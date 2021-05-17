足总杯决赛前切尔西被各方看好，但是最终却是0比1不敌莱斯特城后，目送对手夺冠，这场比赛后很多人对切尔西很失望，并认为图赫尔进入了瓶颈期，这一点也可能影响到欧冠决赛，因为近期曼城的表现优于切尔西，蓝军进攻端的无力感已经令球队遭遇两连败。

兰帕德执教切尔西时期弃用门将凯帕，这样的决定和俱乐部高层不同，也被认为是下课的主因之一。图赫尔执教球队之后也是更信任门将门迪，事实证明这位门神保定球队取得佳绩，很多比赛中极其出色的表现力保球门不失，球队才能排名第10位升至第三位。但是取得佳绩后的图赫尔突然开启启用凯帕，并且近两场关键战都用他首发，结果却是连败，如果继续使用这位门将，切尔西还会输球。

近两场比赛切尔西联赛0比1不敌阿森纳，足总杯决赛相同比分输球失冠，三天后还将在主场迎战莱斯特城，这一场联赛的比赛如果输球的话会失去第四的排名，可以说切尔西已经到了生死关头，新帅图赫尔一样会面临考验，如果本赛季没有欧冠资格的话，他的帅位也会不稳，同样可能在赛季结束后下课。

在英超赛场上，无论是任何方式的轻敌都可能遭遇惩罚，无论图赫尔因为什么原因重新启用凯帕，他都已经接受了惩罚，事实证明这位门将的确难与门迪相比，其他的人员安排上也存在问题，这其中最为严重的是进攻端的哑火。从多场比赛零封对手到近两场被对手零封，维尔纳始终首发其实和凯帕被委以重任一样都是败笔。

主帅的固执导致球队战绩低迷，高层也会有一些行动来为下赛季做准备。在切尔西客场2比1力挫曼城之后，球队英超排名升至第三位，还有欧冠和足总杯的决赛要打，所以球迷们过于乐观的认为图赫尔可以带给球队两座冠军奖杯和英超前四的排名，但是在两连败之后，这一切都可能是一枕黄粱美梦。如今足总杯的奖杯已经旁落，再输莱斯特城可能丢掉目前第四的排名，欧冠输给曼城的话，四大皆空也是必然的了。从充满希望到灰心其实并没有多长的时间，图赫尔和切尔西的蜜月期太过于短暂，这也是很无奈的事情。

外界裁判图赫尔为什么突然启用凯帕的原因是想让他找到状态，今夏可能送走这位高价的门将，或许是在训练中的表现打动了主帅，更多的还是高层的想法，希望再给这位门将一些机会，因为凯帕多次表示即使不给自己登场的机会也会努力争取，和门迪良性竞争，且没有想过要离开切尔西。如今看来这些前提都是想当然了，对于切尔西来说赛季末尾的5场比赛都该是全主力出战，尤其是最为稳健的门迪不该被放在替补席。

切尔西是青春风暴，也曾被认为是血性之师，但是对阵阿森纳和莱斯特城的比赛中球员们的疲惫感很明显，锋线球员的表现尤其的低迷，就连普利西奇登场都无法扭转败局，这也是需要主帅解决的问题。本场比赛切尔西末尾进球被判越位，赛后被认为这是VAR的误判，事实上视频裁判受到质疑也不是一两次了，只是这一次是切尔西无奈的接受输球的赛果。

第89分钟蒂亚戈-席尔瓦长传，奇尔维尔传中球到禁区，瑟因居解围打中队友摩根反弹入网，VAR判定奇尔维尔越位，如果这球算进了，还有加时赛可以争取，不过如果蓝军能更早一些进一球的话，即便有这样的错判也不至于没有了翻盘的机会。全场比赛切尔西射门13比6，射正3比1，对手1次射正就进球，更能折射切尔西的问题。切尔西上半场8次射门，维尔纳4次射门0射正，锋霸的确浪费了太多机会。

切尔西和莱斯特城历史战绩占优，足总杯6次交战切尔西5胜1平保持不败，期间进13球丢6球，上一次足总杯碰面是上赛季1/4决赛切尔西1-0淘汰莱斯特城，没想到本赛季杯赛却送对手冠军，不败的战绩也作古了。

这场杯赛前相关的消息还曾爆料切尔西想在赛季结束后为图赫尔提供一份新的合同，双方有望续约至2024年，如今错失一冠，这份合约也可能无疾而终。输掉足总杯后，切尔西主帅图赫尔将输球的原因归咎为运气和判罚的问题，而不曾谈及自身的用人和临场的换人上的问题，还有就是核心球员表现不佳的问题，很明显图赫尔是想推卸责任，不过随后联赛再度失分的话就可能没有托词了。

本赛季莱斯特城长时间力压切尔西排名第三位，甚至还有位居第二的时候，上轮联赛切尔西不敌阿森纳后莱斯特城升至第三位，接下来的联赛也会全力阻截切尔西，因为两队分差只有2分，输球就要回到第四的位置。利物浦少赛一轮比切尔西少4分，随后补赛和下轮联赛赢球的话，切尔西失分就会跌出前四落到第五位。

图赫尔执教的切尔西在强强对话中表现出色，阿森纳虽然也是豪门，但是本赛季表现低迷，所以蓝军输给这个对手只是爆冷失分了，而对阵莱斯特城一战则是强强对话，切尔西却也输球了，这也揭示出球队近期的攻防两端都有问题，所以才会连败，图赫尔的大考要来了。本赛季切尔西还有三场比赛，联赛对阵莱斯特城和维拉，末尾一战是欧冠决战曼城，图赫尔和球队能否走出低迷期还是一个问号。



