本赛季最关键的比赛就是欧冠决赛，曼城方面已经舍弃联赛全力备战对阵切尔西的这场比赛，因为曼城俱乐部从未染指欧冠奖杯，本赛季也是首次跻身欧冠决赛，所以主帅瓜迪奥拉多方运筹也是志在必得。瓜帅执教生涯也只率领巴萨在登顶欧冠，此后先后执教拜仁和曼城均未如愿，所以本赛季为了决赛也是做足了准备。切尔西方面曾斩获一座欧冠奖杯，目前的主帅图赫尔上赛季曾率领大巴黎进入决赛，这两点都是切尔西的优势，所以此役蓝军同样被看好。

瓜帅近两场比赛都进行了5到6名的轮换，战绩是1胜1负，球队4比3险胜纽卡，上轮联赛2比3不敌布莱顿，这场比赛球队10人作战输给弱旅的确是大冷门。曼城联赛末轮将在主场迎战埃弗顿，这个对手更难缠和顽强，曼城应该还是会多数替补出战。因为球队已经提前夺冠，输球也没有妨碍，主帅只需要考虑如果万一输球是否会影响球队的士气。因为英超末轮将在5月23日23:00同一时间开战，7日后就是欧冠决赛，备战时间上倒是比较充足的。

切尔西目前还在为下赛季欧冠资格拼命，上轮联赛切尔西赢下莱斯特城后反超蓝狐占据联赛第三的位置，争四大战占据优势。不过因为球队目前只比身后的莱斯特城和利物浦多1分，所以末轮还是需要全力拿下维拉才能稳居前三的，否则仍可能无缘前四，因此切尔西仍需主力出战力搏三分到手，这的确不利于随后的欧冠决赛。

目前排名英超前两位的曼联和曼城最近一场比赛都因为轮换阵容没有赢球，曼城客场输球也是最大的冷门。上轮比赛瓜帅轮换6人，福登和马赫雷斯轮换出场，中前场的首发阵容中有贝尔纳多、罗德里、京多安、马赫雷斯、费兰-托雷斯、福登，这也并不是全替补阵容，遗憾的是球队最终输球。第10分钟坎塞洛停球失误后对维尔贝克犯规被红牌罚下，球队因此受困也是必然的，最终输球也是很遗憾的。

这场比赛马赫雷斯助攻京多安破门，随后就少打一人，下半场福登利用个人能力扩大领先优势，但是很快罗德里回传失误导致对手轻松破门，球队在第72、76分钟连续失球，都是被对手传球撕开了防线斩获进球，曼城防线的表现的确极差。本场比赛防线首发是埃德森、坎塞洛、斯通斯、迪亚斯、津琴科，少一人作战是一方面，领先比分后，后防线松懈轻敌才是最终输球的主因。欧冠大战这几人出战成疑，尤其是吃到红牌的坎塞洛应该不会被委以重任。

曼城4比3纽卡的比赛中曼城轮换5人，35岁门将卡森时隔10年首次英超出场，费兰托雷斯上演帽子戏法。比赛中的首发是门将卡森、沃克尔、加西亚、阿克、坎塞洛、贝尔纳多、罗德里、京多安、费兰-托雷斯、热苏斯、斯特林。比赛中坎塞洛参与2球，打进1球，热苏斯和京多安都有一次助攻。令人意外的是这场比赛的功臣坎塞洛和费兰托雷斯在上轮比赛的表现都不好，前者吃红牌，后者无射门，这位小将应该也不会在欧冠争夺战中获得首发的机会，瓜帅应该还是更信任常规的主力球员以及有经验的球员。

曼城近期的表现的确是有一些问题，这其中防守端的问题比较多，球队近三场比赛都有失球，这和此前总能零封对手有很大的区别。曼城近3场比赛打进7球，丢了8球，失球数比进球数多的确是曼城少见的赛果，所以欧冠事实开启前曼城也是被一些看低的。曼城的近三轮对手只有切尔西是强队，纽卡和布莱顿都是排名在下半区的球队。

