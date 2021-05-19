今晨英超第37轮开战，曼联率先开打，对手是排名倒数第三位的富勒姆，这支球队已经提前降级，所以本轮比赛曼联可以轻松取胜，因为两队实力悬殊。不过曼联也可能大轮换阵容出战，因为球队已经提前拿到下赛季的欧冠资格，本轮赢球的话就将提前锁定联赛第二的位置，所以末尾两轮联赛不需要为抢分拼命。索帅也可能为了下赛季做准备，重点放在考察年轻球员方面。

曼联近期的战绩并不好，球队近6场比赛的战绩是2胜1平3负，球队客场0比0利兹联，欧联杯客场2比3不敌罗马，联赛主场1比2莱斯特城，上轮联赛2比4不敌利物浦，主场遭遇两连败也是有一些影响士气。曼联联赛失分保送曼城提前夺冠，所以为了振奋士气，本轮比赛也可能或半数主力出场，为的拿下本赛季联赛最后一个主场的比赛，同时终结连败的战绩。

本赛季利物浦和曼联都曾领跑英超，但是随后低迷让出了榜首的位置，曼城后来者居上也的确是有潜力可挖的。曼联本赛季剩余赛程是联赛对阵富勒姆和狼队，都是无欲无求的球队，所以球队也可能连胜。对于索帅来说欧联杯决赛才是第一位的，所以联赛的两轮比赛也可能会为决赛做准备，按照以往的决赛中的表现来看，核心球员绝对休息也无法祭出绝佳的表现，打多半场比赛更能保护状态。

富勒姆已经提前降级，球队近8轮联赛1平7负，的确是俱乐部最差战绩，不过这其中的一场平局是客场1比1阿森纳，遭遇强队的时候富勒姆还是挺玩命的。球队本世纪还曾在客场1比0、1比1爆冷利物浦，从卫冕冠军身上拿到4分的确不俗。此外富勒姆还曾客场2比1力挫莱斯特城，球队客场对阵强队还是有一些能力的。

曼联过去10次面对富勒姆赢了9场，保持不败，所以本轮主力加替补球员出战也有赢球的把握。目前曼联备战欧联杯决赛还有8天的准备时间，所以避免主力球员出现伤病也是必要的，这也会影响主帅的排名布阵。球队1比2输给了莱斯特城就是因为大面积轮换造成的，上轮联赛同样轮换阵容出战被利物浦4球拿下，所以作为主帅也会有一些顾虑。

本赛季曼联首次对阵富勒姆的比赛中先失一球，这也说明对手也不是毫无实力的，失球后卡瓦尼和博格巴先后进球最终逆转对手，比赛中也是有一些险情的。上一次逆转富勒姆之后，曼联遭遇三场不胜，战绩是2平1负，所以本轮比赛也不能大意。

在英超征战主帅的应变和运筹是很关键的，接下来两轮联赛也将考验索帅的应对能力。西甲劲旅比利亚雷亚尔近6场比赛的战绩是4胜1平1负，表现优于曼联。球队近期2比0、4比0拿下巴利亚多利德和塞维利亚，后者可是西甲的争冠集团的球队，所以比利亚雷亚尔的实力还是不容小视的，曼联必须做足准备。

曼联近期队内伤病情况并不严重，不过马夏尔本轮伤停，索帅还是需要依靠B费、拉什福德、格林伍德、卡瓦尼和博格巴等核心球员的发挥，B费和卡瓦尼近期的状态都不错，其他的球员还不够稳定。目前曼联36轮联赛的战绩是20胜10平6负，期间打进70球，失42球，进球数联赛第二多，红魔比曼城少进6球，失球数是联赛第4少，也算是攻防均到位。

富勒姆上轮联赛客场1-3不敌南安普顿，本赛季36轮联赛的战绩是5胜12平19负，期间打进26球，失50球，球队防守端的问题极其明显。本赛季富勒姆只赢了5场比赛，输了19场，近期的低迷的确很难爆冷赢球，平局的可能性也不高。值得一提的是曼联此前平利兹联就是因为轮换阵容备战欧联杯的赛事，这个对手也是弱旅，所以意外平也折射出曼联轮换阵容的无力感。