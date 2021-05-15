5月16日晚中超第5轮开打，苏州赛区的榜首球队上海海港对阵大连人，排名第四的北京国安坐镇主场迎战河北，这也是该赛区第三和第四位球队之间的争夺，输赢都可能改变积分榜的排名。排名第二的申花晚一天开打，球队将客场对阵长春亚泰，这场比赛也有一定的难度。

上海海港目前4轮联赛取得2胜2平的战绩，打进10球，丢31球，积8分。上海申花同样战绩，共打进7球，丢了4球。河北队同积8分，打进4球，丢了2球，防守不错，进攻端有一些无力。北京国安4轮联赛2胜2负，积6分，打进6球，丢了5球。身后的长春亚泰取得1胜3平的战绩，打进2球，丢1球，积6分。巧合的是本轮排名前六的球队直接碰面，所以三场比赛的激烈性也会更强。

上海海港近期两连平，球队先后1比1平申花，上轮主场0比0长春亚泰，球队的表现很一般，所以本轮比赛也有冷门的可能。上海海港上一次赢球是在主场3比1完胜北京国安，那场比赛消耗了球队的能量，所以随后两轮的表现令人失望。国安的两场败仗均是输给上海队，所以本赛季上海双雄是被寄予厚望的。

海港两轮只打进一球，进攻端无力很明显。回看球队对阵国安的比赛，球队开场不到1分钟就进球了，当时洛佩斯空垫射破门先拔头筹。随后国安后卫李磊出现巨大失误，他在禁区被洛佩斯抢断，后者转身扫射远角破门，后者4分钟内上演精彩梅开二度也足够霸气。第22分钟王刚后场断球后分球给队友，巴坎布助攻比埃拉扳回一球。

下半场比赛国安持续施压但未能取得进球，第63分钟比埃拉直塞球找到巴坎布，后者突入禁区单刀射门被挡出。第81分钟奥斯卡直塞，王燊超得球后助攻吕文君头球冲顶破门，这一球也是锁定了胜局，海港队的多点开花也是很明显的，只是遗憾近两场这些进攻核心却都哑火了。

上海德比战只有穆伊打进唯一进球，末尾失球导致三分变成了一分。洛佩斯这场比赛出场79分钟，1次射门，1次助攻，传一次威胁球，3次过人，球员本人形成的威胁不足，15次传球的成功率为86.67%。奥斯卡两次射门没有射正，吕文君0射门。上轮比赛0比0长春亚泰，洛佩斯5次射门2次射正，传2次威胁球，1次过人，3次被犯规，30次传球的成功率为86.67%。奥斯卡传7次威胁球，3次射门，3次过人，送出的机会都被队友浪费了。从核心球员的表现来看，上港对阵弱旅的优势并不明显，反而不及强强对话中的发挥，这也是很怪异的事情。

国安本赛季开门黑，状态更低迷一些，近期有回暖的迹象，本场比赛冷门的几率不高。国安在比赛中制造的进攻机会很多，但是进球率不高，而且一旦进球就会出现松懈的感觉，所以才会失分。队内的巴坎布和张玉宁错失了不少的机会，强强对话的表现更一般。所幸的是国安近期2比0大连人和武汉队，两场均进2球，保持零失分，接下来可能完成追分。

国安绝对不是可以轻视的对手，主帅比利奇起初的两场比赛是交了学费的，随着比赛的深入可能会找到更好的方式，从而率领球队斩获更多的胜局。这个小组前三还是上海双雄和国安的争夺，上海海港本赛季的确存在隐患，急需主帅尽早的解决。

上海海港的奥斯卡、洛佩斯和穆伊能在遭遇严防的时候打出配合制造机会，如果能提升进球的效率就能解决目前进球少的问题。海港本轮的对手是大连人，后者上轮联赛1比0小胜天津津门虎后，终结了此前的三连败，提升了一些士气，本场比赛也是试图从上海海港身上拿分的。

大连人本赛季第三轮0比2不敌北京国安，这场比赛也有参考性，同时印证了大连人遇强不强。那场比赛后国安取得赛季首胜的同时也送给对手三连败。那场比赛的上半场高天意接李磊传球左脚推射，皮球擦着立柱出了底线。第30分钟大连人后防球员吴伟中场对比埃拉凶狠犯规，场上队员爆发了小冲突。第41分钟国安核心外援比埃拉在此前的拼抢中出现伤情，无法坚持比赛，随后被李可换下。

可以说大连人上半场防守还是有效果的，虽然粗鲁的犯规可能吃到更多的黄牌，甚至有可能红牌下场，但是能有效的限制强队也说明大连人是做足了功课的。下半场张玉宁倒三角传球给张稀哲，后者推射破门，对手门将张翀毫无反应，国安终于取得领先，这也是球员实力的体现，核心球员还是凭借个人能力产生了化学效应。

进球后不久又是张玉宁拉边后左边路策动传给李磊，后者传中助攻张稀哲鱼跃头球破门，在两分钟内上演梅开二度，这个时候已经奠定了胜局，大连人中场休息明显没有做出应有的应变的准备，所以才会被对手短时间打进2球。第73分钟童磊拼抢中蹬踏曹永竞吃到第二张黄牌，两黄变一红被罚下，大连人被迫少打一人，只能接受输球的结果，可以看出这样的大连人的确很难阻挡上海海港赢球，不过过程也不会太轻松，进球还是可能在下半场。

那场比赛两队数据上的差距也十分明显，北京国安全场共有15次射门，其中5次射门，获得2粒进球，控球率高达63%。大连人全场仅有5次射门没有射正，没有进球，控球率为37%处于下风。其他数据如下：犯规次数12比15，红牌0比1，黄牌3比2，角球1比3，任意球7比6，越位次数4比2，救球1比3。

张稀哲在比赛中用两粒进球帮助球队取胜，值得一提的是，这位本土球员已经连续12个赛季代表国安取得进球。上一轮联赛张稀哲并未获得首发，本场重新获得首发的他在场上十分努力，本赛季截至目前为止为球队出场2次，其中贡献2粒进球，出场总时间为153分钟。比埃拉伤退后立刻前往医院进行检查，初步诊断为右膝关节内侧副韧带及半月板损伤，球队也是付出了伤病的代价的。

上赛季中超最佳射手巴坎布新赛季开赛后有点慢热，他在球队的前三场比赛中每场都获得了首发机会，但均未踢满全场，对阵大连人的比赛第68分钟，巴坎布被曹永竞换下。比赛结束后，这位国安外援并没有选择跟随队友回到更衣室，而是一个人坐在了看台上，不知在想些什么，神情显得有些落寞。上轮联赛巴坎布终于大爆发，他开场第4分钟罚进点球，第45分钟梅开二度，半场就帮助球队锁定胜局，最终国安2比0拿下武汉队，本轮比赛这位大将有望连场建功。







