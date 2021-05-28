近日先后有5位主帅下课，他们分别是刚刚官宣的尤文主帅皮尔洛，还有此前离任的孔蒂和齐达内，此外还有拉齐奥的小因扎吉和格拉纳达的迭戈-马丁内斯两位主帅。加上罗马此前已经确定主帅离任，穆里尼奥将执教球队，意甲新赛季前8位的球队有6队换帅，这真是主帅大换血的感觉，以往其他联赛也从未有这样的大动作。

有离开就有回归，尤文图斯在宣布皮尔洛下课没多久就公布了拉莱格里回归斑马军团，再度拿起教鞭也受到了球迷们的支持。不过也有一些人会失望，因为此前有消息称齐达内有可能执教尤文，小因扎吉可能拿起国米的教鞭。当时齐祖执教尤文被认为可有作为，而小因扎吉执教国米则被看衰，这其中的原因是小因扎吉上赛季很是惊艳，但是本赛季执教球队的战绩却不佳，所以国米请他入主也难蝉联联赛冠军。两位主帅对比，齐达内在欧冠赛场的战绩极其出色，执教尤文可能有突破，而小因扎吉的执教水平难以与前国米主帅孔蒂相比，不过随着尤文官宣阿莱格里回归，齐达内的下一站也将成为问号。

其实早前的消息就曾爆出尤文将在近日官宣阿莱格里回归执教尤文，皮尔洛下课后不会离队，而是去执教尤文的青年队。各方认为这样的安排也是合理的，同时也可以为未来的主帅做了储备，不过目前还没有皮尔洛执教青年队的消息，或许还需要一些时间，或许在皮尔洛的内心还是希望在其他球队的一线队执教。

皇马官宣主帅齐达内离任也是重磅的消息，那些想请这位冠军教头入主球队的俱乐部都在跃跃欲试，所以齐祖的下一站需要看他个人的想法。目前的情况来看齐达内是不可能继续留在西甲的，英超方面只有热刺现在需要新帅入主，其他豪门球队的帅位都稳，即便阿森纳主帅离任，枪手资金上的支持不足，也不能够打动齐达内，所以齐祖到英超的可能不高。意甲球队换帅比较多，所以齐祖到意甲执教还是有可能的。

齐达内这次是第二次挥别皇马，也是有一些伤感的，队内那些他力挺的球员也可能会离队，目前阿扎尔已经被球队设为可交易的球员，接下来看哪些球队对他有意。因为这名球员近两个赛季都饱受伤病的困扰，没能祭出在切尔西时期的高效率，所以今夏比利时球王的去留也是球迷们所关注的。接下来阿扎尔在欧洲杯的表现也是焦点，因为状态可能决定他的去留和下一站去哪里。目前图赫尔执教的切尔西年轻球员居多，球队也不太可能迎接阿扎尔回归，所以这个难点还是需要球员用表现去解决。阿布当年亲自邀请阿扎尔加盟，所以球员本人的意愿也可能打动老板，如果那样的话，蓝桥会再度迎来功勋球员回家。

齐达内离队后，皇马也会有比较大的动作，球队能否吸引到姆巴佩这样的未来之星也被打上问号，如果新帅的能力不及齐祖的话，引援方面也会受到影响。皇马主帅选择离队后，多数人认为齐达内都带不好的球队，其他主帅会更困难。齐达内是皇马欧冠三连冠的功勋主帅，但是本赛季却是四大皆空，这说明球队的问题是比较严重的，这其中就包括队内伤情不断增多的缘故，这和训练以及球员们自身的身体情况相关。

齐达内和皇马的合约原定于2022年到期，如今提前结束也是因为战绩不佳，此外还包括主帅本人的一些想法和俱乐部不同。球员们的伤病是一个方面，队内一些球员年龄老化，但是却无法送走，这也是一个令人烦恼的地方。再就是关于引援和启用年轻储备方面，齐祖和皇马高层似乎也有一些分歧，所以选择提前离开也是必然的，事实上皇马的确该开启青春风暴了。

齐达内第二次执教球队期间曾在19/20赛季斩获双冠，其中包括西甲冠军和西班牙超级杯冠军。而第一次执教皇马是2016年初至2018年5月，齐祖在这期间率领球队斩获9座冠军奖杯，具体是3个欧冠冠军、2个世俱杯冠军、2个欧洲超级杯冠军、1个西甲冠军以及1个西班牙超级杯冠军，这的确是任何继任者无法超越的。

从目前意甲球队的情况来看，尤文也是需要纳入一些强援才能笑傲欧冠的，因为目前的消息是C罗可能今夏离队，这样的话队内估计会为新帅阿莱格里纳入几位心仪的球员。国米的阵容厚度和磨合已经基本到位，不过新帅入主之后需要和球队磨合，想要取得孔蒂的成绩也并不容易，小因扎吉的执教水平和孔蒂相比也是有距离的。蓝黑军团的问题是资金方面的不足，所以齐达内这样的名帅是不会选择国米的。