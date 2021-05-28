近日先后有5位主帅下课，他们分别是刚刚官宣的尤文主帅皮尔洛，还有此前离任的孔蒂和齐达内，此外还有拉齐奥的小因扎吉和格拉纳达的迭戈-马丁内斯两位主帅。加上罗马此前已经确定主帅离任，穆里尼奥将执教球队，意甲新赛季前8位的球队有6队换帅，这真是主帅大换血的感觉，以往其他联赛也从未有这样的大动作。
有离开就有回归，尤文图斯在宣布皮尔洛下课没多久就公布了拉莱格里回归斑马军团，再度拿起教鞭也受到了球迷们的支持。不过也有一些人会失望，因为此前有消息称齐达内有可能执教尤文，小因扎吉可能拿起国米的教鞭。当时齐祖执教尤文被认为可有作为，而小因扎吉执教国米则被看衰，这其中的原因是小因扎吉上赛季很是惊艳，但是本赛季执教球队的战绩却不佳，所以国米请他入主也难蝉联联赛冠军。两位主帅对比，齐达内在欧冠赛场的战绩极其出色，执教尤文可能有突破，而小因扎吉的执教水平难以与前国米主帅孔蒂相比，不过随着尤文官宣阿莱格里回归，齐达内的下一站也将成为问号。
其实早前的消息就曾爆出尤文将在近日官宣阿莱格里回归执教尤文，皮尔洛下课后不会离队，而是去执教尤文的青年队。各方认为这样的安排也是合理的，同时也可以为未来的主帅做了储备，不过目前还没有皮尔洛执教青年队的消息，或许还需要一些时间，或许在皮尔洛的内心还是希望在其他球队的一线队执教。
皇马官宣主帅齐达内离任也是重磅的消息，那些想请这位冠军教头入主球队的俱乐部都在跃跃欲试，所以齐祖的下一站需要看他个人的想法。目前的情况来看齐达内是不可能继续留在西甲的，英超方面只有热刺现在需要新帅入主，其他豪门球队的帅位都稳，即便阿森纳主帅离任，枪手资金上的支持不足，也不能够打动齐达内，所以齐祖到英超的可能不高。意甲球队换帅比较多，所以齐祖到意甲执教还是有可能的。
齐达内这次是第二次挥别皇马，也是有一些伤感的，队内那些他力挺的球员也可能会离队，目前阿扎尔已经被球队设为可交易的球员，接下来看哪些球队对他有意。因为这名球员近两个赛季都饱受伤病的困扰，没能祭出在切尔西时期的高效率，所以今夏比利时球王的去留也是球迷们所关注的。接下来阿扎尔在欧洲杯的表现也是焦点，因为状态可能决定他的去留和下一站去哪里。目前图赫尔执教的切尔西年轻球员居多，球队也不太可能迎接阿扎尔回归，所以这个难点还是需要球员用表现去解决。阿布当年亲自邀请阿扎尔加盟，所以球员本人的意愿也可能打动老板，如果那样的话，蓝桥会再度迎来功勋球员回家。
齐达内离队后，皇马也会有比较大的动作，球队能否吸引到姆巴佩这样的未来之星也被打上问号，如果新帅的能力不及齐祖的话，引援方面也会受到影响。皇马主帅选择离队后，多数人认为齐达内都带不好的球队，其他主帅会更困难。齐达内是皇马欧冠三连冠的功勋主帅，但是本赛季却是四大皆空，这说明球队的问题是比较严重的，这其中就包括队内伤情不断增多的缘故，这和训练以及球员们自身的身体情况相关。
齐达内和皇马的合约原定于2022年到期，如今提前结束也是因为战绩不佳，此外还包括主帅本人的一些想法和俱乐部不同。球员们的伤病是一个方面，队内一些球员年龄老化，但是却无法送走，这也是一个令人烦恼的地方。再就是关于引援和启用年轻储备方面，齐祖和皇马高层似乎也有一些分歧，所以选择提前离开也是必然的，事实上皇马的确该开启青春风暴了。
齐达内第二次执教球队期间曾在19/20赛季斩获双冠，其中包括西甲冠军和西班牙超级杯冠军。而第一次执教皇马是2016年初至2018年5月，齐祖在这期间率领球队斩获9座冠军奖杯，具体是3个欧冠冠军、2个世俱杯冠军、2个欧洲超级杯冠军、1个西甲冠军以及1个西班牙超级杯冠军，这的确是任何继任者无法超越的。
从目前意甲球队的情况来看，尤文也是需要纳入一些强援才能笑傲欧冠的，因为目前的消息是C罗可能今夏离队，这样的话队内估计会为新帅阿莱格里纳入几位心仪的球员。国米的阵容厚度和磨合已经基本到位，不过新帅入主之后需要和球队磨合，想要取得孔蒂的成绩也并不容易，小因扎吉的执教水平和孔蒂相比也是有距离的。蓝黑军团的问题是资金方面的不足，所以齐达内这样的名帅是不会选择国米的。
皮尔洛下课也是有预兆的，因为球队只排名第四，而且是靠对手平局才侥幸拿到欧冠资格，所以下课也是必然的。本赛季尤文无缘意甲10连冠，虽然斩获两座杯赛冠军，但是意大利杯和意大利超级杯的冠军的确无法和联赛冠军相比。接下来是尤文主帅阿莱格里能给球队带来什么还需要时间和今夏的引援来定，此外C罗的去留和下一站也是悬而未决，同时引发各种猜想的所在，或许部分球迷会期待C罗和齐达内再度携手吧。
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