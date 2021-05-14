英超第36轮曼联1比2不敌莱斯特城，送同城死敌提前登顶。切尔西随后主场0比1不敌阿森纳，这也让前4的排名产生了变化，切尔西从第三落到了第四位，目前比莱斯特城少2分，因为下一轮联赛蓝军将对阵蓝狐，如果再输的话就会被身后的西布朗追分积分，所以本轮比赛切尔西不敌阿森纳后是有隐忧的。

为了这场伦敦德比战，图赫尔还让三大核心休战，但是本轮芒特和奇尔维尔回到首发的位置，但是主帅并没有祭出最强阵容，更为不该的是派遣凯帕首发，门迪则在替补席。本赛季凯帕获得首发的场次极少，和队友之前的默契度也不足，这也导致本场比赛的唯一失球。虽然若日尼奥回传球是有一些离谱，但是如果是门迪在场上，他的站位也一定会更为合理，也不会慌忙回身救险，对手补射空门建功。

这粒失球不是凯帕一个人的责任，但是和主帅的部署也是有责任的，切尔西能连续拿下皇马和曼城的确不俗，但是面对本赛季首次交手1比3输球的阿森纳，蓝军的确该拿出自己的最强阵容，图赫尔轻视这个对手被惩罚了。这位新帅接管球队之后，曾先后拿下多位名帅，但是对阵弱旅和表现不佳的球队却有多次失分，这也很明显地揭示了球队和主帅的不足。

图赫尔继任之后，除了首战在主场0比0平狼队之外，还曾先后客场1比1南安普顿、主场0比0曼联、客场0比0利兹联、主场2比5不敌西布朗，欧冠主场0比1波尔图、客场1比1平皇马、再就是本轮联赛主场0比1阿森纳。可以看出球队主场有两场0比1输球，对手都不是本赛季的强队，波尔图更是欧冠赛场的中游球队，切尔西的确有遇弱不强送温暖的习惯。

切尔西客战曼城的首发是门迪、阿斯皮利奎塔、吕迪格、克里斯滕森、里斯-詹姆斯、马科斯-阿隆索、坎特、吉尔莫、齐耶赫、维尔纳、普利西奇。祖马、若日尼奥和奥多伊替补登场，前者打了半场比赛，后两位第68分钟和第76分钟登场。本场对阵阿森纳的比赛若日尼奥和祖玛获得首发机会，连场首发的还有阿斯皮利奎塔、詹姆斯、吉尔摩、维尔纳、普利西奇，主帅轮换六人也是寄望能重复对阵曼城的神奇，遗憾的是被阿森纳双杀了。

本场比赛齐耶赫在第78分钟换下阿斯皮利奎塔，半场奥多伊换下吉尔摩，第65分钟吉鲁换下了哈弗茨，很明显在上半场失球后，主帅也是寄望通过换人来扭转局面。本场的上半场比赛切尔西角球9比1,控球率63%比37%，数据上是占据优势的，遗憾的是没能扳平比分。

切尔西失球前哈弗茨曾错失单刀球机会，5分钟后若日尼奥回传球失误，凯帕门前救险，但是洛维还是接奥巴梅扬传球将球打进。相关的数据显示本赛季切尔西8次失误只少于利物浦1次，而且球队上半场失球最终都输球了，本场同样无逆转。切尔西下半场久攻不下，最接近进球的是末尾齐耶赫传球，祖玛头球被扑出后击中了横梁弹出，吉鲁补射击中立柱，蓝桥的门柱阻挡了球队的绝平球也是很遗憾的。

阿森纳赢球后排名第8位，和身后的埃弗顿同分，枪手多打两轮，一旦太妃糖赢球还会将阿森纳力压身后，枪手本赛季很难拿到欧战资格，唯一值得炫耀的是双杀了切尔西。本轮两队首次交手阿森纳3比1切尔西，那场比赛拉卡泽特、扎卡和萨卡分别在第34分钟、第44分钟和第56分钟进球。第一球是詹姆斯防守蒂尔尼送点球大礼，拉卡泽特主罚命中。第二球是坎特禁区前对萨卡犯规，扎卡利用任意球直接得分。第三球是洛维传球，萨卡射门击中立柱后入网，阿森纳运气的确不错，两位切尔西球员也的确帮助了对手。

切尔西唯一的进球是在第85分钟打进的，当时奥多伊传中球助攻亚布拉罕破门，本场比赛这位锋霸没有得到出场机会。芒特赢得点球，但是若日尼奥罚丢了，本场又有致命传球失误，的确是阿森纳的福星。