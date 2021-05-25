五大联赛落下帷幕，除了拜仁继续雄霸德甲冠军之外，其余的四大联赛的冠军都易主了。英超的曼城取代了利物浦，西甲马竞力压皇马夺冠，法甲的里昂取代了大巴黎的霸主地位，意甲国米夺冠也终结了尤文的多个赛季对于冠军的掌控。四大联赛这样的结果也是因为联赛争冠更为激烈了，赛季结束后就是转会大战，C罗和梅西的去留是最大的看点。

巧合的是梅西和C罗都没有出战俱乐部联赛末轮的比赛，不同的是梅西是提前放假，C罗则是在替补席看着球队4球大胜弱旅，所以在赛后各方均人能为C罗将挥别尤文图斯，下一站极其可能是曼联。去年夏天梅西差点加盟曼城，今夏加盟英超球队的可能性锐减，但是仍有可能去其他联赛征战，所以今夏的梅罗的去留也将决定多家豪门球队下赛季的命运。

意甲末轮因为那不勒斯意外平局收场，所以尤文在最后时刻拿到下赛季欧冠资格，不过斑马军团末轮4比1大胜博洛尼亚的比赛中C罗做壁上观，这样的一幕也增加了C罗告别尤文图斯的几率。尤文本赛季末尾取得四连胜收官，同时也幸运的拿到欧冠资格，皮尔洛处子赛季拿到一座意大利杯和超级杯的冠军也算是赢得了俱乐部和球迷的信任，从目前来看俱乐部并没有让主帅下课的意思，所以今夏转会市场的运筹是重点。

那不勒斯意外平局丢失了欧冠资格，俱乐部宣布主帅加图索合同到期离任，今夏的新帅人选也是一个问题，没有欧冠资格也是加图索未能留任的主因，不过这场平局也让尤文获益匪浅，倘若斑马军团没有欧冠资格，皮尔洛的帅位也可能提前动摇。赛季结束后，C罗当选尤文本赛季最佳球员，葡萄牙人联赛贡献29球成为意甲金靴，本赛季各项赛事出场44次，打进36球，送出4次助攻，帮助球队斩获意大利杯和意大利超级杯冠军。可以说没有C罗的关键表现，尤文本赛季很难有目前的战绩，更可能错失冠军奖杯。不过尤文丢失了多年雄霸的联赛冠军宝座，仅仅排名第四位的确是球队的耻辱，所以剑侠也可能有大动作。

此前曾有消息称如果尤文没有欧冠资格，C罗可以自主决定去留，尤文高层不会做出任何阻拦，这是尤文主席阿涅利和C罗达成了一项协议。虽然如今尤文拥有欧冠资格，但是从近期的各种消息以及C罗本人的言论来看，球王离队似乎已经进入倒计时。

本赛季五大联赛进球最多的依次是莱万、哈兰德、姆巴佩、梅西和C罗，作为老将和并没有得到绝对支持的C罗来说，能有这样多的进球的确是值得肯定的，即便加盟其他球队也能有稳定和关键的发挥。C罗加盟尤文也是为了给球队带来欧冠奖杯，遗憾的是近几个赛季都没如愿，而且球队频繁换帅也令战绩不稳，皮尔洛并没有给予C罗足够的支持，队内的一些其他球员也更喜欢粘球和自己射门，所以继续呆在尤文对于C罗来说的确不是最好的选择。

目前对C罗有兴趣的球队有巴黎圣日耳曼和曼联等，回到梦开始的地方的确是最佳的选择，曼联主帅索尔斯克亚已经向C罗发出了邀请，葡萄牙人重回老特拉福德的确不错，只是这样的话降薪也是不可避免的。大巴黎财力雄厚也是一个很好的选择，C罗是否愿意到法甲征战是一个问号。对于球迷们来说，C罗转战法甲也是不错的，因为球王已经在英超、西甲和意甲取得成功，如果在法甲也能带领巴黎斩获欧冠奖杯，那么个人的职业生涯将更完美。

针对末轮C罗替补备战，赛后皮尔洛表示这是他和C罗共同的决定，因为后者在杯赛后有一些疲惫。不过这也可能是托词，毕竟末轮是决定欧冠席位的大战，让当家球星替补的确说不过去。针对主帅的这一说法，C罗赛后没有接受采访，但是他更新了自己的INS，并且晒出了一张闭嘴的图：“直到最后！是的。”这也明显的回应，将帅失和也是很明显的，离队的几率再度增加。

事实上俱乐部请来皮尔洛是一个错误的决定，新帅所交出的学费让球队失去了联赛奖杯，今夏不换帅的话，下赛季也难以圆梦。尤文联赛末轮上半场建功的是小基耶萨、莫拉塔、拉比奥，下半场莫拉塔和奥尔索里尼先后进球，球队的进攻优势还是很明显的，但是这不足以掩盖球队的问题。C罗近期发布了本赛季的赛季总结，也被认为是和尤文告别。

今夏的转会市场上很多球星都可能更换东家，这其中包括姆巴佩、哈兰德、凯恩、梅西和C罗等球员，转会市场的角逐也是看点。

巴萨末轮之前就失去了争冠的可能，所以梅西提前放假也是必然的，此外特尔施特根、佩德里等主力也没有进入大名单，所以梅西缺阵是说得过去的。不过因为梅西去留未定，如果离队的话，他的告别战就不是末轮的比赛，而是倒数第二轮巴萨主场1-2塞尔塔，以输球作为告别战也会有一些遗憾。