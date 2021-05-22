本周末5大联赛迎来收官战，因为意甲、英超和德甲冠军归属早已经落定，所以末轮更多的看点是降级区的保级大战。西甲和法甲最后一轮将决出冠军，西甲方面马竞积83分位居第一，第二的皇马2分之差保有争冠的可能。末轮马竞将客战巴拉多利德，皇马主场迎战比利亚雷亚尔，马竞的对手有保级大任，黄色潜水艇则要争夺欧战的资格，所以这两场比赛都会有难度，不过外界都略看高马竞一些。

因为马竞本轮比赛平局的话，皇马赢球的话将和马竞同积84分，不过马竞还有净胜球的优势，球队比皇马多3球，这也是很大的优势。马竞此役输不起，因为输球的话则会将冠军拱手相让。皇马则必须全取三分才有希望，因为所有比赛都是同一时间开打，所以竭力出战是必然的。

巴拉多利德目前37轮积31分，战绩是5胜16平16负，打进33球，丢55球。球队进球数第4少，失球数最多，所以这样的防线的确很难困住马竞，不过赛季末保级队总是能频频爆冷，所以此役也有平局的可能。巴拉多利德本赛季曾主场1比1皇家社会、客场0比1皇马、0比1巴萨、0比2马竞、1比1塞维利亚、主场0比3巴萨、0比1皇马、1比1塞维利亚，球队对阵强队平局话不少，这也说明球队是有韧性的，本轮对阵马竞是有平局可能的。

巴拉多利德目前积31分，球队比同在降级区的埃尔切少2分，此外韦斯卡也只积33分，如果这支球队末尾输球，巴拉多利德积34分可以惊险保级，所以此役球队也会力拼三分的。埃尔切本轮对阵毕尔巴鄂，对手实力的确更强，埃尔切失分的几率很大。韦斯卡对阵瓦伦西亚，同样是比球队更强的对手，所以巴拉多利德没有理由放弃保级的机会。

皇马的对手比利亚雷亚尔目前排名第7位，球队和欧战区的皇家贝蒂斯同积58分，如果贝蒂斯本轮不胜无欲无求的维戈塞尔塔的话，比利亚雷亚尔赢球就能升至第六位，所以皇马的这场比赛注定不轻松，因为黄色潜水艇的能力还是比较强的。上轮联赛比利亚雷亚尔主场4比0塞维利亚，本赛季第一次对阵皇马是1比1平局收场，所以此役皇马即便坐镇主场也没有绝对的胜算。

赛前卡西表示希望巴拉多利德能赢下马竞，并表示无论本赛季最终能够夺冠，人们都不应该指责齐达内。上轮联赛皇马客场1-0小胜毕尔巴鄂，赛后球队保持17轮不败，且近期豪取2连胜，不过只是一球小胜也折射球队进攻端的无力。比利亚雷亚尔近期同样两连胜，球队排名靠后只是因为贝蒂斯的胜负关系处于劣势。

皇马本场比赛有多名球员伤停，分别是巴斯克斯、克罗斯、卡瓦哈尔、瓦拉内、拉莫斯、门迪，球队多位核心伤停的确会对比赛有一些影响。比利亚雷亚尔的楚克乌泽、伊波拉、弗伊斯也无缘本场大战，阵容安排方面要比皇马更游刃有余。因为比利亚雷亚尔还有5月27日对阵曼联的欧联杯决赛，所以本场比赛也可能会有一些留力，毕竟决赛更为重要，此外主帅埃梅里的布阵和首发的安排也很重要。历史战绩方面，比利亚雷亚尔客场对阵皇马1胜7负，皇马主场对阵黄潜取得7胜，而且均是大比分赢球，这也是皇马的主场优势。