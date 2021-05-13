本周中西甲的几场比赛也很关键，因为上轮联赛巴萨平马竞，皇马也和塞维利亚握手言和，所以本轮三强谁失分的话都可能掉队，马竞也将失去榜首的位置。没想到的是率先开战的巴萨客场3比3平莱万特，失去了升至第一的机会，接下来就看马竞和皇马能否捍卫豪门的尊严。

西甲积分榜上马竞积77分，多赛一场的巴萨积76分，皇马积75分，马竞本轮将对皇家社会，这个对手比较顽强，赛前各方认为也有平局的可能。皇马最后出战倒是可能坐收渔翁之利，前提是球队必须拿下格拉纳达，因为这场比赛是客场作战，还是有一些悬念的。皇马上轮也是随后开战，但是两强失分，皇马却错失了登顶的机会。

马德里竞技主场对阵皇家社会的比赛将在5月13日开战，球队上轮0-0战平巴萨，近5场比赛的战绩是3胜1平1负，唯一的败仗是客场1比2不敌毕尔巴鄂，主场作战还是有优势的。皇家社会目前排名联赛第五，球队比身后的皇家贝蒂斯多2分，所以本轮必须赢球才能稳定目前的排名，所以球队也会全力阻截马竞。

皇家社会上轮联赛在主场2-0埃尔切，近5场比赛的战绩是3胜2负，输球的比赛分别在主场1比2不敌塞维利亚、客场0比1输给韦斯卡。联赛35轮的战绩是15胜11平9负，积56分排名第五，球队比第四塞维利亚少15分，本赛季也只能尽可能的保住目前的排名。

马竞近期防守不错，主场战绩也是值得认可的，球队近10个主场的胜率高达7成，有4次打出小比分，进攻端的火力也是稳定的。球队本赛季受到一些伤病的影响，所以才会在下半程比赛中不断失分，也因此丢了积分榜上的优势，联赛还有三轮，球队想夺冠就必须保持全胜战绩。目前队内的苏亚雷斯已经为球队打进19粒联赛进球，末尾三轮他的表现也是关键点。

本轮比赛吉梅内斯和洛迪伤停，主帅需要使用合适的替代者。回看巴萨平局的这场比赛，莱万特虽然难缠，但是排名在前十以外，球队35轮联赛打进40球，丢50球，防线的问题很是明显，但是巴萨本场防守的问题也很明显，所以才会平局收场。

莱万特的两大攻击手是马蒂和莫拉莱斯，本轮比赛前两人共打进24球，送出8次助攻。本场比赛莫拉莱斯打进球队的第二粒进球，另外两个进球功臣是梅莱罗和莱昂。巴萨的三粒进球是在第25分钟、第33分钟和第63分钟，建功的是梅西、佩德里和登贝莱。莱万特进球是在第56、59、82分钟，下半场莱万特可以连入两球的确说明巴萨轻敌了。

这场比赛的第一球是阿尔巴传中球，米拉蒙解围不彻底，梅西得球后直接将球打进。第二球是反击机会，梅西分球给登贝莱，后者传中球助攻佩德里空门破门。巴萨的两粒进球都很精妙，也很轻松，所以这个时间很多人都认为巴萨稳赢。下半场米拉蒙传中球助攻梅雷诺头球破门，进球瞬间巴萨防守在门前，还是被对手力压破门。

莱万特的第二粒进球和巴萨核心球员失误有关，梅西回传失误给了对手机会，马尔蒂助攻莫拉莱斯扳平比分。不过登贝莱不久后再度超出比分，格列兹曼接梅西传球后虽然被米拉蒙干扰，但是登贝莱还是得球后将球打进。遗憾的是第83分钟托尼奥-加西亚晃开德斯特助攻塞尔吉奥-莱昂破门，因为时间有限，所以巴萨没能再度改写比分。

本场比赛后梅西打进29球，高居西甲射手榜榜首，送出9次助攻，位列西甲助攻榜第三名，格里兹曼本赛季表现不稳，目前打进12球。本赛季巴萨防守问题最为明显，36轮丢掉36球，这个问题不解决，球队还可能再度失分。莱万特也算是巴萨克星，因为此前交战中曾多次爆冷巴萨的。

巴萨的问题不仅仅是在防守，强强对话中进攻受限也是很明显的。球队本赛季两次对阵马竞都是0比0收场，同时也揭示了进攻端的无力。马竞平巴萨的比赛中勒马尔因伤下场，这明显对球队不利，不过此后布斯克茨也因伤下场，两队提前调整阵容也令主帅赛前的部署受到影响。上半场梅西连过数人随后起脚劲射被奥布拉克扑出，这也是球队最好的得分机会。

下半场比赛梅西主罚任意球射门被奥布拉克飞身扑出，第66分钟替补出场的萨乌尔又被换下，菲利克斯得到登场机会，这位大将本赛季表现不佳，球迷们也对他不满。第69分钟阿尔巴助攻阿劳霍头球破门被判越位，两队闷平。

全场比赛中巴萨在主场共有13次射门8次射正，控球率为59%略占上风。马竞在控球率为41%的情况下全场共有12次射门7次射正。其他数据如下，巴萨传球次数595比407，传球成功率91%比85%，犯规次数13比26，黄牌3比3，角球5比7，任意球45比21，越位次数3比3，救球6比7，铲球20比21，带球过人12比14，成功抢断20比21，阻截次数14比8。

对阵马竞的比赛中，梅西一共遭遇了9次犯规，这也是自2003-04赛季以来巴萨球员单场在西甲遭侵犯次数最多的纪录。梅西共有3次射门2次射正，3次传威胁球、5次带球过人、2次抢断、3次精准横传以及2次精准长传。52次传球里有44次成功，传球成功率为84%，数据是不错，可惜没进球。