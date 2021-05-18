利物浦伤停补时第4分钟利用角球机会反超比分，最终2比1拿下西布朗，门将阿里森头球破门绝杀对手的确很神奇。不过最近末尾进球的可不止利物浦，只是切尔西第88分钟的进球被判越位，球队也因此痛失了一座足总杯的奖杯。近期的英超强队都难言强势，只有热刺主场2比0狼队是比较轻松的，其余强队都只是1球优势力挫对手，这也揭示了球队的不足和英超的残酷。

上轮联赛莱斯特城2比1曼联，阿森纳1比0切尔西缩小了和前4球员的积分差距，曼城4比3纽卡，利物浦2比1险胜西布朗，后者排名在将机器却差点在利物浦身上拿分，而且是率先洞穿了红军的球门，所以这场胜局的确不值得炫耀，无非是运气不错罢了。

利物浦赢球也增加了群雄争四的难度，因为下一轮联赛莱斯特城将对阵切尔西，蓝军赢球的话就可以升至第三，莱斯特城输球的话，前四也可能不保。蓝狐下轮联赛赢球的话，利物浦同样取胜对手就将跃居第四位，切尔西就将落到第五位，所以英超第37轮的这两场比赛至关重要。从莱斯特城足总杯的表现来看，再战切尔西是有心理优势的，蓝军则必须拿下随后的两个对手才能拿到下赛季欧冠资格。

切尔西上一场足总杯的比赛末尾进球被吹越位无效，当时是蒂亚戈席尔瓦长传球找到奇尔维尔，后者传中路造成对手送乌龙大礼，但是VAR介入后认定奇尔维尔越位。全场比赛切尔西占据数据上的优势，奈何没能更早的洞穿对手的球门。利物浦对阵西布朗的这场比赛数据也是占优，红军射门26比10，射正6比3，角球13比9，控球率77%比23%，数据全面占据优势却没能更早的锁定胜局，进攻端的球员们都有一些无力。

这场比赛三叉戟都首发出战，但是先进球的却是西汉姆，球队在第15分钟的时候破门，当时佩雷拉直塞球找到卡努，后者直接推射建功。第32分钟马内传球助攻萨拉赫扳平比分，但是随后的时间利物浦却是久攻不下，最终靠门将救主的确令进攻端球员汗颜。

本轮比赛马内打满全场有2次射门无射正，传2次威胁球，送出1次助攻，1次过人，1次抢断成功，1次解围，4次犯规和1次被犯规，42次传球的成功率为88.10%。萨拉赫获得的机会最多，全场4次射门3次射正打进1球，传4次威胁球，1次过人，34次传球的成功率为79.41%。菲尔米诺3次射门无射正，传1次威胁球，5次过人，2次解围，1次犯规，62次传球的成功率为82.26%。可以看出后者的表现更一般，这也是球队本赛季至今只有争夺第四的目标，而不是触及冠军的原因之一。

西布朗本赛季已经提前降级，球队排名倒数第二位，但是本场比赛却踢得很顽强。本赛季西布朗曾在主场3比3逼平切尔西，随后主客场0比1热刺和曼联，客场1比1曼城和利物浦。进入2021年之后主场0比4不敌阿森纳、0比5曼城，客场0比2热刺，主场1比1曼联，客场5比2切尔西、1比3阿森纳，本赛季在强队身上拿分不少，只是遗憾的是对阵劲旅的表现不佳，此外进入2021年之后只赢了4场比赛的确是太低迷了。

目前利物浦在36轮积63分，积分比排名第四的切尔西多1分，比第三名莱斯特城少3分，利物浦下轮联赛对阵伯恩利，后者排名第15位，本赛季已经无欲无求，所以也不会死磕利物浦。英超第37轮曼联将主场迎战富勒姆，球队可能大面积轮换阵容，曼城客战布莱顿也会留力。其余强队还是需要全力拼三分到手的，热刺将在主场迎战维拉、阿森纳客战水晶宫、切尔西主场迎战莱斯特城、利物浦客战伯恩利。伯恩利本赛季对阵强队的战绩不佳，球队先后0比1和0比4热刺，0比3和0比2切尔西，0比2和0比5曼城，1比0和1比1阿森纳、0比1和1比3曼联，0比1利物浦，此外联赛杯0比3曼城出局。