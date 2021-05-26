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瓜帅攻心术为赢球，图赫尔低调全力备战，欧冠决赛切尔西被看高

(2021-05-26 14:50:55)
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标签：

欧冠

切尔西

曼城

瓜帅

图赫尔

 分类： 欧冠沙场点兵
瓜帅攻心术为赢球，图赫尔低调全力备战，欧冠决赛切尔西被看高

   欧冠决赛越来越近，关于英超双雄谁能夺冠的话题也是第一热点。近日曼城瓜迪奥拉公开谈及了和图赫尔的私交，两人6年前曾经一起吃饭，当时两人谈及的都是足球，瓜帅表示自己学到了很多，那之后两人关系很好，但是欧冠决赛两位名帅都想赢球。对于瓜帅来说欧冠夺魁是最渴望的，也是他入主曼城之后唯一没能斩获的奖杯，所以此役瓜帅必然是做足了准备的。
   切尔西主帅图赫尔近日也表示，此前两次拿下曼城并没有绝对的优势，言外之意是欧冠一战球队还需要全力以赴，这样说也是希望球员们小心应对。毕竟之前的两次交战分别是是足总杯和联赛，并不是决赛，以目前球队的实力和近期的表现，对阵曼城的确将是艰难的比赛。
   近日很多名宿也都预测这场欧冠决赛，其中斯内德表示更看好切尔西。这位名宿认可图赫尔的执教水平，而且切尔西此前击败过曼城，所以看好充满力量和自信的切尔西。蓝军此前曾夺得一座欧冠奖杯，那个赛季也是中途换帅，同时取得了好的战绩，最终登顶也被认为是实至名归。本赛季也是中途换帅且取得了较为理想的战绩，所以球队被看好也是必然的。
    切尔西近期战绩不佳是因为坎特和主力门将门迪先后受伤，上一场比赛坎特没进大名单，门迪半场因伤下场，而现在确定坎特可以在欧冠的大战中登场，门迪虽然还需要时间确定，但是因为伤病没有大碍，出场的几率很大。门迪是兰帕德执教切尔西时期执意纳入的强援，他的表现的确是极其出色和稳定的。图赫尔继任之后多场比赛完成零封，也是因为门迪的关键表现，近期吃到的三场败仗中只有英超收官战是门迪首发出场，可惜只打了半场比赛，由此可见门迪对于切尔西重要性。
 瓜帅攻心术为赢球，图赫尔低调全力备战，欧冠决赛切尔西被看高

瓜帅攻心术为赢球，图赫尔低调全力备战，欧冠决赛切尔西被看高

  本赛季截至目前为止，门迪为蓝军出战43场比赛，其中有18场比赛零失球，这样的表现的确是到位的，所以欧冠一战门迪能否出场也是极其关键的。欧冠决赛也是比拼进攻端的锐利和防守端的稳健，切尔西想赢球也需要加固防线，因为球队近5场比赛都有失球，防线还是有一些问题的，这其中包括定位球的防守。
    此前两次交手曼城和切尔西也都进行了多人轮换，而接下来的欧冠决赛则会祭出全主力阵容，这也将左右比赛的结果。德布劳内此前曾效力切尔西，因为不得重用才离队的，如今已经是曼城队长，本场比赛比利时人的表现也是焦点，此前他随曼城征战切尔西洞穿过老东家的球门，所以此役防线对于他的限制必须到位。
   斯特林是快乐足球的代表，但是上一次对阵切尔西就是他率先破门，送出助攻的是热苏斯，虽然最终切尔西逆转了对手，但是可以肯定的是欧冠如果先失球，要想第二次逆转曼城基本无可能，所以防线不允许犯错。
   有趣的是瓜帅也曾公开表示和萨里的私交很好，但是在被后者率队零封之后，回到主场就大比分虐杀了切尔西，那之后萨里和瓜帅的关系也僵化了。本赛季图赫尔两次力挫曼城，瓜帅自然也想在欧冠大比分力挫切尔西，起码是拿下对手登顶欧冠，所以这场比赛注定会是火花四溅。本赛季切尔西总是遭遇裁判的一些误判，所以欧冠决赛的主裁也是极其关键的。曼城纸面实力要优于切尔西，近期进攻端也是多点开花，这一点同样比对手强，所以被更多人看好。
　除了备战这场大战，夏季引援方面两队也都有动作。近日的消息称切尔西有意签下莱万，不过这笔交易的可能性不高。目前对这位锋霸有兴趣的球队是大巴黎和巴萨，拜仁锋霸更适合去这两支球队。因为切尔西此前也曾纳入超级球星，但是加盟后就陷入了锋无力的困顿中，所以重蹈覆辙的事情不该再度出现。　
   目前转会市场的炙手可热的球员还有哈兰德、凯恩、卢卡库，不过个人认为这三人加盟切尔西的可能性同样不高，蓝军的支持者更希望主帅能激活维尔纳，或纳入其他球队的进攻端的球员，培养较为年轻的锋霸当为首选。遗憾的是图赫尔准备出售亚布拉罕，这位在兰帕德处子赛季祭出高效率的锋霸如果被放走的确可能，也可能是下一个卢卡库。
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