英超第37轮切尔西主场2比1力挫莱斯特城拿下关键战，赛后位居积分榜第三，末轮只要赢球就能稳定前三的位置。本场比赛吕迪格和若日尼奥先后进球，不过球队赢球的过程也不轻松，还有进球被吹掉。蓝军似乎总会遭遇进球被VAR否定的遭遇，所幸的是球队最终赢球了。为莱斯特城近几场比赛伊赫纳乔，遗憾的是球队最终未能逆转切尔西。

对于莱斯特城来说拿到足总杯冠军也是一种安慰，接下来要看利物浦本轮能否赢球，倘若红军本轮有冷门的话，莱斯特城还有望在下一轮赢球稳拿第四。如果利物浦本轮赢球，两队将同积66分，狐狸城因为净胜球劣势将落到第五位，末轮则要比拼净胜球的优势来定论前四的位置。因为莱斯特城末战对阵近期表现出色的热刺，所以赢球的把握不大。切尔西赢球也没能确定前四的位置，末轮对阵维拉也需要全力赢球才行。

本场比赛切尔西第47分钟进球，瓦尔迪防守角球争到落点并且头球后蹭，吕迪格近距离将球打进，带刀后卫也是狐狸城的克星，因为他近期打进3粒联赛进球都是对阵莱斯特城打进的。切尔西崛起之后的功勋级队长特里就屡屡破门，帮助球队拿分，而他率领的后防线也曾多次救主，如今这一传统也一直延续了下来，本赛季后防线参与进球也是比较多，这一点也令群雄羡慕。

回看本赛季带刀后卫们的出色表现，联赛首轮詹姆斯传射建功，祖玛打进第三球，切尔西3比1布莱顿，两位带刀后卫的确是关键先生。英超第4轮切尔西主场4比0水晶宫也是本赛季第一次大胜，奇尔维尔和祖马先后进球，堪为第一功臣。英超第7轮切尔西客场3比0伯恩利，祖马也有一球入账。

英超第8轮切尔西4比1谢菲联，奇尔维尔和蒂亚戈-席尔瓦先后进球。英超第11轮切尔西主场3比1利兹联，祖马打进反超比分的进球。图赫尔接管球队后的首场比赛0比0狼队，第二场比赛是英超第21轮，蓝军2比0伯恩利就是阿斯皮利奎塔和阿隆索进球，帮助球队取得近7轮联赛的首场胜局，由此可见带刀后卫们的关键性。

欧冠1/8决赛次回合的比赛，切尔西主场2比0马德里竞技，埃莫森打进第二球。欧冠1/4决赛首回合切尔西客场2比0波尔图，奇尔维尔打进第二球。英超第31轮切尔西客场4比1水晶宫，祖马也有一球入账。英超第35轮曼城主场1比2不敌切尔西的关键战阿隆索补时绝杀，同样是第一关键先生。加上本轮比赛吕迪格的关键进球，可以看出后防线的球员本赛季对于球队的贡献，而且他们进球的比赛球队都赢球了，接下来欧冠决赛同样需要他们祭出稳健和有力的表现。

本轮比赛的第二球是下半场第66分钟弗法纳禁区内绊倒维尔纳送点球大礼，若日尼奥主罚点球命中，莱斯特城的进球恩迪迪抢断刚刚伤愈复出的科瓦契奇后助攻伊赫纳乔打进挽回颜面的进球。切尔西主帅一直寄望科瓦契奇康复并帮助球队拿下关键的比赛，本场比赛这位大将第32分钟替换受伤的坎特登场，表现比较一般，接下来两场比赛都很关键，科瓦契奇能否得到首发的位置仍是未知数。

本场比赛门迪、奇尔维尔和普利西奇轮换出场，主力门将登场球队斩获了胜局，门迪本场有2次扑救，这同样证明他的关键性，接下来门将位置的确不该轮换了，因为和凯帕相比，门迪不仅仅稳健外，还是球队的福星。



