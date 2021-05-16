英超进行到现在最激烈的是争四大战，上轮联赛因为曼联输球曼城得以提前夺冠，随后的比赛人们都认为曼城会轮换阵容，而事实上却不是这样的。瓜帅还是希望全胜完成本赛季的联赛赛程，所以客战纽卡一战也是多数主力阵容出战，没想到的是曼城居然是4比3险胜对手，这也说明球队是存在问题的，接下来对于球队最重要的是欧冠决赛，防线的问题是最需要解决的。

这场比赛曼城是在先失球的情况最终逆转对手的，下半场小将费兰-托雷斯的表现是焦点，所以赛后也被认为是阿奎罗的接班人，因为后者今夏离队，而下赛季则需要寄望费兰发挥威力。因为阿奎罗在此前对阵切尔西的比赛中罚丢了点球，所以欧冠决赛阿根廷锋霸是不可能被委以重任的，费兰托雷斯的确有可能得到出场的机会。

曼城险胜弱旅的这场比赛中，纽卡利用角球机会先声夺人，谢尔维开出角球助攻克拉夫头球建功，曼城防守漏人也是过早失分的主因。14分钟后罗德里助攻坎塞洛扳平比分，随后任意球机会京多安中费兰随后建功。曼城能快速反超比分，人们都认为这将进入曼城的掌控了，结果却再度失球，因为半场结束前乔林顿命中点球扳平比分，阿克防守犯规送点的确是不该出现的失误，遗憾的是瓜帅也没调教好这位小将。

下半场维尔洛被沃克绊倒再度送点球大礼，曼城两位球员犯错送点球的确值得反思，沃克也算是有经验的老将，但是防守端的不稳还是很明显的。维尔洛罚进点球再度领先比分，关键时刻费兰站出来解决了问题，他在第64和66分钟先后进球锁定了胜局。这两粒进球分别是热苏斯传中送助攻，京东安给坎塞洛做球，后者远射击中立柱弹回，费兰托雷斯捡漏破门，这几人的配合还是很精妙的。

本场比赛除了老门将卡森难得获得首发机会外，其他阵容还是多数主力，沃克尔、加西亚、阿克、坎塞洛、贝尔纳多、罗德里、京多安、费兰-托雷斯、热苏斯、斯特林都首发出战，只是后两位本该建功的悍将却哑火了。接下来对于曼城最重要的还是欧冠决赛对阵切尔西的比赛，两队近期都有一些不在状态，所以欧冠争冠依旧有悬念。曼城本赛季首次对阵纽卡是2比0获胜，再战却丢了三球，这的确说明核心球员的低效，防线问题比较多。

费兰托雷斯的爆发是好事，事实证明他的确更适合中锋的位置，尤其是抢点型中锋更为适合，而且还有潜力可挖。 热苏斯在边锋也能发挥自己的能力， 瓜帅也需要更多的调整阵容，因为曼城和切尔西本赛季三次交手，彼此是了解的，蓝军主帅图赫尔在备战和应对上做得是很到位的，所以未来的几场比赛瓜帅也需要进行有针对性的尝试。

本赛季斯特林习惯于踢快乐足球，但是有一些比赛还是有极其关键的表现。目前多数人认为曼城可以放走斯特林，由瓜帅在培养年轻储备和纳入强援，这样更能帮助球队斩获更多的冠军。本赛季德布劳内饱受伤病的困扰，所以在一些比赛中的表现也无法发挥关键作用，所以本赛季结束后仍需要在引援上加强力度。

曼城下一轮联赛将客场对阵布莱顿，随后是埃弗顿，末尾一战就是欧冠决赛，所以接下来的两轮联赛的布阵也是值得研究一下的。布莱顿目前排名英超第 17位，球队比降级区的富勒姆多10分，倒是没有保级之忧，所以此役也不会拼命，曼城倒是可能全取三分。这场比赛将在5月19日凌晨2点开战，瓜帅势必也会进行多人的调整。

布莱顿本赛季对阵强队的战绩一般，球队先后主场1比3切尔西、2比3曼联、客场1比2热刺，1比1逼平利物浦和0比1不敌阿森纳都是在主场。进入2021年之后球队客场0比1曼城、主场1比0爆冷拿下热刺，客场0比1利物浦和1比2曼联，还曾0比0逼平切尔西，可以看出球队还有逼平强队的能力的，只是本轮是否全力以赴存在疑问。