切尔西此前不止一次跻身欧冠决赛，队内的一些老将是有夺冠经验的，这一点也是球队的优势。此外切尔西近两次对阵曼城完成了双杀，蓝军先是在足总杯主场1比0淘汰了曼城，随后在联赛客场2比1再擒蓝月亮，所以心理优势是很明显的。也是因为这两场败仗，所以曼城主帅才如此重视这场比赛。

上轮联赛切尔西2-1复仇莱斯特城，赛后主帅图赫尔也很满意球员们的表现，同时表示球迷入场观战也帮助了球队，蓝军从速度等三个方面提升了进攻端的威胁，所以才能赢下对手。比赛中坎特因伤被换下，伤病情况并不严重，不过赛后并没有相关的消息在赛后公开，这也可能是为了迷惑随后的连个对手，毕竟坎特对于球队来说极其重要，切尔西连续拿下曼城的比赛中这位核心的表现是重点。

针对一些裁判的判罚，主帅图赫尔表示这并不会影响球员们的表现，因为球场上就是需要努力的赢得比赛，不能因为任何事情影响情绪。因为目前球队排名占据主动权，所以对阵阿斯顿维拉仍不会太轻松。因为要分心联赛末轮的比赛，切尔西主力球员的体能要有些消耗，

切尔西近两场比赛都是对阵莱斯特城，足总杯首发中维尔纳、齐耶赫、阿隆索、坎特和吕迪格轮换出场，联赛再战狐狸城则是门迪、奇尔维尔和普利西奇轮换出场，主帅也是尽可能的给一些主力球员休息的时间。近两场都首发的球员是切尔西阿斯皮利奎塔、蒂亚戈-席尔瓦、吕迪格、若日尼奥、坎特、芒特、维尔纳，这些球员也将成为欧冠决赛的首发，攻防两端都是重要的成员。

足总杯决赛替补出场的是奥多伊、奇尔韦尔、哈弗茨和普利西奇以及吉鲁，上轮联赛替补登场的是祖玛、科瓦契奇、吉鲁，后者打了几分钟的比赛，科瓦契奇复出后的表现一般，欧冠决赛能否首发还需要对阵维拉的比赛中的表情来定论。和曼城防线存在问题不同的是切尔西是进攻无力，尤其是近期有两场比赛被零封，对手是阿森纳和莱斯特城，所以对阵曼城一战进攻端的效率更为重要，因为进攻端火力对比曼城优于其他的两支球队。

2018-2019赛季的欧冠是利物浦力挫热刺登顶的，时隔两年欧冠决赛再度上演英超内战，所以也引发了更多人们的关注。两队上一次对阵是5月9日，斯特林率先破门，齐耶赫和阿隆索先后建功锁定胜局。下半场切尔西对曼城的限制是到位的，上半场则有一些不稳。赛后的数据显示，曼城射门16比12，射正4比5，角球6比2，控球率49%比51%，任意球10比12，数据相近，蓝军把握机会的能力高于对手，阿奎罗罚丢了点球成为罪人，欧冠决赛绝对不会登场，蓝军需要防守德布劳内、斯特林等核心球员才能笑到最后。

瓜迪奥拉是2012年夏天离开巴萨的，之后就没染指欧冠，瓜帅也因此被各方质疑，所以只有拿到奖杯才能为己正名。曼城目前联赛打进78球，进球数在联赛排名第一，失32球同样是联赛失球最少，联赛的表现还是最佳的。切尔西积67分，打进57球，丢了34球，进攻端的问题的确是很明显的。

切尔西近期连斩曼城两次的功臣是齐耶赫，两场比赛他都有一粒进球，足总杯是维尔纳助攻齐耶赫破门。联赛再战是齐耶赫扳平比分，阿隆索补时绝杀。