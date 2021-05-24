英超落下帷幕，前四的球队是曼城、曼联、利物浦和切尔西，莱斯特城和西汉姆联获得欧战资格，热刺最终排名英超第7位，不过球队末轮却以另类的方式证明了自身的强大。赛后凯恩获得英超金靴和助攻王也将成为今夏转会市场的热门球员，赛后也有消息称凯恩帮助热刺力挫莱斯特城也是在示好切尔西，因为下赛季这位大将的确可能在蓝桥征战。

不过凯恩转战蓝桥也只是传闻，对他有兴趣的豪门球队很多，目前这位大将的下一站还是水中看花的模式，凯恩希望加盟的球队必然是有能力触及欧冠和联赛奖杯的。切尔西本场10人作战最终1比2不敌维拉，队长下半场被红牌罚下也揭示了球队的无力感。切尔西赛季末尾4场比赛1胜3负，图赫尔和球队的蜜月期已经提前结束，接下来的欧冠决赛和下赛季的前景都不被看好，原因很简单，切尔西的对手们在针对性上做得很到位，并且有效的限制了图赫尔的蓝军，主帅有点江郎才尽的感觉。

以往切尔西换帅后会在次赛季遭遇困阻，原因就是英超群雄对新帅的战术打法和应变有了一定了解之后，在针对性上做到位就可以在蓝军身上拿分。毫不讳言的说图赫尔是在客场2比1力挫曼城之后开始自我膨胀的，他启用了凯帕，并且在阵容上做出调整，事实证明从这一时刻起切尔西再度陷入了混沌中，攻防都无力。

力挫曼城后，当时的切尔西如果全胜的话，不仅仅可以位居前三，而且还有机会斩获两座冠军奖杯，但是因为主帅的想当然，球队输了3场比赛，其中包括2连败和无缘足总杯冠军，还差点拿不到欧冠资格，接下来对阵曼城的欧冠决赛也被看衰。蓝军不被看好是因为图赫尔接管切尔西之后固若金汤的防守不存在了，而进攻端的无力感却是更加明显了，这和兰帕德执教切尔西末期很相近。所幸的是热刺赢球帮助切尔西拿到欧冠资格，但是这个幸运背后是应该反思的。

对于图赫尔来说最幸运的事情是联赛已经结束，接下来只需要备战欧冠的决赛。坎特因伤没有在末轮对阵维拉的大名单中，这场败仗也揭示出球队对于坎特的依赖，如果欧冠决赛他无法登场，球队更难斩获冠军。

本赛季切尔西两次对阵维拉，分别是1比1和1比2，首战维拉的进球功臣是吉鲁，但是图赫尔对于这位老将的使用很少，过度的信任和使用不断错失机会的维尔纳也是败笔。这位球员进攻端斩获进球的效率不断降低，加上疲劳作战，维尔纳的状态的确无法恢复到最佳，这也造成球队进攻端的威力锐减。如果锋线上在对阵中下游球队的时候给亚布拉罕和吉鲁一些时间，或许会有不一样的效果，遗憾的是图赫尔不这样想。

切尔西1比1平维拉的阵型是4-3-3，首发是16-门迪；28-阿斯皮利奎塔，4-克里斯滕森，2-吕迪格，21-奇尔维尔；5-若日尼奥，7-坎特，19-芒特；20-奥多伊，18-吉鲁，10-普利西奇，哈弗茨和维尔纳替补登场。失球是因为克里斯滕森后场受伤倒地送分，如果不是这名球员的意外，切尔西是有可能1比0力挫维拉的。本轮比赛切尔西的阵型是3-4-2-1，詹姆斯、蒂亚戈-席尔瓦、科瓦契奇、维尔纳替换了克里斯滕森、坎特、奥多伊、吉鲁获得首发机会，结果却是输球。

英超末轮的比赛上半场对手禁区内手球，主裁没做判罚是对切尔西不利，但是比赛中所制造的威胁的确比较少，球员之间关键球的传球成功率不高，这也说明球队徒有进攻，绝对威胁的次数很少，反而是维拉进攻端更能制造威胁。蓝军的定位球防守一直都是有隐患的，本场比赛的失球也是角球防守漏人，让旧将特劳雷轻松破门。下半场加强了对特劳雷的盯防，令人没有想到的是若日尼奥防守特劳雷犯规送点球大礼，球队第52分钟已经两球落后，这也是图赫尔接管球队后很少遇到的困境。

切尔西唯一的进球是普利西奇和齐耶赫配合后助攻奇尔韦尔破门的，带刀后卫本赛季没少进关键球，但是遗憾的是本场比赛中没有帮助球队逆转比赛。本场比赛切尔西射门23比6，射正7比3，控球率高达71%比29%，角球9比2，越位2比0，扑救1比6，对手门将的确也是超常发挥了，不过这不足以成为切尔西不能更多进球的借口。本场比赛哈弗茨和齐耶赫在第60分钟登场，后者的发挥更到位一些。

本场比赛维尔纳3次射门1次射正，传3次威胁球，1次过人，1次抢断成功。普利西奇2次射门1次射正，传1次威胁球，送出1次助攻，4次过人。替补登场的齐耶赫有1次射门，传2次威胁球。芒特在此前被评为队内最佳球员，但是本场比赛6次射门1次射正，传3次威胁球，1次过人和抢断。

维拉末尾两场比赛连续力挫热刺和切尔西，本赛季排名第11位，距离欧战区还是很远。对于切尔西来说接下来的比赛是重点，虽然近两次对阵曼城完成了双杀，但是足总杯一战曼城是替补阵容，联赛再战的比赛中核心德布劳内半场就因伤下场，这些都是输球的主因。欧冠决赛曼城球员没有伤病影响，进攻端的威胁会更多，所以切尔西需要稳定防线才能立于不败之地。

对阵维拉一战纳卡巴对限制科瓦西奇很到位，曼城的主帅应该也看到了这一点，所以科瓦契奇和若日尼奥会是对手的突破点，因此坎特的健康很重要，如果后者出战的话，攻防两端都会得到改善，这样才能更接近奖杯。一场决赛的确有很多可能，曼城联赛末轮5比0大胜埃弗顿，德布劳内和热苏斯以及福登先后进球，下半场末尾阿奎罗梅开二度，球队多点开花力挫太妃糖士气得到更多的提升，这样的对手的确会给切尔西制造更大的难题。

随后是英超第35轮曼城主场1比2切尔西，斯特林率先进球，齐耶赫扳平比分，末尾阿隆索补时绝杀。切尔西的失球还是克里斯滕森拦截失误，热苏斯传中球助攻斯特林破门。下半场罗德里失误，普利西奇和阿斯皮利奎塔配合后助攻齐耶赫破门，第92分钟奥多伊直传球找到维尔纳，后者传中球助攻阿隆索绝杀曼城，这场比赛也是险胜，所以欧冠决赛的确需要加固防线，同时寄望有神奇的进球。



