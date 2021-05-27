今日国米官方宣布球队主教练孔蒂下课，俱乐部是孔蒂协商后完成解约的，同时感谢主帅给予球队的意甲冠军奖杯，这也是俱乐部历史上的第19座意甲冠军。孔蒂是2019年5月31日继任国米主帅的，近两个赛季率队征战102场比赛，战绩是64胜23平15负，期间打进214球，丢102球，胜率达到62.7％。处子赛季位列意甲第二，刚结束的赛季联赛夺冠，这的确是极其出色的战绩，主帅离队也会给国米新赛季带来困顿。

刚结束的赛季国米取得28胜7平3负的战绩，最终积91分，球队也在11年后重夺意甲冠军。相关的消息称国米向孔蒂支付了700万欧的补偿金，这样的做法也令球迷们不满，不过已经既成事实，接下来还要看蓝黑军团新任主帅是谁。

其实孔蒂离队早有传闻，当时就有消息称将在未来48小时官宣，蓝黑军团球迷也发起了抗议行为，俱乐部高层也做了一些工作，只是官宣的时间比预期的要早，这也说明俱乐部早有决断，不会因为任何人和事情而取消决定。这个事情的起因是俱乐部要求主帅和球员降薪，孔蒂无法接受这样的事情，所以选择离开球队。本赛季国米夺得了意甲冠军，也将尤文9连冠终结，这也是其他球队所难以做到的事情，所以赛季刚结束就和功勋主帅分手的确是支持者所无法接受的，国米的继任者也会遇到困难。

国米主席张康阳和苏宁集团的决定是俱乐部的薪水支出必须降低15%至20%，具体是通过出售球员获得大约1亿欧元的资本收益。孔蒂也坚决拒绝这项提议，同时还要求俱乐部今夏在引援必须投入更多的资金纳入强援，同时不希望球队靠出售主力球员来回笼资金，所以这两个方面的矛盾导致目前的困顿。

不过因为疫情的影响，所有的足球俱乐部都面临资金上的问题，所以过分地要求俱乐部纳入强援和阻碍部分球员离队也是不可取的，所以最终分手也是必然的。意甲冠军一直都是尤文雄霸的，近两个赛季国米和AC米兰的崛起的确是中立球迷们所期待的。本赛季AC米兰高开低走错失冠军，国米越来越稳健，最终以12分的积分优势登顶，AC米兰位居第二，亚特兰大和尤文图斯位居第三和第四，尤文比国米少13分，这也是巨大的差距。上赛季尤文积83分夺冠，国米只以1分之差位居第二。本赛季国米91分夺冠，这样的高分也是近几个赛季很少见的，也显示出了球队的优势。

孔蒂带队的成绩的确是值得肯定的，不过他的脾气也是短板，之前执教切尔西处子赛季也斩获联赛冠军，次赛季就和高层出现了不和，战绩也差，所以最终也没有没有完成合约就离开了球队。如今在国米也是一样，这的确也需要本人反思一下，虽然以孔蒂的实力，下一站也不是很困难，但是离开了自己精心打造的球队的确是很不舍的，这也是对双方都不利的事情。

国米已经多年没有冠军奖杯了，如今夺冠的确是有可能连续夺冠的，如果主帅离队的话，这样的愿望可能落空。国际米兰本赛季38轮积91分，战绩是28胜7平3负，打进89球，失35球。进球数只比亚特兰大少一球，失球数最少，第二少的球队是尤文图斯的38球。上赛季尤文夺冠，球队38轮积83分，战绩是26胜5平7负，打进76球，丢了43球。对比之下也能看出国米的优势，近两个赛季球队的精进的确很明显。

本赛季国米是时隔11年后夺得意甲冠军的，而且积分也是五大联赛最多的，本赛季英超曼城积86分夺冠，德甲的拜仁积78分夺冠，西甲马竞积86分夺冠，法甲的里昂积83分夺冠，意甲冠军的积分优势是很明显的。所有人都知道德甲拜仁一枝独秀，联赛很少有与之抗衡的球队，队内还有莱万这样的锋霸和实力占优的阵容，但是积分却没有国米多，这也说明拜仁并没有那样强大。

因为孔蒂的离开，主帅的继任者的选择也是很重要的。尤文在结束了一个失败的赛季之后，也将有更大的变动，俱乐部总经理帕拉蒂奇卸任，主帅皮尔洛也会离开，所以阿莱格里或而齐达内则可能成为斑马军团的新帅，蓝黑军团如果请这两位入主球队需要和尤文竞争。个人认为国米的主帅人选应该在萨里、小因扎吉、加图索等教练中选择，因为球队资金上的不足无法撼动名帅，启用曾经的功勋球员入主也是一个选择。萨里与尤文之间的合同原因，所以执教蓝黑军团的可能性比较低。