今晨西甲落下帷幕，苏亚雷斯末尾救主马竞时隔7年夺得联赛冠军可喜可贺，今晚英超争四大战依旧激烈，位居第三的切尔西将对阵维拉，目前排名第四的利物浦将对阵水晶宫，落到第五位的莱斯特城将在主场迎战热刺，因为后者还想赢球竞争下赛季的欧战资格，所以此役也会是十分激烈的。狐狸城如果输球也会拿到欧战资格，热刺是要和西汉姆竞争一个欧战席位。

英超第38轮将在同一时间开打，周日晚23:00开战，热刺赢球的话也会间接的帮助切尔西和利物浦拿到下赛季的欧冠资格，所以经历了换帅风波的热刺在末轮还是可能发挥关键作用的。梅森临时继任主帅之后的战绩不错，热刺在这段时间内取得3胜3负的战绩，遗憾的是三场败仗的对手是曼城、利兹联和维拉，对阵中下游球队其实不该失分的。三场胜仗是先后拿下南安普敦、谢菲联和狼队，也都是中游球队，所以赛季后换帅也是必然的。

对于临时主帅来说能帮助球队拿到欧战资格就是成功，否则的话队内一些大牌球星则可能选择离队，目前关于凯恩和孙兴慜的传闻很多，欧战资格是球员们的底线，失去外战可能丢失当家球员，今夏引援方面也会受到影响。目前积分榜上利物浦和莱斯特城同积66分，切尔西比两强多一分，所以末轮的争夺依旧是激烈的。

目前最危险的就是莱斯特城，因为球队赢球还需要看利物浦和切尔西的联赛，因为只有两大豪门失分才能取而代之。上赛季莱斯特城就排名第五位，比第四的切尔西少4分，本赛季俱乐部必然是希望拿到欧冠资格的，所以此役主帅会全主力出战，利物浦和切尔西也将全主力拼三分。

西汉姆联末轮对阵南安普敦，这场比赛的难度不大，球队赢球的几率还是比较大的，所以热刺除了自身获胜外，也需要看西汉姆联的拿分情况，所以英超积分榜第3和第7位球队之间的博弈也是本轮的焦点大战。

莱斯特城近5场比赛的战绩是2胜1平2负，球队在足总杯决赛力挫切尔西夺冠也算是有所斩获，下赛季打欧联杯也是可以接受的。本赛季狐狸城一度位居第二位，遗憾的是进入新年之后不断失分，所以才会跌出前四的。球队37轮联赛共打进66球，失46球，队内两位得分利器是末轮的关键先生。伊希纳乔联赛24次出战打进12球，送出2次助攻。瓦尔迪出场33场比赛共打进13球，送出9次助攻，后者依旧是宝刀不老。此外蒂勒曼斯出战37场比赛打进6球，送出4次助攻，也是球队的关键球员，本场比赛热刺对这三人的盯防需要到位才可以赢球。

莱斯特城本赛季的18个主场战绩是9胜1平8负，主场优势还是存在的。热刺近5轮联赛的战绩是2胜3负，上轮1-2不敌阿斯顿维拉的确暴露了球队攻防两端的问题，不过争夺欧战席位的比赛球员们会更竭力。热刺联赛37轮共打进64球，失43球，凯恩34次出战共打进22球，送出13次助攻，进球数和萨拉赫并列英超第一位，助攻榜位居首位，这位大将还是很高效的，只是如今有了去意，所以状态成疑。

英超末轮的比赛也将确定英超射手王和助攻王，凯恩应该也期望能有更好的个人数据。热刺队内另外一位进攻端利器是孙兴慜，后者36次出战打进17球，送出10助，他在英超射手榜排名第三，助攻榜位列第四。热刺本赛季客场战绩是7胜5平6负，胜率是39%，客战的无力感也是很明显的。

历史战绩数据显示，莱斯特城近6次在联赛对阵热刺取得2胜4负的战绩，这个方面是处于劣势的。基于以上的分析，两队都有赢球的可能，平局的几率同样很大。



