   切尔西第63分钟扳平比分，罗德里后场失误，普利西奇和阿斯皮利奎塔连续传球撕开了防线，最终齐耶赫洞穿了埃德森的十指关。第92分钟奥多伊直传球找到维尔纳，后者传中球助攻阿隆索绝杀曼城，埃德森做出扑救，但是却没能阻挡皮球入网。也可能是这两场失利让曼城上下更为紧张，门将也做了更多的准备。
    近日的消息曼城主帅公开表示切尔西并没有绝对的优势，这也是赛前施压，瓜帅对于冠军的渴望很明显。图赫尔则表示球队是有欧冠决战经验的，自己会从上赛季欧冠决赛失利中找出问题，并且可以用在本场决赛中。两位主帅都是睿智且有针对性的，只是切尔西进攻端谁能率先进球是一个问号，从瓜帅备战的情况是会针对切尔西严密防守，所以蓝军进攻端的效率是决定成败的关键。切尔西必然不希望拼到点球大战，因为球队希望在常规时间内解决战斗。
欧冠曼城双将存疑，切尔西进攻端双刃剑，两名帅对垒谁将笑傲

欧冠曼城双将存疑，切尔西进攻端双刃剑，两名帅对垒谁将笑傲

   此前有消息称今夏曼城可能出售斯特林和马赫雷斯，以往有转会传闻的球员在大赛中的表现不好，所以此役这两人的表现也是一个问号。斯特林总是错失良机，这一点也令高层和球迷们不满，所以今夏送走他也是可以的，这样也可以纳入更强的球员。马赫雷斯虽然表现不错，但是也不是非卖品，只要报价合适也是打算出售的球员。斯特林不愁下家，因为西甲双雄对这位大将有意，所以本场欧冠决赛也可能是斯特林的告别战，曼城的目标是凯恩。       瓜帅上一次率队夺得欧冠冠军在2011年，当时他还在西甲执教巴萨，当时宇宙队3-1曼联登顶，那之后没能触及这座奖杯，如果明晨力挫切尔西夺冠的话将是瓜帅执教生涯的第三个欧冠冠军，同时追平齐达内、安切洛蒂和鲍勃-佩斯利的欧冠冠军数。
    赛前瓜帅的言论也是比较自我，他认为切尔西此前两次拿下曼城并不会在欧冠决赛中占据优势，原因是此前两次对阵蓝军前都有欧冠的比赛，球队分别是激战多特和巴黎圣日耳曼的欧冠比赛后就对阵切尔西。不过当时切尔西也有欧冠的赛事，分别是主场对阵波尔图和皇马，尤其是对阵银河战舰的比赛丝毫不逊色曼城对阵大巴黎，所以瓜帅拿这些说词来解释此前连败的确是有一些牵强。
   赛前曼城球员显得很轻松，并且表示这场决赛球队在没有压力的，会当成一场普通的比赛。切尔西方面球员则都表示要打好这场比赛，并且以及次回合力挫皇马的比赛，凝聚力方面更为明显。其实曼城球员很放松的确是有点自说自话，这样的大战很难轻松的去踢，反而切尔西球员的状态很真实，球员们尽力就好，尽可能的不出现失误就好，年轻的球队的确有更多的可能性，不留遗憾就好。
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